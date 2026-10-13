En août 2026, le PS Plus Extra recevait l’un des jeux les plus sous-cotés de 2025 : Hell is Us, fraichement débarqué sur Nintendo Switch 2 par ailleurs. Un jeu d’action, teinté de survie et de souls-like dans lequel il n’y a presque aucune assistance. Entre le charme de sa direction artistique et la puissance de sa proposition qui ne fait aucune concession, Hell is Us est une petite perle rare. Plus d’un an après sa sortie, le jeu se met encore à jour régulièrement.

Dispo dans le PS Plus Extra, Hell is Us reçoit une mise à jour très importante

Si vous êtes abonnés au PS Plus Extra & Premium et que vous n’avez pas encore testé le jeu, c’est peut-être le moment de vous laisser séduire. Hell is Us a reçu il y a peu une nouvelle mise à jour qui corrige l’un de ses problèmes les plus gênants qui pouvait littéralement corrompre vos sauvegardes. De quoi lâcher l’affaire, surtout dans un jeu aussi dense et qui fait sans cesse appel à la réflexion, à la mémoire et à la jugeote des joueurs. Ce bug pouvait clairement être un frein de premier ordre, mais, de vous à moi, c’est peut-être la seule chose qui pouvait réellement poser une barrière puisque, pour le reste, Hell is Us est particulièrement stable, techniquement très propre et visuellement réussi.

Avec cette mise à jour, le jeu du catalogue du PS Plus Extra & Premium est enfin libéré de sa plus grosse contrainte. Le bug est corrigé pour de bon, au même titre que d’autres petits pépins résiduels ici et là. On notera également l'ajout d'une dizaine de nouvelles créatures à rencontrer et certainement à affronter dans la foulée. La mise à jour de Hell is Us est disponible dès maintenant sur PS5 évidemment, mais aussi sur tous les autres supports.

Notes de mise à jour complètes sur PS5

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Corrections de bugs