Joueurs PlayStation et abonnés au PS Plus, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour récupérer la sélection de jeux gratuits du mois de février 2026, actuellement sur le départ.

Le temps passe, et sans que cela ne paraisse, nous voilà déjà l’aube de la conclusion du premier trimestre de 2026. Et tandis que le mois de février vient tout juste d’arriver à son terme, nous avons eu droit au cours de la semaine à la traditionnelle annonce des prochaines arrivées du PS Plus, qui viendront offrir aux abonnés du service une nouvelle salve d’expériences à découvrir sans surcoût supplémentaire. Mais évidemment, qui dit nouvelles arrivées dit également départs imminents, et il ne vous reste que peu de temps pour profiter des jeux de février 2026.

Les jeux PS Plus de février 2026 sont sur le départ

En effet, avant de pouvoir récupérer les titres du mois de mars 2026, qui débarqueront officiellement sur le PS Plus dès le 3 mars prochain, PlayStation vous laisse une dernière chance de récupérer les jeux gratuits du mois de février qui, pour rappel, sont au nombre de quatre. Et la sélection en question a beau avoir eu du mal à trouver grâce auprès des joueurs, cela n’empêche pourtant pas certains titres de valoir le détour. À l’instar, par exemple, de Subnautica: Below Zero, qui vous permettra de vous remettre dans le bain en attendant Subnautica 2.

Et si les jeux d’action-aventure / survie en eaux profondes ne sont pas forcément à votre goût, le PS Plus a naturellement bien d’autres choses à vous proposer. Les amateurs de sport et de castagne peuvent par exemple se tourner vers Undisputed, jeu de boxe signé Steel City Interactive à récupérer en exclusivité sur PS5, tandis que les fans de sensations fortes peuvent quant à eux prendre les commandes de divers avions de chasse dans Ace Combat 7: Skies Unknown. Oui, de l’océan au ciel, la sélection PS Plus du mois de février a décidé de couvrir un large terrain.

Enfin, comme tous les mois, les amateurs d’expériences plus indépendantes ne sont alors pas non plus laissés pour compte, et peuvent ainsi se tourner vers ULTROS, un metroidvania psychédélique signé El Huervo, notamment connu pour son travail sur les excellents Hotline Miami. De quoi en avoir pour tous les goûts, donc, en sachant qu’il ne reste plus qu’une grosse journée pour en profiter gratuitement via votre abonnement au PS Plus. Car après le 2 mars prochain, il ne sera ensuite plus possible de les récupérer sans payer.

Une sélection accessible à tous

Bien sûr, rappelons comme tous les mois qu’il vous suffit de les ajouter à votre bibliothèque pour pouvoir ensuite en profiter à vie, en tout cas tant que votre abonnement au PS Plus sera actif. En effet, même lorsque les nouvelles arrivées du mois de mars seront disponibles, rien ne vous empêchera de continuer à profiter de l’un ou l’autre de ces titres, tout en récupérant au passage les plus récents. Pour finir, rappelons également à titre indicatif que cette sélection de jeux est disponible pour toutes les formules du PS Plus, de la version Essential à la version Premium.

Source : PlayStation Blog