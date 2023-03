Avant que les jeux PS Plus Extra & Premium d’avril 2023 ne débarquent sur PS5 et PS4, le premier jeu a d'ailleurs déjà été dévoilé il y a peu, le mois de mars à encore des titres à nous faire découvrir. Il y a déjà les trois jeux proposés sans frais supplémentaires pour tous les adhérents du PS Plus, et une nouvelle fournée débarquera d’ici quelques jours pour les abonnés au PS Plus Extra et Premium. Normalement, ces derniers devraient arriver dès le 21 mars prochain. Et dans le même temps, pas moins de 9 jeux seront supprimés du service. C’est donc le moment ou jamais de les lancer si vous n’avez pas encore eu le temps de les essayer.

9 jeux quittent binetôt le PS Plus Extra, profitez-en maintenant !

Et parmi ces 9 titres, bien que l’on ne retrouve pas d’énormes AAA, il y a quand même des jeux très sympas. On a par exemple le droit à Ghost of a Tale, un action RPG atypique qui rappelle notamment les contes pour enfants. On y incarne une petite souris tentant d’affronter un monde fantastique particulièrement hostile. Avant l’arrivée de Diablo 4, dont la bêta est actuellement disponible, vous pourrez également vous faire la main sur un hack’n slash avec Victor Vran Overkill Edition, jouable seul ou en coopération. Le titre est certainement moins complet que les jeux de la grosse licence de Blizzard et moins pointu qu’un Path of Exile, il n’en reste pas moins agréable à parcourir. Les amateurs de narration ont aussi de quoi faire avec The Vanishing of Ethan Carter. Un walking simulator qui propose un univers surprenant teinté de mystère. Enfin, vous trouverez un jeu de course de motocross salissant avec Monster Energy Motocross, de la baston de mechas typé anime avec Override 2, encore du RPG avec Dungeons 3 et du catch spectaculaire avec WWE 2K22.

Danger Zone (PS4)

(PS4) Dungeons 3 (PS4)

(PS4) Ghost of a Tale (PS4)

(PS4) Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Override 2: Super Mech League (PS5)

(PS5) The Vanishing of Ethan Carter (PS4)

(PS4) Velocibox (PS4)

(PS4) Victor Vran Overkill Edition (PS4)

(PS4) WWE 2K22 (PS4)

Dernière chance d'y jouer sur PS5 et PS4

Ces 9 jeux sont disponibles pour tous les abonnés au PS Plus Extra ou supérieur jusqu’au 21 mars prochain. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour en profiter. Passer ce délai, il faudra passer à la caisse pour mettre la main dessus. Ils quitteront définitivement le service et seront remplacés par de nouvelles entrées.

Si quelques-uns de ces jeux font souvent partie des promos du PlayStation Store, il serait dommage de passer à côté d'une occasion d'y jouer sans verser un centime de plus. Encore faut-il se trouver de la place dans le planning des sorties de ces derniers mois. Après un mois de janvier chargé en nouveautés et en gros jeux, février n'a pas chômé et nous a lui aussi offert de jolis titres, comme Hogwarts Legacy, pour ne citer que lui. Pour ce mois de mars 2023, tout un tas de jeux sont également au rendez-vous, dont le très attendu Resident Evil 4 Remake qui sortira le 24 mars prochain.

