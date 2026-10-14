À quelques encablures de l’annonce des prochaines arrivées du PS Plus Extra et Premium, on connaît déjà le nom de l’une des futures sorties du service, et ça va être une grosse perte.

Tandis que l’ensemble des abonnés au PS Plus peuvent profiter des 3 jeux gratuits d’octobre 2026 depuis une bonne semaine maintenant, les abonnés aux formules Extra et Premium attendent de leur côté avec impatience de connaître la liste des prochains jeux amenés à rejoindre le catalogue du service de PlayStation. Et alors qu’il reste encore une petite poignée d’heures avant que la nouvelle ne tombe officiellement, il s’avère que nous connaissons aussi déjà l’un des jeux amenés à quitter le PS Plus Extra à l’avenir : GTA 5.

GTA 5 quittera le catalogue du PS Plus Extra le 17 novembre 2026

En effet, vous connaissez la chanson : si PlayStation met mensuellement à jour le catalogue de son PS Plus avec de nouvelles arrivées, il n’a aussi parfois d’autre choix que d’en retirer certains jeux pour en assurer l’équilibre. Et comme ont pu en être informés les abonnés au PS Plus Extra dernièrement, il apparaît que GTA 5 fera partie des prochains départs du service, dont il quittera les rangs à compter du 17 novembre 2026. Un timing intéressant, donc, puisque cela se fera deux petits jours seulement avant le lancement mondial de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series.

Est-ce un moyen pour Rockstar de s’assurer que le plus de monde possible rejoigne les rues de Vice City lors de la sortie du jeu, plutôt que de rester à errer dans celles de Los Santos avec GTA 5 ? Sans aucun doute. « Que vous n’ayez pas encore découvert l’histoire de Franklin, Michael et Trevor ou que vous souhaitiez la revivre avant que ne débute celle de Jason et Lucia à Vice City, c’est le moment », prévient toutefois le message envoyé aux abonnés PS Plus. Avant, bien sûr, d’inciter les joueurs PS5 à précommander GTA 6 dès maintenant.

Quels sont les jeux PlayStation Plus Extra d’octobre 2026 ?

En dehors de GTA 5, qui restera encore un bon mois dans le service pour être découvert par tous les joueurs qui le souhaitent, le PS Plus Extra aura toutefois une ribambelle de jeux à proposer à ses utilisateurs, parmi lesquelles certaines nouveautés qui seront annoncées très prochainement par PlayStation. En attendant, voici un rappel des dernières arrivées dans le service lors du mois de septembre :

Les jeux PS Plus Extra de septembre 2026

RuneScape: Dragonwilds

WWE 2K26

Ball x Pit

Date Everything!

Slitterhead

Ninja Gaiden: Ragebound

Dungeons of Hinterberg

Sniper Elite: Resistance

Les jeux PlayStation Plus Premium de septembre 2026

Mega Man X Command Mission

Metro Redux

Source : Reddit