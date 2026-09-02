Deux jeux du PS Plus offrent également plusieurs DLC gratuits que vous pouvez récupérer dès maintenant. Certains sont même offerts à tous les joueurs sans exception.

Depuis peu, les nouveaux jeux du PS Plus de septembre 2026 sont disponibles pour tous les abonnés, mais ce n'est pas la seule chose gratuite qu'ils peuvent réclamer. En effet, Sniper Elite Resistance et MLB The Show 26 proposent également une petite fournée de DLC gratuits qu'il est possible de récupérer dès maintenant.

Des DLC gratuits pour Sniper Elite Resistance et MLB The Show offerts au PS Plus de septembre 2026

Si vous êtes abonnés au PS Plus, peu importe la formule (Essential, Extra & Premium) , vous avez jusqu'au 5 octobre 2026 pour récupérer les 4 jeux gratuits du moment que sont Sniper Elite Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life et Chained Echoes. Quatre jeux très différents qui vous offriront de très nombreuses heures de jeu. Deux d'entre eux proposent également du contenu supplémentaire gratuitement que vous pouvez réclamer immédiatement.

Les joueurs de Sniper Elite Resistance peuvent récupérer jusqu'à 3 packs de cosmétiques, il n'est même pas nécessaire d'être abonné au PS Plus pour en profiter d'ailleurs. MLB The Show 26 a quant à lui deux DLC gratuits pour les joueurs, mais uniquement ceux ayant un abonnement au PS Plus.

Les trois DLC gratuits pour tous de Sniper Elite Resistance

Sniper Elite Resistance nécessite un abonnement PS Plus pour être récupéré gratuitement, mais ses DLC sont bel et bien gratuits pour tous les joueurs sans exception. Ils peuvent être récupérés directement depuis la page du jeu sur le PlayStation Store. Chaque DLC contient plusieurs objets essentiellement cosmétiques, mais aussi quelques armes, pour personnaliser les différents personnages du jeu.

Fairburne's Armoury Weapons and Skins Pack : Pistolet mitrailleur M1A1 Gov. Fusil M.1903 Skin de gilet Skin lieutenant Karl Fairburne

Wrath of the Resistance : Skin de personnage Marie Chevalier Skin de personnage Dame Liberté (Marie) Pistolet Mod.712 Skin d'arme Badigeon

Commando Weapon and Skin Pack : Carabine DL Skin camouflage d'élite



Les contenus gratuits de MLB The Show 26 pour les abonnés PS Plus

Contrairement aux précédents jeux, MLB The Show 26 ne propose ses DLC gratuitement qu'aux joueurs abonnés au PS Plus. Il s'agit ici de contenus pour booster votre joueur dans le mode Road to the Show, mais aussi renforcer votre équipe dans le mode Diamond Dynasty. Vous aurez également droit à un skin exclusif.

Kit de lancement : 10 The Show packs 4 équipements

