On le sait, l'offre PS Plus Premium comportera un volet "versions d'essais" de jeux PS5, exclusivités ou non. Des grosses démos qui, selon les sources de Game Developer, seraient obligatoires. Diverses conditions s'appliqueraient. Une contrainte pour les développeurs ?

PS Plus Premium : des démos pour les jeux les plus chers

Dorénavant, tous les développeurs qui vendent des jeux supérieurs à 34 dollars devront créer des démos d'au moins deux heures. Ce ne serait pas un choix laissé à chaque studio mais une demande non négociable, si l'on en croit l'article de Game Developer. Une nouvelle règle qui ne serait pas rétroactive et qui ne serait par conséquent applicable qu'aux futures sorties. Sauf les jeux PSVR 2 qui en seraient exemptés.

Ces versions d'essais de jeux PS5, uniquement disponibles avec le PS Plus Premium, devraient rester au minimum 12 mois sur le service de Sony avant de songer à un quelconque retrait. Malgré le caractère forcé de la chose, Sony ne "mettrait pas un pistolet sur la tempe" des développeurs pour les presser. Ces derniers auraient jusqu'à trois mois après le lancement d'un jeu pour fournir une démo d'au moins deux heures.

Un fardeau pour les développeurs ?

Pour contrebalancer le système de versions d'essais imposées, les développeurs auraient encore le champ libre pour offrir des démos plus courtes - validées au cas par cas par PlayStation - accessibles à tous (sans être un abonné PS Plus Premium) ou des week-ends gratuits. Quant aux jeux qui coûtent moins de 34 dollars, ils ne seraient tout simplement pas concernées par ces versions d'essais. Les plus petits studios indépendants sont tranquilles.

Mais réaliser une (longue) démo, ça nécessite du temps et de l'argent donc une question se pose : est-ce que Sony Interactive Entertainment propose une compensation financière ? L'article ne le mentionne nulle part. Les développeurs de AA pourraient en souffrir s'ils n'étaient pas suffisamment accompagnés par le constructeur. D'autant que la mise en avant de la version d'essai est limitée. Cela ne s'adresse qu'à ceux qui souscrivent à l'abonnement PS Plus à 119€ par an. Il y a donc encore des zones d'ombres, si cela est vrai, qu'il faudra éclaircir et voir comment les développeurs vont accueillir ce changement. Après tout, ce sont bien eux qui sont en première ligne.