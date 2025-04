Les jeux gratuits PS Plus de mars 2025 sont disponibles dès aujourd'hui. Attendez-vous encore une fois à des franchises emblématiques, cultissimes, sur PS5 et PS4.

Les jeux « gratuits » du PS Plus Essential d'avril 2025 sont arrivés et ce n'est pas une blague malgré la date d'aujourd'hui. C'est en effet avec quelques jours d'avance par rapport à d'habitude que l'abonnement de PlayStation s'est actualisé pour renouveler son catalogue. Le mois de mars 2025 aura été du jamais vu dans l'histoire du service avec l'ajout du AAA Dragon Age The Veilguard, moins de six mois après son lancement sur consoles et PC. Dans les titres offerts, il y avait aussi Sonic Colors Ultimate ainsi que Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Les jeux PS Plus Essential d'avril 2025 sont là !

Quelles sont les nouveautés PS Plus qui succèdent à Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, Dragon Age the Veilguard et Sonic Colors Ultimate ? Trois licences cultes débarquent sur PS5 et PS4 à commencer par le jeu officiel Massacre à la tronçonneuse de Sumo Digital, The Texas Chain Saw Massacre. Un titre multijoueur asymétrique où vous incarnez un des Tueurs ou une des Proies, dont le légendaire Leatherface. Si cette adaptation inspirée par le chef d'oeuvre d'horreur réalisé par Tobe Hooper se traîne certains des problèmes qu'on peut retrouver dans d'autres jeux du même genre, on a passé un bon moment durant notre test.

Le deuxième jeu PS Plus Essential d'avril 2025 disponible dès maintenant, c'est RoboCop Rogue City. L'une des bonnes surprises de 2023 sur consoles et PC. « RoboCop: Rogue City se distingue comme l'adaptation vidéoludique la plus aboutie ce ce héros d'action emblématique des années 80. Bien que les attentes n'aient pas été particulièrement élevées (vu le passif du studio), le jeu parvient à captiver les adeptes avec son ambiance et ses sensations fortes » avait conclu notre Camille.

Enfin le pokemon-like Digimon Story: Cyber Sleuth - Hack's Memory rejoint aussi le PS Plus Essential d'avril 2025. Comme son modèle, vous pourrez collectionner et faire s'affronter différentes créatures, avec des combats au tour par tour. En tout et pour tout, vous pourrez obtenir, élever et faire évoluer plus de 300 Digimon.

La liste des trois jeux PlayStation Essential d'avril 2025 sur PS5 et PS4

Bien que PlayStation précise la plateforme de destination des jeux, PS5 ou PS4, on rappelle que les softs PlayStation 4 offerts aux abonnés PS Plus Essential sont bien entendu jouables en rétrocompatibilité sur PlayStation 5.

Source : PlayStation Blog.