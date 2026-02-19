Depuis quelques jours, les abonnés au PS Plus Extra et Premium peuvent essayer la nouvelle fournée de jeux fraîchement intégrée au catalogue. Dix titres viennent ainsi étoffer l'offre, un total un peu plus modeste que certains mois, mais compensé par une sélection nettement plus relevée. La scène indépendante n'est notamment pas en reste avec Neva, nouvelle création des créateurs de Gris, le contemplatif Season: A Letter to the Future et sa virée introspective à vélo, sans oublier Venba, petite pépite narrative et culinaire aux saveurs indiennes. Mais les têtes d'affiche restent les grosses productions du mois.

À l'approche du troisième épisode prévu en mars, Capcom invite les joueurs à revisiter l'univers de son Pokemon-like avec les deux premiers Monster Hunter Stories, quand Marvel's Spider-Man 2, qui vient tisser sa toile au sein du service. Un excellent line-up en somme, qui s'accompagne également de DLC gratuits pour les deux mastodontes de cette cuvée du PS Plus Extra de février 2026.

Un DLC gratuit pour Marvel's Spider Man 2

Dans Marvel’s Spider-Man 2, Peter et Miles vont de nouveau équipe pour protéger New-York de plusieurs menaces. Et comme le dit l’adage, on ne peut pas combattre le crime sans style. C’est pourquoi PlayStation propose aux membres du PS Plus Extra et Premium de récupérer un DLC gratuit pour le jeu. Initialement vendu 4,99€, le Pack de tenues Cool et stylé peut ainsi être récupéré par l’ensemble des joueurs PS5 gratuitement. En voici son contenu :

Une tenue pour Peter.

Une tenue pour Miles.

10 stickers pour le mode Photo.

Deux cadres pour le mode Photo.

Du contenu gratuit pour l'autre tête d'affiche du PS Plus de février 2026

Si, comme de nombreux joueurs, vous avez craqué pour la démo de Monster Hunter Stories 3 et que l'envie vous démange de plonger plus profondément dans l'univers monstrueux de Capcom, le timing ne pouvait pas être meilleur. Les deux premiers Monster Hunter Stories ont intégré le PS Plus Extra de février, histoire de (re)découvrir les bases avant de passer à la suite. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Monster Hunter Stories 2 profite lui aussi d'un DLC gratuit, à récupérer et télécharger séparément. Cette fois, pas de costumes clinquants, ni de nouveautés pour le mode photo, mais des objets pour vous donner un coup de pouce pour bien démarrer l'aventure. Voici en détail ce qu'il comprend :

Potion (10)

Charme récolte (3)

Charme porte-bonheur (3)

Donut Mahana (10)

