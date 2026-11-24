En attendant une confirmation officielle, on aurait déjà une idée du premier jeu à rejoindre le PS Plus Extra en décembre 2026, ça serait du très bon issu d'une licence culte.

Les abonnés PS Plus Extra et Premium vont avoir une fin d'année chargée. Alors que le catalogue s'enrichit ce 24 novembre de MotoGP 26, Cricket 26, Trepang2 et Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Sony n'annoncera que demain, le 25 novembre, les jeux PS Plus Essential offerts à partir du 1er décembre. Mais avant cela, PlayStation a déjà confirmé un premier titre pour le catalogue Extra de décembre 2026 : Dynasty Warriors Origins.

Quel est le premier jeu confirmé à venir sur le PS Plus Extra en décembre 2026 ?

C'est donc Dynasty Warriors Origins qui ouvrira le bal du PS Plus Extra et Premium de décembre 2026. L'information provient directement de Sony lorsque le géant japonais avait glissé son arrivée dans un billet du PlayStation Blog publié en amont, celui-là même qui confirmait Dragon Quest 3 HD-2D pour le service.

Reste la question de la date. Depuis juillet, Sony ne déploie plus ses jeux PS Plus Extra en une seule fournée mensuelle, mais en plusieurs vagues réparties tout au long du mois. À ce titre, Dynasty Warriors Origins devrait logiquement intégrer la vague du 15 décembre 2026, sans toutefois de confirmation officielle de la part Sony à ce stade à ce sujet.

En attendant, le catalogue PS Plus Extra a de quoi occuper les abonnés : la vague de mi-novembre a notamment ajouté Hell Let Loose, Death Stranding 2, Atomfall et Dragon Quest 3 HD-2D, tandis que les membres Premium ont récupéré Legacy of Kain: Soul Reaver 2 et Freedom Wars Remastered.

© PlayStation

Dynasty Warriors Origins, c'est quoi ?

Pour qui ne connaît pas ce premier titre confirmé comme faisant partie du catalogue PS Plus Extra de décembre 2026, un petit rappel s'imposte. Sorti en janvier 2025 sur PS5, Xbox Series et PC, Dynasty Warriors Origins est donc un musou développé par Omega Force et édité par Koei Tecmo. Plutôt qu'un Dynasty Warriors 10, le studio a choisi de repartir à zéro en revisitant la période des Trois Royaumes de la Chine antique à travers les yeux d'un tout nouveau héros : un vagabond amnésique qui croise la route des grandes figures de l'époque, de Liu Bei à Cao Cao en passant par Sun Jian.

La formule reste celle qui a fait la réputation de la série : des batailles gigantesques face à des milliers de soldats à l'écran. Mais Omega Force a revu son système de combat en profondeur, avec des parades et contres plus techniques, des ordres tactiques à donner à ses troupes et des duels plus exigeants contre les officiers ennemis. La narration, elle, se veut plus resserrée et retrace des événements historiques bien connus des fans, de la rébellion des Turbans jaunes jusqu'aux grandes batailles qui façonnent les Trois Royaumes.

Côté accueil, le jeu affiche un score de 79 sur Metacritic côté presse et de 8,1 côté joueurs. Beaucoup y ont vu le meilleur Dynasty Warriors depuis des années, même si certains reprochent au titre des missions répétitives, un rythme inégal et un roster de personnages jouables plus restreint que d'habitude. De quoi se faire un avis sans débourser un centime supplémentaire dès son arrivée dans le PS Plus Extra et Premium en décembre 2026.

Source : PS Blog