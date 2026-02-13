Après les leaks, PlayStation a officiellement dévoilé les jeux qui rejoindront les catalogues du PS Plus Extra & Premium en février 2026 et il y a du beau monde.

Plus que quelques heures avant le State of Play. Sony sera particulièrement attendu au tournant lors de son premier événement majeur de 2026. Des productions maison en passant par des titres indépendants, l’éditeur et ses partenaires feront la lumière sur un large éventail de jeux qui animeront l’année des joueurs PS5. Généralement, l’événement permet aussi au constructeur de présenter les prochaines nouveautés de son écosystème, notamment son service d’abonnement. Hasard du calendrier, l’annonce des jeux qui rejoindront le PS Plus Extra & Premium en février 2026 devait tomber la veille du State of Play, elle finalement arrivée quelques minutes après la conférence.

Voici les jeux PS Plus Extra de février 2026

Feignez la surprise. Maintenant que Billbil-Kun a repris du service, une partie des jeux qui rejoindront le catalogue du service la semaine prochaine s’était déjà retrouvée sur la Toile. C’est une nouvelle fois confirmé, Marvel’s Spider-Man 2 sera bien la tête d’affiche du PS Plus Extra de février 2026. Parfait pour replonger les joueuses et les joueurs dans l’univers d’Insomniac Games plusieurs mois avant la sortie de Wolverine, qui redonnera de ses nouvelles dès le printemps 2026. Le mois sera, comme toujours, marqué par des expériences foncièrement différentes les unes des autres afin de couvrir un large éventail de profils de joueurs.

Les amateurs de poésie et d’expérience plus intimistes pourront découvrir le somptueux Neva, second jeu des créateurs de Gris, tandis que les pilotes en herbe pourront s’essayer à Test Drive Unlimited Solar Crown, qui a reçu plusieurs mises à jour plus ou moins salvatrices depuis son lancement compliqué fin 2024. Et pour le reste ? Voici la liste complète des jeux PS Plus Extra de février 2026 :

Marvel's Spider-Man 2 | PS5

Neva | PS5

Test Drive Unlimited Solar Crown | PS5, PS4

Season: A Letter to the Future | PS5, PS4

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | PS4

Monster Hunter Stories | PS4

Venba | PS5

Echoes of the End: Enhanced Edition | PS5

Rugby 25 | PS5, PS4

Les sorties du catalogue du PlayStation Plus Extra de février 2026

Les abonnés au PS Plus Extra et Premium pourront découvrir toutes ces nouveautés à compter du 17 février 2026, un peu avant 11h. Le jeu des chaises musicales se poursuivra en revanche, avec plusieurs jeux sortants, qui quitteront le catalogue à cette même date. Parmi eux, deux excellents titres indépendants : Cult of the Lamb et Rez Infinite que l’on vous recommande chaudement. Voici la liste complète des jeux qui quittent le PS Plus Extra en février 2026 :

Carto

Cult of the Lamb

New World Aeternum

Rez Infinite

SaGa Frontier Remastered

Super Neptunia RPG

The Ascent

WWE 2K25

Les jeux PS Plus Premium de février 2026

En plus de ces nouveaux jeux, les abonnés au PlayStation Plus Premium profiteront de classiques supplémentaires. Une sélection qui s'appauvrit au fil du temps, au point qu’un seul titre rétro avait rejoint le catalogue le mois dernier. Est-ce encore le cas ? Voici les nouveautés PS Plus Premium de février 2026 :

Disney Pixar Wall-E | PS5, PS4

Source : PS Blog