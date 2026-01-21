Les jeux du PS Plus Extra de janvier 2026 sont tous disponibles et il y avait du très beau monde ce mois-ci. À la volée, on peut noter Like a Dragon Infinite Wealth, Resident Evil Village, parfait pour se préparer à Resident Evil 9 Requiem, ou encore A Quiet Place: The Road Ahead, sympathique adaptation de la franchise cinématographique du même nom pour ne citer qu'eux. Comme si ça ne suffisait pas, l'un des jeux ajoutés au catalogue du PS Plus Extra vient de recevoir un tout nouveau DLC gratuit et c'est dispo dès maintenant.

Une petite pépite dans le PS Plus Extra de janvier 2026

Parmi tous les nouveaux jeux arrivés dans le PS Plus Extra, on retrouve Darkest Dungeon 2, un roguelike au tour par tour aussi addictif que difficile. Le jeu nous met aux commandes d'un groupe d'aventuriers qui doivent explorer différents environnements pour à la fois survivre et mettre la main sur de précieuses récompenses. Le jeu est particulièrement difficile, mais sa recette est également très addictive. Chaque partie est en effet unique et regorge de surprises, bonnes comme mauvaises. Dans ce jeu du PS Plus Extra, il faudra non seulement gérer son équipe, son arsenal et ses objets, mais aussi et surtout prendre les bonnes décisions.

Elles ont toutefois très souvent des conséquences qui peuvent rapidement mettre à mal votre expédition. Mais malgré tout, on a toujours envie de relancer une run pour aller toujours plus loin, tester de nouvelles stratégies et jouer de nouveaux personnages. Sa direction artistique très marquée attire l'œil et met également dans l'ambiance. Avec ses couleurs sombre dominante et ses traits noir épais, le ton est donné. Darkest Dungeon 2 est sans pitié et son univers sombre et sanglant à souhait et c'est dispo dans le PS Plus Extra désormais.

Un DLC gratuit pour Darkest Dungeon 2

Vous pouvez donc vous faire une idée par vous-même si vous êtes abonnés au PS Plus Extra ou Premium puisqu'il est désormais disponible dans le catalogue. Un nouveau DLC gratuit, le Hero Origin Pack, vient d'ailleurs de tomber et vous permet de personnaliser davantage votre groupe avec un lot d'apparences représentant le passé de chaque héros.

Le pack comprend au moins un skin pour chaque personnage du jeu, même ceux provenant des DLC payants. Vous pouvez retrouver ce pack gratuit directement depuis la page magasin de Darkest Dungeon 2 dans le PS Store, et ce même si vous y jouez grâce au PS Plus Extra. Il ne sera pas nécessaire de passer à la caisse pour en profiter.

Aperçu de la page du DLC dans le PS Store PS5

source : PS Store / Ps Plus Extra