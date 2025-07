Il y a tout juste quelques jours, on découvrait les nouveautés du PS Plus pour le mois de juillet. Et comme le temps file, les jeux sont déjà disponibles. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la sélection envoie du lourd.

Chaque mois, les abonnés scrutent attentivement les mises à jour des services comme le Xbox Game Pass, Prime Gaming ou encore le PlayStation Plus. Et justement, chez Sony, c’est le moment de se réjouir : les nouveaux jeux "gratuits" du PS Plus de juillet sont désormais disponibles pour tous les abonnés, quelle que soit la formule choisie, de l’Essential à l’Extra. Et elle vaut clairement le détour.

Les jeux offerts avec le PS Plus pour le mois de juillet 2025 sont arrivés

L’enfer débarque sur le PS Plus avec l’un des titres phénomènes de ces dernières années. En effet, Diablo 4 marque le retour en grande pompe de la célèbre licence de Blizzard, avec un univers sombre, une narration plus immersive que jamais et un gameplay toujours aussi addictif. Que vous soyez fan de longue date ou simple curieux, c’est l’occasion rêvée de plonger dans le Sanctuaire et d’incarner un barbare, une voleuse ou un sorcier pour affronter les forces démoniaques qui menacent le monde. Une très bonne pioche dans le PS Plus, clairement.

Changement d'ambiance sur le PS Plus qui s'adresse aux amateurs de versus fighting. The King of Fighters XV poursuit la tradition d’une série culte débutée dans les années 90. Toujours aussi nerveux, toujours aussi technique, le jeu de SNK s’adresse autant aux vétérans qu’aux nouveaux venus, avec un casting généreux de plus de 50 personnages et des mécaniques accessibles mais profondes. Parfait pour enchaîner les bourres-pifs sur le PS Plus.

Diablo 4

The King of Fighters XV

Jusant

Une ascension hors norme

On termine la sélection de juillet 2025 sur le PS Plus avec Jusant, une pépite signée Don't Nod (les créateurs de Life is Strange). Ici, pas de combats ni de démons. Juste vous, une immense tour rocheuse et une ascension métaphorique où chaque prise compte. Ce jeu d’escalade poétique vous invite à grimper avec méthode, à lire l’environnement et à profiter du calme. La direction artistique est superbe, la bande-son apaisante, et l’ensemble forme une expérience zen, presque méditative. Jusant se vit plus qu’il ne se joue, et propose un vrai moment de respiration entre deux titres plus nerveux.

Source : PS Plus