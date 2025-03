Les jeux gratuits PS Plus de mars 2025 sont disponibles dès aujourd'hui. Ce mois-ci, ça ne rigole vraiment pas avec trois licences cultes sur PS5 et PS4.

Il est désormais trop tard pour récupérer les jeux gratuits de février 2025 du PS Plus. Ce nouveau trio de titres offerts aux abonnés a en effet été supprimé ce lundi 3 mars 2025. Si vous avez oublié de les ajouter à votre bibliothèque PS5 et PS4, vous avez ainsi raté High On Life du créateur de Rick & Morty et de Trove Saves the Universe, Pac-Man World Re-Pac et Payday 3. En revanche, vous êtes pile à l'heure si vous souhaitez réclamer les nouveaux jeux PlayStation Plus Essential de mars 2025 qui débarquent ce mardi 4 mars 2025.

Les jeux gratuits PS Plus Essential de mars 2025 disponibles

Les services d'abonnement de jeux vidéo comme le PS Plus et le Xbox Game Pass sont systématiquement mis à jour chaque mois. Si celui de Microsoft a fait le choix d'étaler les nouveautés avec plusieurs vagues, et des nouveautés presque chaque semaine, du côté de chez PlayStation, tout tombe d'un bloc peu importe la formule. Vers la mi-mars, il y aura ainsi les jeux PlayStation Extra & Premium de mars 2025. Mais comme toujours, avant cela, il y a les jeux gratuits mensuels du PS Plus Essential.

Lors de la révélation des titres offerts, il y a eu une gigantesque surprise. Cinq mois après son lancement, Dragon Age The Veilguard a été annoncé dans le line-up des jeux PS Plus Essential de mars 2025. Et c'est clairement du jamais vu pour les abonnés qui ne sont pas habitués à voir arriver un énorme AAA peu de temps après sa sortie, et dans l'abonnement le moins cher. Mais il y a deux autres licences cultes qui sont également disponibles dès ce mardi 4 mars 2025 pour celles et ceux qui ont un abonnement.

En effet, les mythiques Tortues Ninja sont aussi de la fête et intègrent dès aujourd'hui le PS Plus Essential de mars 2025 avec Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Une compilation 100% rétro qui contient 13 jeux édités par Konami, avec des améliorations telles que la sauvegarde rapide, des modes en ligne, des filtres etc. Enfin, l'hérisson bleu le plus connu de la planète a chaussé ses baskets rouge et blanc afin de rejoindre le PS Plus Essential de mars 2025 avec Sonic Colors Ultimate. Un remaster réussi du jeu Wii.

La liste des jeux PlayStation Plus Essential du 4 au 31 mars 2025

Vous pouvez vous rendre sur le site officiel pour récupérer les jeux PS Plus mensuels, ou bien vous aller directement sur votre PS5 ou PS4 dans le menu dédié au PlayStation Plus de l'onglet PlayStation Store. Vous avez jusqu'au 31 mars pour ajouter ces trois jeux.

Source : PlayStation Blog.