Outre les conférences de type State of Play, les joueurs PlayStation sont constamment à l’affût de deux annonces en particulier : celle des prochains jeux gratuits pour l’ensemble des abonnés au PS Plus, et celle des futures arrivées pour les formules Extra et Premium. Car après tout, entre deux nouvelles sorties, on ne crache jamais sur l’opportunité de découvrir de nouvelles expériences à moindre coût. Mais qui dit nouvelles arrivées dit également nouveaux départs, et à ce titre, vous devez absolument tester ces jeux avant leur retrait du PS Plus Extra.

Ces jeux vont très bientôt quitter le PS Plus Extra

En effet, le service de Sony aura beau accueillir un mastodonte comme Red Dead Redemption 2 aux côtés de titres comme Star Wars Outlaws ou encore Les Chevaliers de Baphomet, cela ne l’empêchera pas de perdre d’autres excellents titres, à l’instar par exemple de Control Ultimate Edition. Développé par Remedy Games, à qui l’on doit également l’excellent Alan Wake 2, ce jeu multi-récompensé nous plonge dans un monde unique en son genre, rempli de mystères et de dangers qui vous tiendront en haleine tout au long de l’aventure.

Une sacrée perte pour le PS Plus Extra, donc, surtout sachant que sa suite, Control Resonant, est justement prévue pour cette année. Mais il n’est pas le seul à partir du service. Tandis que Supermassive Games vient tout juste de nous revenir avec Directive 8020, dernier volet de l’anthologie The Dark Pictures, les deux premiers épisodes de cette dernière sont également sur le départ. Si jamais l’envie vous prenait de découvrir Man of Medan et Little Hope dans les jours qui viennent, autant dire qu’il va falloir vous dépêcher.

L’avantage, cela dit, c’est que les Dark Pictures sont réputés pour être des jeux relativement courts. Vous avez donc tout à fait la possibilité de les boucler avant leur départ du PS Plus Extra. Même si, à choisir, on vous recommande plutôt de privilégier Little Hope, bien meilleur et plus intéressant que Man of Medan. À moins que vous ne soyez plutôt du genre à préférer les action-RPG, auquel cas nous vous recommandons plutôt de jeter votre dévolu sur Mortal Shell ou Sand Land, eux aussi sur le point de quitter le PS Plus Extra dès la semaine prochaine.

Control Ultimate Edition

Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard

Car oui, si l’un ou l’autre des jeux précédemment cités, au même titre que MotoGP 25 ou encore Souls Hackers 2, vous intéressent, sachez qu’il ne vous reste que jusqu’au 19 mai, soit mardi prochain, pour en profiter. Passé cette date, tous quitteront officiellement le catalogue du PS Plus Extra, et ne pourront donc plus être joués. À moins, bien sûr, de passer par la case PlayStation Store, moyennant ainsi une certaine somme pour vous les procurer. Ce qui reste un bon moyen de soutenir les studios, mais qui pourrait ne pas vraiment plaire à votre portefeuille.

Source : PlayStation Blog