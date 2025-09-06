Les jeux du PS Plus de septembre 2025 sont disponibles depuis le début de la semaine. Ce mois-ci, Sony a misé sur une excellente sélection composée de Stardew Valley, le ténor de la simulation de farming , de Psychonauts 2 ainsi que du puzzle-game Viewfinder. Trois titres de grande qualité, mais qui ne conviennent pas forcément à tous les profils de joueurs. Certains préfèrent en effet se consacrer à leurs jeux service favoris, et PlayStation ne les oublie pas pour autant. Chaque mois, ils peuvent récupérer des packs de contenus gratuits et il est temps de faire un tour d’horizon de ceux qui peuvent être récupérés avec le PS Plus en septembre 2025.

Des cadeaux pour les abonnés PS Plus en septembre 2025

Comme son concurrent, PlayStation permet donc à l’ensemble de ses abonnés une salve de bonus. Des avantages qui prennent la forme de packs qui permettent de glaner des cosmétiques exclusifs, des bonus qui permettent de progresser plus rapidement dans vos jeux favoris et bien plus encore. Ils sont alors déployés au compte-gouttes tout au long du mois. Voici donc tous les packs de contenus gratuits inclus dans votre abonnement PS Plus en septembre 2025. Attention, certains d’entre eux ont une date limite pour les récupérer.

Les contenus gratuits PS Plus de septembre 2025

Valorant Pack PS+ : avis aux agents. Un nouveau pack de contenus gratuits est disponible. Il contient 2 portes-bonheurs Araxys, une carte de joueur Tigre, un graffiti Magepunk, un graffiti Oni et 10 Radianite Points.

avis aux agents. Un nouveau pack de contenus gratuits est disponible. Il contient 2 portes-bonheurs Araxys, une carte de joueur Tigre, un graffiti Magepunk, un graffiti Oni et 10 Radianite Points. Pack exclusif PUBG - 2025 PS Plus n°3 : régulièrement, les abonnés fans de ce battle royale peuvent mettre la main sur des contenus gratuits pour le pionnier du genre. Cette fois, ils peuvent récupérer un pack contenant 5 coffres du chasseur, 5 clés et 80 coupons de contrebande. Vous avez jusqu’au 30 octobre pour récupérer ces contenus gratuits réservés aux membres du PS Plus.

: régulièrement, les abonnés fans de ce battle royale peuvent mettre la main sur des contenus gratuits pour le pionnier du genre. Cette fois, ils peuvent récupérer un pack contenant 5 coffres du chasseur, 5 clés et 80 coupons de contrebande. Vous avez pour récupérer ces contenus gratuits réservés aux membres du PS Plus. Delta Force : ce pack PS Plus contient des apparences d'arme à feu Mini-14, M4A1, MP5 , AK-12, ainsi que 5 jetons d’EXP d'arme premium, 2 packs d'ensembles d'équipement niv. 3 et deux clés d'accès de 7 jours pour coffre-fort avancé.

: ce pack PS Plus contient des apparences d'arme à feu Mini-14, M4A1, MP5 , AK-12, ainsi que 5 jetons d’EXP d'arme premium, 2 packs d'ensembles d'équipement niv. 3 et deux clés d'accès de 7 jours pour coffre-fort avancé. Rainbow Six Siege Pack PS Plus : après avoir déployé sa refonte, R6 offre désormais un pack de cosmétiques et un booster de Renommée de sept jours pour les membres du PS Plus. Attention il ne sera disponible que pendant la saison en cours.

: après avoir déployé sa refonte, R6 offre désormais un pack de cosmétiques et un booster de Renommée de sept jours pour les membres du PS Plus. Attention il ne sera disponible que pendant la saison en cours. Call of Duty Warzone : ce troisième pack réservé aux abonnés comprend 2 apparences d’Opérateur, 3 plans d’arme, une exécution, un porte-bonheur d'arme, 2 écrans de chargement, un spray et un jeton de double EXP de joueur et d’arme d’une heure.

: ce troisième pack réservé aux abonnés comprend 2 apparences d’Opérateur, 3 plans d’arme, une exécution, un porte-bonheur d'arme, 2 écrans de chargement, un spray et un jeton de double EXP de joueur et d’arme d’une heure. Apex Legends : ce pack de jeu PlayStation Plus contient 2 skins de personnage (Conduit et Newcastle), 2 skins d'arme (R-301 et Mastiff) ainsi que 2 bannières (Conduit et Newcastle). Vous avez jusqu’au 4 novembre 2025 pour le récupérer.

Les contenus toujours disponibles

Source : PlayStation Store