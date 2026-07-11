Les jeux du PS Plus Extra et Premium de juillet 2026 seront annoncés prochainement. Mais avant de découvrir les futurs ajouts du service, voici tous les jeux qui quitteront le service en août 2026 et ceux qui le pourraient.

Difficile ces dernières semaines de ne pas associer le nom de PlayStation aux polémiques entourant la marque. Après presque une semaine de silence depuis l’annonce de la fin des jeux physiques programmée pour le début 2028 pour son écosystème, la firme japonaise reprend progressivement sa communication habituelle. La communauté a réagi comme on pouvait s’y attendre : en contestant à la moindre occasion sa décision, peu importe le propos de ce que PlayStation poste. Plusieurs abonnés sont même allés jusqu’à supprimer leur abonnement PS Plus en signe de protestation. Mais les analystes sont formels, cela ne changera rien. La firme japonaise communiquera prochainement les nouveautés du PS+ Extra et Premium de juillet 2026, mais, en attendant, on connaît déjà la liste des sorties du PS Plus Extra et Premium d’août 2026.

Voici les sorties confirmées du catalogue du PS Plus Extra en août 2026

C’est assez rare pour être souligné, PlayStation a dévoilé une partie des sorties du catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium d’août en avance sur son calendrier habituel. Cinq jeux ont ainsi d’ores et déjà confirmé leur départ du service dès le 18 août 2026, avant 11h, heure française. Parmi eux, on retrouve d’excellentes productions en leur genre issues de la scène indépendante, à l’instar de Bomber Crew le jeu de simulation et de stratégie se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, ou encore Roki, le jeu d'énigmes narratif acclamé des joueurs. Voici sans plus attendre la liste des sorties confirmées du PS Plus Extra et Premium d’août 2026, qui étaient originellement prévus pour partir en juillet, mais ont eu le droit à un bref sursis :

Clash: Artifacts of Chaos

Onee Chanbara Origin

Space Crew: Legendary Edition

Bomber Crew

Roki

Combien de temps pour les platiner ?

Clash Artifacts of Chaos : environ 12h pour finir l'histoire, 18h pour le platiner.

: environ 12h pour finir l'histoire, 18h pour le platiner. Onee Chanbara Origin : 6h pour le terminer, 25h pour décrocher le Platine.

: 6h pour le terminer, 25h pour décrocher le Platine. Space Crew Legendary Edition : 18h pour finir la campagne,

: 18h pour finir la campagne, Bomber Crew : une quinzaine d'heures pour finir l'histoire, 20 heures au maximum pour obtenir le Platine.

: une quinzaine d'heures pour finir l'histoire, 20 heures au maximum pour obtenir le Platine. Roki : 10h pour le terminer et le platiner.

Les autres sorties potentielles du PS Plus Extra d'août 2026

A cette liste de sorties confirmées s'ajoutent des départs potentiels. Puisque Sony négocie ses contrats avec ses partenaires pour des périodes de six mois, un ou deux ans. Grâce à cela, il est possible de prédire quels jeux seront potentiellement sortis des catalogues du PS Plus Extra et Premium dans les mois suivants. Ce n’est pas une garantie, mais cela permettra de prédire quels seront les jeux qui pourraient quitter le service. Voici donc les autres titres qui pourraient sortir du PS Plus Extra et Premium en août 2026 :