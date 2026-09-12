La semaine prochaine, les membres du PS Plus Extra et Premium pourront piocher dans la dizaine de nouveautés qui rejoindront le catalogue. Le mois de septembre 2026 sera avant tout marqué par plusieurs pépites indépendantes dans leur genre respectif. A commencer par Date Everything!, le jeu de drague où vous pouvez vous enticher d’objets du quotidien, Ball x Pit, l’excellent jeu qui risque de rendre plus d’un abonné accro, ou encore le jeu d’action cosy Dungeons of Hinterberg. Mais pour ceux qui ne jurent que par leurs jeux en ligne, Sony propose chaque mois de nouveaux contenus gratuits qui leur sont destinés. Cela va des sauts de rang, des skins, à des accélérateurs d’XP en passant par des ressources en jeu. Voici votre récap mensuel de tout ce qui est disponible avec n’importe quel abonnement PS Plus.

Les nouveaux packs de contenus gratuits PS Plus de septembre 2026

skate. : ce pack de contenus gratuits PS Plus « Supercharge » comprend 18 objets pour personnaliser votre skate et votre profil. Cela inclut 2 grips, 2 plateaux, 2 trucks, 2 roues, 6 stickers, 2 arrière-plans et 2 titres.

: ce pack de contenus gratuits PS Plus « Supercharge » comprend 18 objets pour personnaliser votre skate et votre profil. Cela inclut 2 grips, 2 plateaux, 2 trucks, 2 roues, 6 stickers, 2 arrière-plans et 2 titres. Zenless Zone Zero : comprend 160 Polychromes, 4 batteries d'éther, 20 Journaux d'inspecteur principal, 30 Modules énergétiques de moteur-ampli et 150 000 Dennies. Vous avez jusqu'au 20 octobre 2026 pour la réclamer, puis 365 jours pour récupérer les objets en jeu.

: comprend 160 Polychromes, 4 batteries d'éther, 20 Journaux d'inspecteur principal, 30 Modules énergétiques de moteur-ampli et 150 000 Dennies. pour la réclamer, puis 365 jours pour récupérer les objets en jeu. Delta Force : ce pack de la saison 11 comprend 2 TurBrick, 6 billets d'équipement d'élite, 10 billets d'équipement standard. Inclut aussi 5 bons d'armement tactique, 22 jetons d'EXP d'arme (5 premium, 10 intermédiaires et 7 basiques). Cela inclut aussi 4 packs d'ensembles d'équipement niveau 3, 4 EXP de fichiers d'opération premium et 3 clés d'accès de sept jours pour coffre-fort avancé.

: ce pack de la saison 11 comprend 2 TurBrick, 6 billets d'équipement d'élite, 10 billets d'équipement standard. Inclut aussi 5 bons d'armement tactique, 22 jetons d'EXP d'arme (5 premium, 10 intermédiaires et 7 basiques). Cela inclut aussi 4 packs d'ensembles d'équipement niveau 3, 4 EXP de fichiers d'opération premium et 3 clés d'accès de sept jours pour coffre-fort avancé. MLB The Show 26 : comprend 5 packs The Show, 1 pack d'équipement et le pack Jumpstart Choice pour personnaliser votre joueur et renforcer votre équipe Diamond Dynasty. Vous avez donc j usqu'au 6 octobre 2026 pour le réclamer.

: comprend 5 packs The Show, 1 pack d'équipement et le pack Jumpstart Choice pour personnaliser votre joueur et renforcer votre équipe Diamond Dynasty. Vous avez donc j pour le réclamer. Bleach: Brave Souls : ce pack de contenus gratuits PS Plus comprend 1 ticket de loterie personnage 5★, 1 ticket de loterie à accessoires 5★ et 50 Soul Tickets. Vous avez jusqu'au 1er octobre 2026 pour le réclamer.

: ce pack de contenus gratuits PS Plus comprend 1 ticket de loterie personnage 5★, 1 ticket de loterie à accessoires 5★ et 50 Soul Tickets. pour le réclamer. Dragon Ball Gekishin Squadra : comprend 10 capsules SG. Vous avez jusqu'au 2 décembre 2026 pour le réclamer.

: comprend 10 capsules SG. pour le réclamer. Rainbow Six Siege : ce pack comprend un ensemble de contenus cosmétiques et un booster de Renommée de sept jours. Le lot cosmétique n'est disponible que pendant la saison en cours, mieux vaut donc ne pas trop attendre.

: ce pack comprend un ensemble de contenus cosmétiques et un booster de Renommée de sept jours. Le lot cosmétique n'est disponible que pendant la saison en cours, mieux vaut donc ne pas trop attendre. Path of Exile 2 (Bundle 24) : ce lot de contenus gratuits pour les membres du PS Plus comprend un ensemble d'objets cosmétiques, dont le Store ne détaille pas le contenu exact.

: ce lot de contenus gratuits pour les membres du PS Plus comprend un ensemble d'objets cosmétiques, dont le Store ne détaille pas le contenu exact. eFootball : comprend 300 pièces eFootball gratuites et 23 Jetons 4 000 Exp. Vous avez jusqu'au 1er décembre 2026 pour le réclamer.

: comprend 300 pièces eFootball gratuites et 23 Jetons 4 000 Exp. Vous avez pour le réclamer. Disney Speedstorm : comprend trois cosmétiques Mike Wazowski, l'avatar de logo Fearless, la combi d'héritage rutilante et la livrée Édition rutilante Fearless.

Les contenus gratuits à récupérer rapidement

Wuthering Waves : comprend 160 Astrites, 5 solvants cristallins, 10 potions de résonance avancée, 10 noyaux d'énergie avancés. Cela inclut 10 enregistreurs avancés et 150 000 crédits coquille. Vous avez jusqu'au 20 août 2027 pour le réclamer, puis 365 jours pour récupérer les objets en jeu.

: comprend 160 Astrites, 5 solvants cristallins, 10 potions de résonance avancée, 10 noyaux d'énergie avancés. Cela inclut 10 enregistreurs avancés et 150 000 crédits coquille. Vous avez pour le réclamer, puis 365 jours pour récupérer les objets en jeu. NTE : comprend 160 Annuliths, 5 solutions antibruit, 10 guides de chasseur d'élite, 10 teintures chaotiques. Inclut également 10 bagous des égouts et 100 000 pièces coléoptères. Vous avez jusqu'au 29 septembre 2026 pour le réclamer.

: comprend 160 Annuliths, 5 solutions antibruit, 10 guides de chasseur d'élite, 10 teintures chaotiques. Inclut également 10 bagous des égouts et 100 000 pièces coléoptères. Vous avez pour le réclamer. Tower of Fantasy : ce pack gratuit du PS Plus comprend 200 Cristaux obscurs et 20 000 Or. Vous avez jusqu'au 15 septembre 2026 pour le réclamer, d'autant que le support du jeu sur PS4 s'arrête le 20 octobre 2026.

: ce pack gratuit du PS Plus comprend 200 Cristaux obscurs et 20 000 Or. Vous avez pour le réclamer, d'autant que le support du jeu sur PS4 s'arrête le 20 octobre 2026. FINAL FANTASY XIV : comprend une éthérite supplémentaire à enregistrer en favori gratuit, pour vous téléporter sans dépenser un gil. Elle reste valide 30 jours après activation. Vous avez jusqu'au 1er octobre 2026 pour la réclamer.

: comprend une éthérite supplémentaire à enregistrer en favori gratuit, pour vous téléporter sans dépenser un gil. Elle reste valide 30 jours après activation. Vous avez pour la réclamer. Genshin Impact : ces avantages PS Plus comprennent 160 Primo-gemmes, 4 résines fragiles, 20 Leçons du héros. 30 minerais de renforcement mystique et 150 000 Moras sont également inclus. Vous avez jusqu'au 3 novembre 2026 pour les réclamer, puis 365 jours pour récupérer les objets en jeu.

: ces avantages PS Plus comprennent 160 Primo-gemmes, 4 résines fragiles, 20 Leçons du héros. 30 minerais de renforcement mystique et 150 000 Moras sont également inclus. Vous avez pour les réclamer, puis 365 jours pour récupérer les objets en jeu. Marvel Rivals : comprend la tenue Iron Fist Maître épéiste ainsi que ses éléments Meilleur joueur, Tag et Titre, plus 300 Jetons Chrono. Vous avez jusqu'au 19 novembre 2026 pour le réclamer.

: comprend la tenue Iron Fist Maître épéiste ainsi que ses éléments Meilleur joueur, Tag et Titre, plus 300 Jetons Chrono. Vous avez pour le réclamer. Infinity Nikki : comprend 160 Diamants, 3 Cristaux d'énergie, 500 Bubulles brillantes et 150 000 Blings. Vous avez jusqu'au 18 octobre 2026 pour la réclamer.

Les packs gratuits du PS Plus toujours disponibles en septembre 2026

Ghost Recon Wildlands : comprend la skin de La Llorona, le fusil d'assaut P416 Micteca inspiré de la Dame des Morts aztèque et les lunettes 4-Shur Blue.

: comprend la skin de La Llorona, le fusil d'assaut P416 Micteca inspiré de la Dame des Morts aztèque et les lunettes 4-Shur Blue. VALORANT : comprend 2 porte-bonheurs Origines, 1 carte de joueur Glitchpop, les graffitis BlastX et Céleste, ainsi que 10 Radianite Points.

: comprend 2 porte-bonheurs Origines, 1 carte de joueur Glitchpop, les graffitis BlastX et Céleste, ainsi que 10 Radianite Points. Dying Light 2 Stay Human : comprend 500 points DL, à échanger dans les boutiques du jeu contre des armes, des tenues et d'autres articles.

: comprend 500 points DL, à échanger dans les boutiques du jeu contre des armes, des tenues et d'autres articles. MARVEL Tōkon: Fighting Souls : comprend cinq avatars exclusifs pour votre profil PlayStation (Captain America, Tornade, Spider-Man, Docteur Fatalis et Ghost Rider) et un ensemble de poses pour l'écran des résultats, disponible pour les 20 personnages du roster de départ.

: comprend cinq avatars exclusifs pour votre profil PlayStation (Captain America, Tornade, Spider-Man, Docteur Fatalis et Ghost Rider) et un ensemble de poses pour l'écran des résultats, disponible pour les 20 personnages du roster de départ. Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone : comprend 2 apparences d'Opérateur, 4 plans d'arme, une exécution, un porte-bonheur d'arme. Inclut également une emote, une apparence d'équipement, une carte de visite, un emblème, 2 autocollants d'arme et 2 jetons de double EXP d'arme d'une heure.

: comprend 2 apparences d'Opérateur, 4 plans d'arme, une exécution, un porte-bonheur d'arme. Inclut également une emote, une apparence d'équipement, une carte de visite, un emblème, 2 autocollants d'arme et 2 jetons de double EXP d'arme d'une heure. 2XKO : comprend 2 chromas gris (Yasuo et Jinx) et 2 objets d'avatar punk rock, le pantalon déchiré et le piercing de rebelle rock'n'roll.

: comprend 2 chromas gris (Yasuo et Jinx) et 2 objets d'avatar punk rock, le pantalon déchiré et le piercing de rebelle rock'n'roll. Where Winds Meet : comprend 3 Sons Délicats, 3 Poudres du Sommeil, 450 Jades Longue Résonance, 90 000 Tongbao. Inclut aussi 6 Pierres d'Accord et 30 Grandes Pierres d'Accordage.

: comprend 3 Sons Délicats, 3 Poudres du Sommeil, 450 Jades Longue Résonance, 90 000 Tongbao. Inclut aussi 6 Pierres d'Accord et 30 Grandes Pierres d'Accordage. Marathon : ce pack numérique comprend trois talismans d'arme, Pour la liberté, Guitare de combat et Onryō.

Source : PlayStation Store