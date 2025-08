Le PS Plus permet encore de récupérer trois jeux gratuits, mais une fois de plus, il faut faire vite avant qu’il ne soit trop tard. Il est vraiment temps de se dépêcher, d’autant plus que la sélection vaut le détour.

Le mois de juillet est terminé, et avec lui, la traditionnelle rotation des jeux offerts pour les abonnés PS Plus. Comme toujours, Sony s’apprête à renouveler son catalogue mensuel. Mais avant de découvrir les nouveautés d’août, il serait dommage de passer à côté des jeux actuellement disponibles. Car oui, il ne vous reste plus que quelques jours pour les récupérer gratuitement et les ajouter à votre bibliothèque. Et cette fois encore, la sélection est de très bonne qualité.

De très bons jeux gratuits pour les abonnés du PS Plus

Les jeux gratuits de juillet pour le PS Plus resteront disponibles jusqu’au dimanche 4 août 2025. Passé ce délai, ils seront automatiquement remplacés par la nouvelle fournée du mois d’août. Ce mois-ci, Sony a misé sur une sélection variée, capable de plaire à des profils de joueurs très différents. Action, combat, aventure… il y a largement de quoi faire.

En tête d’affiche, on retrouve Diablo 4 sur PS5 et PS4. Le célèbre hack’n’slash de Blizzard, lancé il y a tout juste un an, offre une expérience sombre, viscérale et hautement addictive. Le jeu vous plonge dans un monde ravagé par des forces démoniaques, avec un système de progression fluide, un gameplay nerveux et une direction artistique impeccable. C’est un titre majeur qui, pour beaucoup, justifie à lui seul l’abonnement ce mois-ci sur le PS Plus.

Deuxième jeu proposé, The King of Fighters XV (PS5 et PS4), un grand nom du jeu de combat. Ce nouvel opus de la saga culte offre des affrontements dynamiques, un roster généreux et un gameplay à la fois accessible et technique. Que vous soyez vétéran du versus fighting ou simple curieux, c’est une belle opportunité de plonger dans l’univers KOF.

Enfin, pour un registre plus calme, Jusant (uniquement sur PS5) propose une expérience poétique et verticale. Développé par Don’t Nod, le jeu vous emmène dans une ascension silencieuse à travers une montagne mystérieuse. Tout repose sur l’escalade, la contemplation et la narration environnementale. Un titre qui sort des sentiers battus, parfait pour souffler entre deux sessions plus intenses.

En résumé pour le PlayStation Plus

Il vous reste jusqu’au 4 août 2025 pour ajouter gratuitement ces trois jeux à votre compte PS Plus Essential.

Diablo IV (PS5 / PS4)

(PS5 / PS4) The King of Fighters XV (PS5 / PS4)

(PS5 / PS4) Jusant (PS5 uniquement)

Après cette date, l’offre disparaîtra pour faire place aux nouveaux jeux du mois d’août. Ne tardez donc pas à ajouter ces titres à votre bibliothèque avant qu’il ne soit trop tard. Et si c’est déjà fait, vous pouvez dès maintenant découvrir les nouveautés de ce mois-ci sur PlayStation Plus. La sélection d’août comprend Lies of P (PS5, PS4), un excellent soulslike à l’ambiance sombre inspiré du conte de Pinocchio, DayZ (PS4), un jeu de survie multijoueur redoutable dans un univers post-apocalyptique, et My Hero One’s Justice 2 (PS4), un jeu de combat nerveux tiré de l’anime à succès, avec encore plus de héros, d’Alters et de joutes spectaculaires. Bref, du lourd sur le PS Plus.

