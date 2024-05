Les abonnés au service PS Plus Extra peuvent se réjouir ! Deux nouveaux jeux viennent d'être ajoutés à la liste des titres gratuits disponibles ce mois-ci. Il s'agit de Dredge et de Lego Marvel Super Heroes 2, deux jeux offrant des expériences très différentes mais tout aussi captivantes. Découvrez en détail ces deux titres et ce qu'ils ont à offrir.

Le PS Plus Extra fait plaisir

Dredge est un jeu d'aventure maritime disponible sur PS4 et PS5, développé par Black Salt Games. Le joueur y incarne un pêcheur explorant des eaux troubles et mystérieuses. L'objectif principal est de naviguer à travers des environnements variés, de pêcher différentes espèces de poissons, et de découvrir les secrets enfouis sous la surface de l'eau.

Le gameplay de Dredge est centré sur l'exploration et la gestion des ressources. Les joueurs doivent équiper et améliorer leur bateau pour survivre aux nombreux dangers de la mer. Chaque sortie en mer offre une expérience différente, avec des conditions météorologiques changeantes et des créatures marines variées. En plus de la pêche, les joueurs devront résoudre des énigmes et accomplir des quêtes pour progresser dans l'histoire. La gestion des ressources et l'amélioration de l'équipement sont cruciales pour survivre aux défis croissants du jeu.

Un peu de LEGO

L'autre jeu disponible sur le PS Plus Extra est Lego Marvel Super Heroes 2, développé par TT Games. Soit un jeu d'action-aventure disponible sur PS4 et PS5. Ce titre est la suite directe de Lego Marvel Super Heroes et plonge les joueurs dans l'univers des célèbres super-héros de Marvel, recréé dans le style humoristique et créatif des jeux Lego.

Le gameplay de Lego Marvel Super Heroes 2 combine exploration, résolution d'énigmes et combats. Les joueurs peuvent incarner plus de 200 personnages de l'univers Marvel, chacun doté de ses propres capacités et pouvoirs. Le jeu propose également un mode coopératif permettant à deux joueurs de s'aventurer ensemble.

L'histoire de Lego Marvel Super Heroes 2 se déroule dans Chronopolis, une ville qui mélange différentes époques et réalités issues de l'univers Marvel. Les joueurs doivent affronter le méchant Kang le Conquérant et ses sbires à travers divers lieux emblématiques.