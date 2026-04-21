Le PS Plus Extra et Premium vous fait découvrir encore un tas de nouveaux jeux. Dans le lot, retrouvez une des grosses exclu PlayStation de ces dix dernières années.

Le PS Plus Extra ainsi que le Premium vous gâtent chaque mois. Que ce soit pour découvrir des nouveautés d'une part, ou enrichir votre culture rétro d'autre part, les catalogues de jeux à la demande de PlayStation sont autant d'occasions de jouer à des titres que vous n'auriez peut-être pas touchés autrement. Justement, les nouveautés d'avril sont enfin dispo, c'est le moment de vous rappeler leur nom.

Le PS Plus Extra fait le plein de jeux en avril 2026

Le catalogue du PS Plus Extra confirme l'initiative de Sony de mettre davantage en avant les jeux PS5. Qui plus est, il offre l'opportunité de découvrir une licence exclusive lancée en 2017. Si vous ne l'aviez jamais essayé, Horizon Zero Remastered, la version optimisée sur console de nouvelle génération vous emporte dès aujourd'hui dans une aventure post-post-apocalyptique où l'humanité est repartie de zéro dans un monde peuplé par des machines animales. Percez les secrets derrière l'origine de l'héroïne, Aloy, et de la menace qui plane sur tous.

En plus de cela, le PS Plus Extra fait la part belle aux expériences sportives. À l'approche de la Coupe du monde, Football Manager 26 se laisse essayer via votre abonnement. Gérez ainsi des équipes à travers tout un tas de championnats réels. Si vous êtes plutôt un pilote dans l'âme, foncez vous emparer de l'écurie de The Crew Motorfest.

Enfin, un tas d'aventures vous attendent dans le PS Plus Extra. Le catalogue accueille l'une des derniers jeux d'horreur de Supermassive, à savoir The Casting of Frank Stone. Dans un tout autre style, Monster Train se la joue deckbuilder et roguelike pour un challenge relevé. Mais si vous êtes plutôt du genre à affronter des hordes d'ennemis, c'est vers Warriors Abyss qu'il faut vous tourner. Pour compléter la sélection, Squirrel with a Gun est LA curiosité du mois à découvrir.

La liste complète des jeux d'avril du PS Plus Extra

Football Manager 26 Console | PS5

Horizon Zero Dawn Remastered | PS5, PS4

Monster Train | PS5

Squirrel with a Gun | PS5

The Casting of Frank Stone | PS5

The Crew Motorfest | PS5, PS4

Warriors: Abyss | PS5, PS4

Un nouveau jeu pour les abonnés Premium

Outre le PS Plus Extra, le PlayStation Plus Premium accueille également sa nouveauté du mois. Pour le coup, il s'agit d'un jeu qui fête les 10 ans de sa sortie mondiale (11 ans pour le Japon) cette année. Un jeu de rôle plus exactement, qui était sorti en exclusivité sur PS2. Une bonne dose de nostalgie s'annonce donc dès maintenant avec ce classique :

Wild Arms 4 | PS5, PS4

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