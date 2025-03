Un peu plus tôt dans la semaine, les jeux gratuits PS Plus Essential de mars 2025 ont été annoncés et ça a surpris tout le monde ! Mais en bien ! S'il y a toujours trois titres offerts aux abonnés, personne n'avait vu venir l'ajout de Dragon Age The Veilguard. Du moins aussi rapidement et dans l'abonnement le moins cher qui plus est. Car on rappelle que le RPG de BioWare n'est sorti que le 31 octobre 2024 sur consoles et PC. Les abonnés auront également accès à Sonic Colors Ultimate et à Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Avant cela, il vous reste une dernière chance pour obtenir les jeux du mois en cours.

Dernière chance pour les jeux PS Plus Essential de février 2025

Les jeux PlayStation Plus Essential de mars 2025 seront disponibles le 4 mars prochain. Sûrement aux alentours de 11h00 (heure française) et jusqu'au 31 mars 2025. Avant de pouvoir les accueillir, il faut acter le départ des jeux gratuits PS5 et PS4 du PS Plus de février 2025. C'est donc votre toute dernière chance de récupérer ceux du mois en cours, qui vont être supprimés dès le début de la semaine prochaine.

Jusqu'à la date butoir, le PS Plus Essential vous laisse découvrir Payday 3. Le jeu co-op de braquage de Starbreeze Studios qui a l'air de peiner à rassembler. L'année dernière, l'équipe avait révélé que Payday 2 générait encore 50% des revenus de la franchise. Une saga culte est également sur le point de quitter les jeux gratuits PS Plus Essential de février 2025. Pac-Man World Re-Pac, le remaster du jeu d'aventure 3D Pac-Man World sorti en 1999 sur PS1, va s'en aller du service. Dans cet épisode, vous devez secourir votre famille qui a été kidnappée par les fantômes le jour de votre anniversaire.

Le troisième jeu, qui vit ses derniers moments sur le PS Plus Essential, c'est le délirant High On Life. Le FPS du co-créateur de Rick & Morty et son studio, qui était déjà derrière Trover Saves the Universe. « À peine sorti du lycée, sans emploi ni ambition, vous n'avez vraiment rien pour vous jusqu'à ce qu'un cartel extraterrestre entendant se shooter à l'humanité envahisse la Terre. Accompagné de vos armes parlantes charismatiques, vous devrez répondre à l'appel de l'aventure et devenir le chasseur de primes intergalactique le plus meurtrier que le cosmos ait jamais connu ». Vous avez jusqu'à ce lundi 3 mars 2025 pour récupérer les jeux PS Plus Essential de février 2025 à votre bibliothèque. Faites vite !

Source : PlayStation Blog.