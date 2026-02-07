Bonne nouvelle pour tous les abonnés PlayStation Plus qui vont se plonger dans les quatre jeux gratuits du mois, un DLC est offert pour l’un d’entre eux.

Le programme du PS Plus Essential de février 2026 est un peu plus généreux qu’à l'accoutumée. Sony offre ce mois-ci quatre jeux gratuits à l’ensemble de ses abonnés, qui peuvent être ajoutés à tout moment dans la bibliothèque pendant les prochaines semaines afin de les conserver. Il n’est en revanche pas rare que certains s’accompagnent de cadeaux supplémentaires et ce le cas pour le plus gros jeu du mois.

Un DLC gratuit pour le gros jeu PS Plus de février 2026

Parmi les quatre jeux offerts en février 2026 à l’ensemble des abonnés, Ace Combat 7 Skies Unknown se démarque clairement comme la tête d’affiche. Sorti initialement en 2019, le simulateur d’aviation arcade reste une référence en son genre grâce à la solidité de sa campagne, son sens du spectaculaire et une technique qui tient encore la route sur PS4 comme sur PS5. Tous les abonnés PS Plus peuvent dès à présent ajouter ce titre à leur bibliothèque et, bonne nouvelle, ils peuvent également récupérer un DLC gratuit, disponible directement sur le PlayStation Store.

Ce dernier comprend un ensemble de trois emblèmes. L’un représente le mouvement de résistance Free Erusea, composé d’anciens militaires eruséens, tandis que les deux autres mettent à l’honneur l’ISAF, l’alliance militaire fictive emblématique de l’univers de la série, chargée de protéger ses États membres et de maintenir la paix. Un DLC gratuit purement cosmétique donc, mais toujours bienvenu pour celles et ceux qui iront explorer les cieux avec ce jeu gratuit PS Plus de février 2026.

On rappellera au passage que ce mois-ci, Sony offre un titre supplémentaire par rapport à d’habitude. En plus de Ace Combat 7 Skies Unknown, les abonnés peuvent également récupérer le jeu de boxe Undisputed, l’excellent titre indépendant Subnautica Below Zero ou encore Ultros, un metroidvania à la direction artistique psychédélique remarquable. Tous ces jeux gratuits du PS Plus peuvent être réclamés jusqu’au 3 mars 2026, aux alentours de 11h, heure française. Quant au DLC gratuit d’Ace Combat 7, il reste disponible à tout moment pour ceux qui souhaitent l’ajouter à leur bibliothèque.