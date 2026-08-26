Sony vient de lever le voile sur les prochains jeux gratuits du PS Plus Essential pour septembre 2026. Les membres Extra et Premium pourront eux aussi en profiter.

Le mois de septembre 2026 vous fera profiter des jeux gratuits via le PS Plus Essential. Bien sûr, tous les membres peuvent les récupérer quel que soit leur formule. La sélection vient donc de s'officialiser, confirmant la fuite de la veille mais avec une surprise. En effet, ce ne sont pas trois, mais 4 titres qui seront à récupérer dans moins d'une semaine.

Tous les jeux gratuits du PS Plus Essential en septembre 2026

Il est temps de découvrir (officiellement) les nouveaux jeux gratuits de septembre 2026 pour tous les abonnés PS Plus. Dès mardi prochain, vous pourrez ajouter à votre bibliothèque un quatuor de choix. Ces jeux sont tous bien, voire très bien notés, ce serait dommage de passer à côté :

Sniper Elite Resistance | PS4, PS5

| PS4, PS5 Chained Echoes | PS4, compatible PS5

| PS4, compatible PS5 Wobbly Life | PS4, PS5

| PS4, PS5 MLB The Show 26 | PS5

Sniper Elite Resistance, la précision au bout des doigts

Sixième épisode majeur de ce TPS de référence, Sniper Elite Resistance est celui qui devrait le plus parler au public français. De fait, son titre vous aura peut-être mis la puce à l'oreille, mais il prend place au cœur de la France occupée de 1944, en plein régime de Vichy. Pénétrez dans ce monde semi-ouvert armé comme il se doit pour viser aussi juste que possible. Ici, pas le droit à l'erreur. Posez l'œil sur votre lunette et pointez vos cibles pour vous infiltrez le plus efficacement possible. Un défi pointu à relever très bientôt grâce aux jeux gratuits de septembre dans le PS Plus.

© Rebellion Developments

Chained Echoes, un excellent JRPG offert

Inspiré par des classiques comme Chrono Trigger et Final Fantasy VI, Chained Echoes fait honneur au genre du JRPG. Avec son style en pixel art soigné, il vous embarque pour une aventure épique sur le continent de Valandis. Comme bien des jeux du genre, il s'agit d'une aventure dans un univers de fantasy. Mais si le titre s'est vu attribuer une évaluation « très positive » sur Steam et une moyenne de 90 / 100 sur Metacritic, c'est parce que son gameplay sort du lot. Son système d'Overdrive permet d'alterner entre approche offensive et défensive pendant les combats au tour par tour. Cela vous impose d'avoir un regard tactique, sous peine de voir votre zèle vite puni. Une vraie pépite indé à découvrir parmi les jeux gratuits de septembre dans le PS Plus.

© Deck13 et WhisperGames / Umami Tiger

Wobbly Life, le phénomène multi de 2025

Qu'est-ce qu'on aime les jeux multi où le chaos s'invite dans la partie. Avec des personnages simples mais aux mouvements erratiques, Wobbly Life promet de belles heures de fun en coop. Lâché dans un monde ouvert où vous avez totale liberté, à vous de faire votre beurre en tentant de garder l'équilibre comme vous pouvez. Entre sessions cosy et runs plus mouvementées, ce “GTA” pour ragdolls pourrait être votre belle découverte de septembre avec les jeux gratuits du PS Plus.

© RubberBandGames

MLB The Show 26, pour les amateurs de baseball

Le jeu gratuit de septembre qu'on n'attendait pas dans le PS Plus Essential, c'est MLB The Show 26. Les leaks n'auront pas déniché l'arrivée dans l'offre de cette simulation de baseball considérée comme la plus aboutie à ce jour. Sorti en mars dernier, cet épisode ajoute des modes inédits et vous permet de profiter des équipes de 11 nouvelles universités. À vous de maîtriser la batte et le lancer pour devenir une légende du sport.

© Sony Interactive Entertainment / Sony San Diego

Jusqu'à peut-on récupérer les jeux gratuits du PS Plus ?

Les jeux gratuits du PS Plus Essential seront à récupérer sur le PS Store dès mardi prochain, soit le 1er septembre 2026 à 10 heures. Ensuite, vous aurez donc un mois pour les ajouter à votre bibliothèque. Mais le temps pour ce faire est limité, alors pensez bien à les récupérer avant le 6 octobre 2026, 9h59 dernier délai.