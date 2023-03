Les jeux du PS Plus Extra & Premium de mars 2023 sont disponibles depuis peu, et ils déçoivent déjà. Du moins, c’est le cas pour l’un d’entre eux qui ne tient pas toutes ses promesses.

En ces derniers jours de mars, Sony a mis en ligne pas moins de 17 jeux dans ses catalogues du PS Plus Extra & Premium. Il y a non seulement la sensation indé, et française, de ce début d’année, Tchia, mais aussi tout un tas d’autres gros jeux. Comme Ghostwire : Tokyo, Street Fighter 5 ou encore Rainbow Six Extraction. Mais dans le lot, un jeu en particulier pose problème aux joueurs puisqu’il ne tient pas toutes ses promesses.

Une grosse déception dans les jeux PS Plus Extra du mois de mars

Il s’agit de Dragon Ball Z Kakarot, jeu de combat teinté de RPG qui retrace plusieurs arcs du célèbre manga. Bien que le jeu ne décroche pas les étoiles, il reste néanmoins très populaire auprès des fans, et certains comptaient bien s’y mettre grâce à cette sortie dans le PS Plus Extra. C’est d’ailleurs là qu’ils se sont confrontés à un problème de taille, la version PS5 du jeu ne fait pas partie du voyage.

Il y a peu, Dragon Ball Z Kakarot a eu le droit à sa version PS5 flambant neuve, et l’upgrade était même gratuite pour les possesseurs de la version PS4. Si l’on pouvait s’attendre à voir débouler les deux versions dans le PS Plus Extra, ce n’est malheureusement pas le cas du tout. Dragon Ball Z Kakarot n’est proposé qu’en version PS4 et il est impossible de mettre la main sur l'upgrade PS5. Et ça, ça ne passe pas auprès des joueurs.

Un cas qui n'est pas isolé

Malheureusement, ce n’est pas la première fois qu’il y a ce genre de problème avec les jeux PS Plus. Il arrive souvent que certaines mises à jour soient « oubliées » en cours de route, ou que les versions « offertes » posent problème lorsque du contenu supplémentaire sort plus tard. Que ce soit un DLC, ou une upgrade comme ici. Alors, il arrive parfois que les éditeurs s'occupent d’arranger les choses, comme ce fut le cas avec Final Fantasy 7 Remake Intergrade par exemple, mais quelques fois, rien ne change.

Le fait est que ces upgrades sont généralement offerts aux acheteurs d’une version du jeu. Mais que lorsque le jeu est offert dans le cadre d’un service, celui-ci n’est pas considéré comme acquis. La réalité de toute manière, c’est qu’il ne l'est pas puisque si vous mettez un terme à votre abonnement, vous n’avez plus accès aux jeux enregistrés. Il arrive donc souvent que les versions offertes soient les plus basiques. Mais le fait est que lorsque l’on paye plusieurs dizaines d’euros chaque mois et même près (ou plus) d'une centaine pour un abonnement annuel, la pilule a du mal à passer.

Reste maintenant à voir si Bandai et / ou Sony reviendront sur le sujet dans les jours à venir.

C'est ce qu'on appelle une Kakarot.