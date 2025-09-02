Annoncés il y a quelques jours, les trois jeux gratuits de septembre 2025 à débarquer sur le PS Plus Essential, et donc accessible à tous les abonnés du service de PlayStation, sont donc disponibles dès aujourd'hui, jusqu'au 7 octobre 2025 aux alentours de 11h. Ne ratez donc pas l'opportunité de les ajouter à votre bibliothèque, d'autant qu'il s'agit ce mois-ci d'un excellent crû pour chacun des titres proposés.

Trois jeux gratuits d'exception dispo dès aujourd'hui avec le PS Plus

Aujourd'hui marque donc le départ des jeux gratuits proposés sur le PS Plus courant août 2025, à savoir DayZ, Lies of P et My Hero One's Justice 2. Ils laissent cependant la place à un trio proprement exceptionnel et sans fausse note. L'ensemble des abonnés du service de PlayStation peuvent en effet dès maintenant ajouter à leur bibliothèque PS5 ou PS4 le cas échéant trois véritables pépites dans leurs domaines respectifs.

Dans l'ordre alphabétique, nous avons en effet d'abord Psychonauts 2, développé par Double Fine et sorti en 2021, qui marque le retour en très grande forme d'une franchise forte du genre action-plateforme, avec des niveaux qui nous retournent littéralement le cerveau, en attendant le très intrigant et visuellement superbe Keeper à venir courant 2026 du même studio. Ensuite, le PS Plus Essential accueille aujourd'hui rien de moins que Stardew Valley, le simulateur de vie et gestion de ferme inimitable de ConcernedApe, qui continue encore de ravir une énorme communauté de fans presque dix ans après sa sortie, en attendant fébrilement le prochain jeu de son développeur, Haunted Chocolatier.

Enfin, le PS Plus Essential met aujourd'hui gratuitement à la disposition des abonnés le tout aussi excellent Viewfinder, une autre véritable pépite indépendante de Sad Owl Studios, qui nous offrait à sa sortie en 2023 une perspective très innovante et rafraîchissante de la photographie.

© PlayStation

En attendant de découvrir les ajouts des paliers Extra et Premium

Ces trois jeux d'exception sont donc disponibles gratuitement dès maintenant pour l'ensemble des abonnés PS Plus, et ce jusqu'au 7 octobre aux alentours de 11h. Foncez donc les ajouter à votre bibliothèque si vous ne les avez pas déjà et avant qu'ils quittent le service, car ils valent chacun à leur manière définitivement le détour. Une manière comme une autre d'attendre de découvrir les jeux proposés aux abonnés PS Plus Extra et Premium en septembre 2025, qui devraient quant à eux se faire connaître aux alentours de la moitié du mois.

Source : PlayStation