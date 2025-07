Avis aux abonnés du PS Plus Extra : le catalogue reçoit un nouveau jeu pour sa sortie day one sur console. Il est déjà hyper apprécié, vous allez voir.

Autant, ce n'est pas le cas pour les jeux first party, autant les éditeurs-tiers profitent parfois du PS Plus Extra pour mettre en avant leurs nouveautés dès leur lancement. C'est le cas aujourd'hui pour un titre qui a cartonné sur PC et qui s'offre une seconde vie sur console, y compris la PS5.

Un carton débarque dans le PS Plus Extra

Depuis que l'abonnement PlayStation a été repensé pour se décliner en trois formules, il rivalise davantage avec le Xbox Game Pass. De fait, tout un catalogue de jeux à la demande est accessible à partir du PS Plus Extra. Si vous êtes un abonné Premium, vous y avez donc accès également. C'est l'occasion de découvrir de temps en temps des jeux qui viennent juste de sortir.

Cette année, le PS Plus Extra a déjà eu l'occasion d'accueillir des jeux day one. Nous nous souviendrons par exemple de Lost Records, sorti en deux temps. Eh bien, le service remet le couvert ce mercredi 23 juillet ! Cette fois, il s'agit d'un titre déjà connu puisqu'il a fait sensation sur PC. Son nom vous dira donc peut-être quelque chose, puisqu'il s'agit d'Abiotic Factor !

Jouable en solo ou en multi, Abiotic Factor fait partie de ces jeux qui ont fait sensation sur Twitch. Certains auront pu suivre les parties de Squeezie, Locklear et autre Laink et Terracid. C'est typiquement le genre de jeu en coopération qui se prête au stream. Et maintenant qu'il a buzzé sur PC, un public encore plus large va pouvoir le découvrir grâce à son arrivée sur Xbox Series et PS5, notamment via le Game Pass et le PS Plus Extra.

Si Abiotic Factor vous intrigue, notez qu'il s'agit d'un jeu de survie avec une dimension surnaturelle. Un peu à la façon d'un Among Us, il vous propose d'agir en équipe pour accomplir des tâches au sein d'un centre de recherche. Toutefois, pas de traitre à démasquer ! Ici, ce sont des créatures et des phénomènes étranges qui vous menacent. Mais le mieux encore pour comprendre l'intérêt du titre, c'est de l'essayer ! Abonnés au PS Plus Extra, c'est le moment de lancer une partie.