Et de deux. Un second jeu a été confirmé pour le PlayStation Plus Extra et Premium de décembre 2025 et ce sera une nouvelle fois une sortie day one...

Le catalogue du PS Plus Extra de décembre 2025 commence à se préciser. Tandis que les jeux qui quitteront le service sont toujours annoncés, afin de permettre aux abonnés de les essayer ou de les terminer, il faut généralement patienter jusqu'à la mi-mois pour découvrir les nouveautés. Cependant, deux premiers jeux du PS Plus Extra de décembre 2025 sont déjà connus.

Deux jeux confirmés pour le PS Plus Extra de décembre 2025

Si Sony est généralement très précis lorsqu’il s’agit de communiquer sur le calendrier du PS Plus, il arrive toutefois que le constructeur fasse quelques écarts. Ces derniers surviennent généralement dans deux situations : lors d’un State of Play ou d’une conférence majeure où l’éditeur dévoile des informations sur son service, ou bien lorsqu’un jeu est annoncé par surprise pour intégrer le catalogue, que ce soit dans les formules Essential, Extra ou Premium. Un exemple récent est celui de la version native de Red Dead Redemption, dévoilée moins de 48 heures après l’annonce des nouveautés du catalogue de novembre 2025. À quelques heures de la révélation des jeux PS Plus Essential du mois prochain, une nouvelle surprise s’est confirmée.

En plus d’une traversée du Far West avec John Marston, les abonnés au PS Plus Extra pourront découvrir dès sa sortie un jeu indépendant particulièrement attendu. Entre acrobaties, combats de boss à base de tricks, humour décalé et une esthétique visuellement envoûtante, Skate Story pourrait bien être la révélation indépendante de la fin d’année. Les membres du PS Plus Extra et Premium pourront s’y essayer dès sa sortie le 8 décembre 2025 sur PS5, comme l’a annoncé Devolver Digital sur le PlayStation Blog.

Bande-annonce de Skate Story en anglais

Un second jeu très prometteur

Édité par Devolver Digital et développé en solo par Sam Eng, Skate Story raconte l’histoire d’un démon fait de verre et de douleur, qui doit traverser les neuf cercles de l’Enfer sur son skateboard magique. Dans un univers surréaliste peuplé de créatures étranges et de têtes géantes philosophiant sur le sens de la vie, le joueur devra enchaîner des tricks et résoudre des énigmes pour progresser dans sa quête.

On rappelle que Skate Story est donc le second jeu confirmé pour le PS Plus Extra de décembre 2025. La version native PS5 de Red Dead Redemption sera disponible dès le 2 décembre 2025 pour les abonnés des deux formules. À noter également que les abonnements PlayStation Plus sont actuellement en promotion sur le PS Store à l’occasion du Black Friday. Si l’un des deux jeux vous fait envie, c’est sans doute le moment de craquer.

