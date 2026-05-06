Faisant partie des jeux gratuits du mois pour les abonnés au PS Plus, EA FC 26 s’accompagne d’un joli cadeau supplémentaire pour les joueurs, mais il faut faire vite pour en profiter.

Tandis que le mois de mai 2026 est désormais lancé, l’heure est venue pour les joueurs PlayStation de récupérer leurs nouveaux jeux gratuits. En effet, depuis hier, Wuchang Fallen Dynasty, Nine Sols et EA FC 26 sont officiellement disponibles au téléchargement pour l’ensemble des abonnés au PS Plus, qui peuvent ainsi profiter ce mois-ci encore d’une très belle sélection de titres. D’autant plus que pour les amateurs de football, une jolie surprise supplémentaire s’est glissée afin d'accompagner l’arrivée d’EA FC 26 comme il se doit.

EA FC 26 offre une surprise supplémentaire aux abonnés du PS Plus

En plus de permettre à des millions de joueurs de profiter de l’expérience gratuitement, Electronic Arts, décidément très généreux, a effectivement décidé de pousser l’un des modes favoris du public, le mode Ultimate Team, avec un pack gratuit spécialement destiné aux abonnés du PS Plus. Pour l’obtenir, rien de plus simple : il vous suffit alors de vous rendre sur le PlayStation Store, de taper « Pack ICÔNES PlayStation Plus » dans la barre de recherche, et de profiter ensuite de l'ensemble des contenus suivants dans EA FC 26 :

Un pack titulaires Or, avec 11 éléments j. Or non échangeables (1 gardien/gardienne, 4 défenseurs/défenseuses, 3 milieux, 3 attaquants/attaquantes) de GÉN 84 ou plus

Trois choix j. Icônes (tous non échangeables, de GÉN 91 max), parmi une sélection d'ICÔNES et de Héros de base et de campagne EA FC 26 Football Ultimate Team issus des campagnes FUT de FC 26 s'étalant du lancement du jeu jusqu'au 31 mars 2026, à l'exclusion des ICÔNES Équipe de l'année et Champion, et des Héros Mentions honorables TOTY et XI de légende§ : 1 choix j. Icône ou Héros en défense parmi 5 1 choix j. Icône ou Héros au milieu parmi 5 1 choix j. Icône ou Héros en attaque parmi 5



De bien beaux cadeaux, donc, dont la durée est toutefois limitée dans le temps. Cela dit, rassurez-vous : vous avez quand même un peu de marge. Car si EA FC 26 quittera officiellement l’offre du PS Plus début juin, le Pack ICÔNES, quant à lui, bénéficiera d’un petit sursis supplémentaire en restant disponible jusqu’au 16 juin 2026 à 12h (heure française). Si vous êtes un adepte du mode Ultimate Team, n’oubliez pas d’aller récupérer votre dû, donc, car il serait tout de même dommage de ne pas en profiter.

Source : PS Plus