La liste des sorties du catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium d’avril 2026 a discrètement été rallongée, et pas qu’un peu. Voici tous les jeux qui quitteront le service le mois prochain.

Celles et ceux qui ne suivent pas scrupuleusement le calendrier de communication de Sony, donc le commun des mortels, auront sans doute l’impression que leurs jeux gratuits PS Plus du mois prochain arriveront avec un peu de retard. En réalité, Sony suit simplement son schéma à la lettre, et l’ensemble des titres offerts à tous les abonnés sera annoncé la semaine prochaine, bien que la tête d’affiche du PS Plus Essential d’avril 2026 ait déjà leaké. Les membres du PlayStation Plus Extra et Premium, eux, auront donc un peu plus de temps pour terminer, essayer, voire même platiner, les jeux qui quitteront le catalogue le mois prochain. Et justement, la liste des sorties du PS Plus Extra et Premium d’avril 6 s’est discrètement rallongée, elle a même triplé.

La liste complète des départs du PS Plus Extra d'avril 2026

C’est sensationnaliste on vous l’accorde, mais factuel également. Les jeux qui seront balayés du PlayStation Plus Extra et Premium le mois prochain passent donc de deux à six. Et il y a un départ qui sera plus remarqué que d’autres. L’excellent Dave the Diver, aussi addictif que votre restaurant à sushis du coin, sera l’une des grandes sorties au catalogue du PS Plus Extra et Premium d’avril 2026, lui qui accueillera un nouveau DLC en juin alors qu’il n’est déjà pas avare en contenus. Plus confidentiel mais tout aussi sympathique en son genre, le jeu indépendant TowerFall Ascension n’attend que les abonnés qui aiment les pixels et les platformers frénétiques, et en prime jouable en coop jusqu’à quatre joueurs. Pour le reste, on vous laisse découvrir la liste complète des sorties du PS Plus Extra et Premium d’avril 2026 :

Dave the Diver

Disaster Report 4

EA Sports PGA Tour

Lost Records Bloom & Rage full game

SPITLINGS

Towerfall Ascension

Combien de temps pour les terminer ou les platiner ?

Tous ces jeux quitteront le PS Plus Extra et Premium à compter du 21 avril 2026, avant 11h00. Comme toujours, on vous gagner du temps dans l’organisation de votre backlog en recensant le temps nécessaire pour terminer ou platiner chaque jeu :