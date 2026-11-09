En attendant de dévoiler la liste des prochaines arrivées du PS Plus Extra, PlayStation a révélé le nom de deux jeux à venir dans le service ces prochaines semaines.

Le 3 novembre dernier, le PS Plus accueillait ses traditionnels jeux gratuits du mois pour l’ensemble des abonnés, qui peuvent notamment se lancer à la (re)découverte de l’un des meilleurs opus de l’une des franchises les plus cultes du jeu vidéo : Tomb Raider. Mais les choses ne font que commencer. Car plus tard ce mois-ci, le service de PlayStation accueillera également une ribambelle de jeux supplémentaires pour les abonnés au PS Plus Extra et Premium, et il se pourrait qu’on ait droit à du Dragon Quest pour l’occasion.

2 nouveaux jeux PS Plus Extra révélés à l’avance par PlayStation

C’est en tout cas ce que nous apprend un nouvel article publié sur la version japonaise du PlayStation Blog, qui revient sur la commercialisation d’un nouveau modèle du PS Portal exclusif au Japon. Car au-delà même de présenter cette version « Midnight Black » de l’accessoire PS5, le communiqué en question mentionne également l’arrivée prochaine de deux jeux dans le catalogue du PS Plus Extra et Premium, à savoir :

Dragon Quest 3 HD-2D Remake , remake du troisième opus de la franchise sorti en novembre 2024

, remake du troisième opus de la franchise sorti en novembre 2024 Dynasty Warriors Origins, dernier opus et reboot de la franchise d’Omega Force disponible depuis janvier 2025

Notons que toujours selon le PlayStation Blog, Dragon Quest 3 HD-2D Remake ferait alors son arrivée dans le service dès le mois de novembre, tandis que Dynasty Warriors Origins devrait quant à lui faire son arrivée le mois prochain. Reste maintenant à savoir si ces jeux seront, à l’instar du PS Portal, exclusifs au marché japonais, ou si l’ensemble des abonnés au PS Plus Extra et Premium pourront en profiter peu importe la région où ils se trouvent.

© PlayStation Blog

Quand seront annoncés les jeux de novembre 2026 ?

Réponse, très probablement, dans les prochains jours, l’annonce des futures arrivées du service ayant généralement lieu le mercredi vers le milieu du mois. Le cas échéant, les nouveaux jeux devraient ainsi arriver à compter de la semaine prochaine dans le PS Plus, même si nul doute qu’exceptionnellement, tous les regards seront plutôt rivés vers l’arrivée de GTA 6 plutôt que vers l’enrichissement du catalogue du service de PlayStation. En attendant, n’oubliez pas que les jeux Extra et Premium d’octobre 2026 sont toujours disponibles.

Source : PlayStation Blog