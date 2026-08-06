Disponible dans les jeux PS Plus du mois d’août 2026, Dying Light 2 vous offre quelques cadeaux supplémentaires pour vous lancer dans l’aventure, donc un pack de 5€.

Voilà maintenant trois jours que les nouveaux jeux gratuits du PS Plus sont arrivés sur PS4 et PS5, offrant ainsi aux abonnés du service la possibilité de se plonger dans de nouvelles aventures de qualité. Car entre un Dying Light 2 particulièrement généreux en contenu, un Big Walk qui semble déjà s’imposer comme l’un des meilleurs jeux coopératifs de 2026, et un Signalis qui ravive avec brio l’ambiance survival-horror à l’ancienne, il y a assurément de quoi faire. Vous en voulez encore ? Cela tombe bien, puisque Dying Light 2 a d’autres cadeaux pour vous.

Dying Light 2 fait de jolis cadeaux aux abonnés du PS Plus

En effet, non content de permettre aux abonnés du PS Plus de se lancer dans un titre offrant déjà jusqu’à 500 heures de durée de vie selon ses créateurs, Techland propose également aux joueurs PS4 et PS5 de récupérer des contenus gratuits supplémentaires pour Dying Light 2, disponibles dès maintenant sur le PlayStation Store. Cela comprend alors :

Le pack « PS Plus 500 DL Points » qui, comme son nom l’indique, permet d’obtenir 500 points DL à échanger ensuite dans les boutiques du jeu contre de nouvelles armes, des tenues supplémentaires ou encore diverses ressources

Le premier DLC, « Blood Ties », qui offre 6 à 10 heures de contenu supplémentaire avec une nouvelle histoire se déroulant dans une zone inédite, et bien sûr une nouvelle arme accompagnée de divers équipements

Un bien beau cadeau pour tous les possesseurs du PS Plus, donc, qui vont ainsi pouvoir réaliser quelques économies supplémentaires avec le pack « 500 points DL » normalement vendu au tarif de 4.99€ par le studio. Quant à Blood Ties, bien qu’il soit gratuit pour tout le monde, cela reste néanmoins bon de signaler son existence à tous les nouveaux arrivants.

MARVEL Tokon: Fighting Souls a aussi des cadeaux pour vous

Enfin, profitons-en aussi pour rappeler qu’à l’occasion de la sortie de MARVEL Tokon: Fighting Souls, disponible à compter d’aujourd’hui sur PS5 et PC, PlayStation offre à l'ensemble des abonnés du PS Plus une série d’avatars et de poses de personnages pour le jeu, qu’il est là encore possible de récupérer via le PlayStation Store. Cela comprend plus précisément :

5 avatars inspirés des personnages du jeu, mettant en vedette Captain America, Tornade, Spider-Man, Docteur Fatalis et Ghost Rider.

Un ensemble de poses de personnages pour l’écran des résultats mettant en scène 20 personnages, dont Spider-Man, Miss Marvel, Star-Lord, Peni Parker et bien d’autres.

Source : PlayStation