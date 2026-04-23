Depuis ce mardi 21 avril, l’ensemble des abonnés au PS Plus Extra et Premium ont pu commencer à éplucher les nouveautés du mois. Le service a ajouté un peu moins de jeux qu’à l’accoutumée, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont moins qualitatifs. Il faut dire que l’arrivée d’Horizon Zero Dawn Remastered, la version remise au goût du jour de la nouvelle grande licence de PlayStation, est déjà un argument de taille. A ses côtés, quelques grands noms du paysage vidéoludique, dont les derniers Football Manager ou encore The Crew. Mais comme souvent, en fouillant un peu, il est également possible de récupérer un DLC gratuit pour l’une des nouveautés du PS Plus Extra d’avril 2026.

Un DLC gratuit pour l'un des jeux du PS Plus Extra d'avril 2026

Parce qu’il n’y a pas que les AAA et les poids lourds de l’industrie dans la vie, PlayStation continue d’ouvrir la porte à des productions indépendantes de tout horizon, dont certains OVNI. En avril 2026, les membres du PS Plus Extra et Premium peuvent ainsi découvrir l’un des jeux les plus barrés de ces dernières années. Né d’un buzz assez considérable sur Twitter, Squirrel With A Gun dit tout dans son nom : vous incarnez un écureuil avec un flingue. Dans ce jeu d’action complètement absurde, le petit sciuridé transforme un quartier tranquille en champ de bataille, tout en étant traqué par des types qui semblent tout droit sortis de Matrix.

Une nouveauté du PS Plus Extra qui a su convaincre les joueurs et les critiques pour son absurdité assumée, mais aussi pour sa finition étonnamment solide pour une production de cet acabit. Et pour apporter un peu de gaieté, un DLC gratuit de Squirrel With A Gun est disponible pour tout le monde. Comme beaucoup de ses confrères, le studio Dee Dee Creations avait tenu à célébrer le Mois des Fiertés avec un pack de contenus gratuits, comprenant plusieurs éléments cosmétiques, pas que. Ce DLC contient également un nouveau quartier et des défis inédits tout aussi colorés. Voici dans le détail son contenu :

Contenu du DLC gratuit

Générateur de voiture arc-en-ciel

Défi de conduite de la route arc-en-ciel, débloqué en pilotant la voiture arc-en-ciel de Squirrel With A Gun

Le bouton "Pride Mode", qui : Ouvre "Pride Street", un nouveau quartier pouvant être débloqué Permet d'accéder au tank LGBTQ+, débloqué après avoir accompli le défi de la route arc-en-ciel. Mais attention : débloquer le tank LGBTQ+ alertera les agents ennemis ! Remplace les drapeaux du quartier par des drapeaux LGBTQ+

9 vêtements LGBTQ+

Dote le réticule de lancer d'un effet arc-en-ciel

Pas besoin d'un abonnement au PS Plus Extra ou Premium pour récupérer ce DLC gratuit, qui peut être réclamé à tout moment.