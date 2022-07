La semaine dernière, Sony commençait à retirer de la vente les cartes PS Plus un peu partout dans le monde. Forcément les joueurs PlayStation s'inquiétaient : et si c’était la fin des promotions avantageuses ? D’autres pestaient à l’idée de devoir rentrer leurs coordonnées bancaires sur le PSN à défaut d’avoir une alternative. Finalement, de nouvelles cartes PS Plus sont arrivées. Elles sont différentes et surtout clairement moins pratiques.

Les nouvelles cartes PS Plus sont là. Quelles différences ?

Comme l’ont remarqué nos confrères de Push Square, l’éditeur japonais a discrètement commencé à lancer une nouvelle série de cartes PS Plus chez les revendeurs américains. Là où les anciens bons permettaient directement d’avoir un abonnement en rentrant le code, les nouveaux opèrent complètement différemment. Il s’agit en réalité davantage d’une carte cadeau classique estampillée PS+ qui sert à créditer son compte PSN d’un certain montant.

Nouvelles cartes PS Plus aux États-Unis

En France, des cartes PS Plus similaires ont commencé à arriver chez Amazon. Plus concrètement, celles d’un certain montant indiquent quel type d’abonnement elles permettent d’acheter et pour quelle durée. Une carte de 20€ est associée à 1 mois de PS Plus Premium tandis que celle de 25€ est couplée à 3 mois de PS Plus Essential. Les cartes PSN classiques sont désormais affublées du logo du PS+, pour signaler leur double fonctionnalité.

Les nouvelles cartes PS Plus vendues par Amazon

Un système qui manque de clarté

Un système qui manque de clarté et d’intuitivité contrairement à l’ancienne formule, puisque toutes les cartes n'indiquent pas le type d'offre PS+ auquel elles peuvent donner accès. Les parents ou les joueurs les moins avertis qui souhaitent simplement se procurer une carte pour acheter une formule pour une période désirée voient leur achat se compliquer pour pas grand chose. Sans compter qu’il faut d’abord rentrer un code pour créditer son compte et ensuite acheter son abonnement PS Plus…

C’est sûr qu’on est loin de ma simplicité et de l’efficacité des anciennes cartes, mais avec les mises à niveau difficile de faire autrement. Sony veut sans doute aussi éviter les abus comme il y a pu avoir avant le lancement des nouvelles offres. L'éditeur avait été contraint de bloquer une astuce pour avoir le PS Plus Premium à moitié prix. Dommage pour celles et ceux qui n'ont aucun abonnement actif.