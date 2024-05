Un jeu très populaire et addictif, qui a connu un immense succès, a été lancé sur PS5 et PS4 en avril dernier. Les abonnés PS Plus Extra peuvent y accéder sans frais supplémentaires. La bonne surprise, c'est que le jeu s'apprête à recevoir une extension majeure gratuite.

Outre les jeux gratuits sur le PS Plus Extra ou d'autres plateformes comme GOG ou Steam, il est possible de récupérer des contenus de jeux sans débourser un centime. C'est le cas cette fois-ci avec un DLC d'un jeu tout simplement excellent. Cerise sur le gâteau, ce fut aussi un énorme succès critique et finalement, personne ne s'y attendait vraiment. Un peu comme ce nouveau DLC, par exemple, qui sort de nulle part et qui est juste là pour impressionner encore un peu plus.

Un DLC gratuit du PS Plus Extra

Le jeu gratuit du PS Plus Extra qui est concerné est Dave the Diver et le DLC est Godzilla. Le DLC Godzilla pour Dave the Diver est une extension très récente qui introduit de nouvelles fonctionnalités et un crossover avec la célèbre franchise Godzilla. Dans ce DLC, les joueurs auront l'occasion d'affronter des créatures gigantesques et de découvrir de nouveaux éléments de gameplay inspirés par l'univers de Godzilla. On retrouve notamment :

De nouveaux Ennemis et Boss : des créatures géantes, dont Godzilla lui-même, apparaissent dans l'océan, ajoutant des défis supplémentaires pour Dave lors de ses plongées.

De nouvelles Zones d'Exploration : Le DLC introduit des zones sous-marines inédites, inspirées par les films Godzilla, avec des décors uniques et des secrets à découvrir.

Équipements et Améliorations : de nouveaux équipements de plongée et améliorations spéciales sont disponibles, permettant à Dave de mieux affronter les nouvelles menaces.

Quêtes et Missions : des quêtes spécifiques liées à l'univers de Godzilla sont ajoutées, offrant des récompenses exclusives et enrichissant l'histoire du jeu.

Ce DLC ajoute une dimension assez épique à Dave the Diver, combinant l'exploration sous-marine avec l'intensité des combats contre des monstres légendaires, ce qui devrait ravir les fans de la série ainsi que ceux de la franchise Godzilla. Pour rappel, dans ce jeu, le joueur incarne Dave, un plongeur et entrepreneur qui gère un restaurant de sushi durant la nuit et explore les profondeurs océaniques pendant la journée. L'objectif principal du jeu est de trouver des ingrédients rares et exotiques pour le restaurant, tout en améliorant l'équipement de plongée de Dave et en découvrant les secrets cachés sous les vagues. Bref, une belle pépite pour ce titre du PS Plus Extra.