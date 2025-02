Le programme du PS Plus Essential de février 2025 a été annoncé avec un changement majeur. D'ici le 4 février 2025, les abonnés au service de PlayStation pourront allumer leur PS5 ou PS4 pour récupérer High On Life, Pac-Man World Re-Pac ou encore le FPS co-op Payday 3. Mais pour que ces jeux gratuits s'ajoutent au catalogue, il faut, comme chaque mois, des départs. C'est pourquoi c'est votre dernière chance de récupérer les grosses productions offertes en janvier 2025. Faites vite !

Les jeux PS Plus Essential de janvier 2025 bientôt supprimés

Prêts pour une nouvelle vague de départs dans le PS Plus Essential de janvier 2025 ? Il vaut mieux car vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour terminer les titres de janvier 2025. Pour ce premier mois de l'année, Sony Interactive Entertainment a décidé d'apporter son soutien à Suicide Squad Kill the Justice League. Le jeu service de Rocksteady Studios (Batman Arkham). Après avoir passé de longues semaines pour essayer de redresser la barre, les développeurs ont dû se rendre à l'évidence qu'il était préférable de passer à autre chose. Par conséquent, même si les serveurs ne sont pas encore débranchés, le jeu est bien mort et ne recevra plus de mises à jour. Toutefois, si vous êtes curieux, un mode hors ligne est disponible.

Les sorties du PS Plus Essential concernent également Need for Speed Hot Pursuit Remastered, l'un des meilleurs épisodes de la franchise de course d'EA. Ce n'est pas de toute fraîcheur, mais étant donné que c'est compris dans l'abonnement, les abonnés auraient tort de s'en priver. Contrairement aux jeux centrés sur le tuning, ce NFS met en lumière l'ADN de la licence avec des courses poursuites endiablées entre les joueurs et les forces de police. Si vous optez pour la maréchaussée, vous pourrez balancer des herses, installer des barrages ou encore essayer d'envoyer les bandits dans le décor.

Enfin, The Stanley Parable Ultra Deluxe va également quitter le service PS Plus Essential à compter du mardi 4 février 2025. Un jeu narratif, d'exploration, atypique où le personnage principal, Stanley, doit enquêter sur la disparition de ses collègues de bureau. L'édition Ultra Deluxe de cette pépite indépendante, culte pour certains, est la version définitive avec du nouveau contenu pour allonger encore la durée de vie. Il y a des embranchements supplémentaires avec des fins inédites, de nouvelles décisions, d'autres environnements, ou encore des dialogues additionnels pour le narrateur.

Source : PlayStation Blog.