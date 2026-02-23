Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus Essential seront annoncés ce mercredi. Cependant, l'un d'eux a pris un peu d'avance sur les autres via un leak qui laisse peu de place au doute.

Chaque fois que nous approchons de la fin du mois, la communauté PlayStation surveille attentivement les annonces officielles de Sony. Et pour cause, le PS Plus offre des jeux à tous ses abonnés, du palier Essentiel jusqu'au Premium. La sélection de mars 2026 sera dévoilée ce mercredi. Mais avant cela, comme il arrive régulièrement, l'un des titres a leaké. Sauf que les joueuses et joueurs s'attendaient visiblement à autre chose, c'est déjà une déception.

Sony frappe à côté avec le premier jeu PS Plus de mars 2026

Nous devons la primeur de l'information — encore officieuse à cette heure — à nos confrères français de Dealabs. Généralement bien renseignés sur le sujet, ils n'hésitent pas à révéler en avance chaque mois le contenu de l'offre PS Plus. Cette fois, cela concerne donc les ”jeux gratuits“ offerts en mars 2026 à partir de la formule Essentiel. Un premier titre aurait été identifié avant la grande annonce.

En l'occurrence, ce premier jeu de mars pour le PS Plus serait un jeu de sport. Plus précisément, il s'agirait de PGA Tour 2K25. Un an après sa sortie, la dernière itération du genre serait prête à s'offrir aux abonnés PlayStation sur PS5. Une belle opportunité pour les amateurs de jeux de golfs, malgré un accueil mitigé au lancement. En effet, même si cet épisode a été salué d'une moyenne de 80 / 100 de la critique sur Metacritic, la note du public descend à 5,4 / 10. La raison principale étant les micro-transactions excessives, le online et une progression peu convaincante.

Sur les réseaux sociaux1, les gamers ne sont pas tellement enthousiastes. Comme chaque mois, le public attend de gros jeux et particulièrement des exclusivités. Même si PGA Tour 2K25 est un titre récent, il faut reconnaître qu'il s'agit d'un jeu de niche. Espérons alors que Sony aura rassemblé des productions plus alléchantes pour satisfaire sa communauté en mars 2026 avec le PS Plus. En attendant, il vous reste une semaine pour récupérer les jeux gratuits de février. Pour rappel, quatre vous attendent sur PS4 et PS5 : Undisputed, Subnautica Below Zero, Ultros et Ace Kombat 7.