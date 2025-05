La roue tourne sur le PS Plus Essential. Trois nouveaux jeux « gratuits » sont dès à présent disponibles. C'est le moment de les récupérer et, vous allez voir, ils sont très bons.

L'ère des abonnements pousse la concurrence des services toujours plus loin. Nous le connaissons très bien avec les plateformes de SVOD comme Netflix ou Disney+, mais le monde du gaming s'y est également mis il y a de ça plusieurs années avec le système de jeux à la demande. Le catalogue le plus emblématique est évidemment le Xbox Game Pass. Mais, Sony a suivi la dynamique avec le PS Plus. Pour autant, le service de PlayStation n'a pas abandonné un avantage devenu incontournable : les jeux offerts mensuellement. Trois sont maintenant pour tous les abonnés, foncez les récupérer !

Trois jeux offerts via le PS Plus Essential en mai 2025

Ça y est, les trois jeux 'gratuits' pour les abonnés du PS Plus viennent de changer. Exit RoboCop, Digimon et Texas Chain Saw Massacre. Bien sûr, si vous les avez récupérés à temps, vous pourrez toujours y jouer tant que vous serez abonné au service. Cela vaut en plus quelle que soit votre formule, Essential comme Extra ou Premium.

Ainsi, en ce mardi 6 mai 2025, ce sont trois nouveaux jeux qui se présentent à vous via l'abonnement au PS Plus Essential ou au-delà. Il s'agit d'Ark Survival Ascended, Balatro et Warhammer 40,000 Boltgun. Rendez-vous dès à présent sur le PlayStation Store pour les ajouter à votre bibliothèque afin de les conserver d'ici au 7 juin prochain.

© PlayStation.

Ark Survival Ascended accessible grâce au PS Plus Essential

Avis aux amateurs de survie et de dinosaures ! Ark Survival Ascended est LE jeu qu'il vous faut. Là où un Jurassic World vous permet de gérer un parc, ici il est véritablement question d'être lâché sur une île peuplée de créatures préhistoriques. Tandis que le second opus devrait arriver exclusivement sur les consoles Xbox (au moins pendant un temps), le PS Plus vous permet dès aujourd'hui de profiter de cette aventure captivante.

En coopération avec plusieurs joueurs, organisez-vous pour assurer votre survie sur ce territoire inhospitalier au travers de cette refonte graphique du premier Ark sur PS5. Retravaillé sous Unreal Engine 5, Survival Ascended propose une expérience de jeu améliorée pour une immersion toujours plus grande.

Balatro, un des meilleurs jeux de 2024 offert

Le PS Plus Essential est souvent l'occasion d'acquérir de vraies pépites ! Beaucoup attendent principalement les AAA, notamment les exclu Sony, mais ce serait dommage de s'arrêter à cela. Les jeux du mois de mai sont l'occasion de vous plonger dans l'expérience enivrante de Balatro, un des indé immanquables de 2024 au point d'être élu meilleur jeu indépendant de l'année.

Mais alors, c'est quoi Balatro ? Grosso modo, c'est un deck-builder qui rebat les cartes du genre en intégrant une dimension roguelike. Dès lors, votre stratégie est d'autant plus mise à l'épreuve. Créez des combinaisons avec des cartes classiques et bouleversez le cours de la partie grâce aux diverses cartes spéciales ! Entre esthétique rétro et collaborations de renom, c'est un titre savoureux qui vous attend dans le PS Plus, sur PS4 et PS5.

Warhammer 40,000 Boltgun défonce tout dans le PS Plus

Pour couronner le tout, le PS Plus vous offre ce mois-ci un titre d'une licence qui explose tout depuis quelque temps. On parle ici de Warhammer 40,000. Alors non, il ne s'agit pas du carton Space Marine 2. Pour autant, les fans de la saga auront plaisir à se plonger dans Boltgun.

Warhammer 40,000 Boltgun est clairement un hommage aux FPS des années 1990. Incarnez un Space Marine en mission contre les hérétiques et autres ennemies traditionnels de la licence dans un déluge de sang façon pixel art. Là encore, les amateurs de rétrogaming seront comblés avec ce titre moderne aussi frénétique que viscéral. Profitez-en grâce au PS Plus !