Depuis mardi, les abonnés au PS Plus Extra et Premium peuvent commencer à éplucher les nouveautés du catalogue d’août 2026. Parmi elles, la tête d’affiche Kingdom Come Deliverance 2, RPG médiéval réaliste à succès, ou encore la pépite indépendante et addictive Vampire Survivors. Mais il y a également parmi elles un jeu déjà offert avec la formule Essential et une mise en garde s’impose pour éviter toute mauvaise surprise.

Pourquoi il faut éviter de télécharger Dying Light 2 avec le PS Plus Extra ?

Dying Light 2 Stay Human est un en effet l’un des trois jeux offerts à l'ensemble des abonnés en août 2026, aux côtés de Signalis et de la sensation Big Walk. Étonnamment, Sony l’ajoute également au catalogue du PS Plus Extra et Premium le même mois, sans doute pour laisser les membres de la formule la plus importante le streamer sur leur PS Portal via le cloud. Et comme souvent dans ces cas-là, il y a un petit piège lié aux licences. En récupérant Dying Light 2 via le PlayStation Plus Essential, les abonnés s’assurent en effet de le conserver pour pouvoir y jouer à tout moment, tant que leur abonnement est actif.

Le problème, c’est que s’ils décident ensuite de le télécharger via le catalogue Extra, la licence peut être remplacée par celle, éphémère, du PS Plus Extra et Premium. Autrement dit, lorsqu’il quittera le catalogue vous ne pourrez plus y avoir accès, même si vous avez un abonnement actif. Il faudra alors repasser à la caisse, même si vous l’aviez ajouté à votre bibliothèque.

Ce cas de figure n’est pas inédit, le système de licences de PlayStation ayant déjà occasionné plusieurs mésaventures avec d’autres jeux apparaissant à la fois dans les jeux mensuels et dans le catalogue du PS Plus Extra et Premium. Si vous aviez déjà réclamé Dying Light 2 en début de mois, il est donc recommandé de ne pas le télécharger à nouveau depuis le catalogue. En cas de mauvaise manipulation, la seule solution envisageable reste de contacter l’assistance PlayStation, sans garantie qu’elle puisse restaurer la licence d’origine.

bande-annonce en anglais

Les nouveautés du PS Plus Extra et Premium d'août 2026

Seul Dying Light 2 est donc concerné parmi les nouveautés du PS Plus Extra et Premium d'août 2026, en voici, pour rappel, la liste complète :