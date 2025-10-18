Les jeux PS Plus Extra d’octobre 2025 ont fraîchement été annoncés. Ce mois-ci, celles et ceux qui ont souscrit aux formules concernées pourront se mettre dans l’ambiance d’Halloween avec de très bons jeux pour vivre le grand frisson. On retrouve en effet en tête d’affiche l’excellent Silent Hill 2 Remake et Until Dawn Remake, qui ajoutait quelques pans narratifs et des options de confort. Cependant, saison de l’horreur ou non, certains préfèrent se cantonner à leurs jeux-service favoris. Et c’est bien à eux que Sony pense en offrant des packs de contenus gratuits réservés à tous les membres du PS Plus, sans aucune distinction. Comme tous les mois, de nouveaux contenus ont donc été ajoutés et il est temps de faire le point sur ce qui est disponible.

Des cadeaux pour les abonnés PS Plus en octobre 2025

Comme son rival, PlayStation propose donc à tous les abonnés du PlayStation Plus de mettre la main sur une poignée de bonus. Ces avantages prennent alors souvent, voire presque systématiquement, la forme de packs de contenus gratuits pour des jeux orientés multijoueurs, à l’instar de Fortnite, Valorant, Marvel Rivals et bien plus encore. Cela va de tenues ou d’éléments cosmétiques exclusifs aux abonnés à des ressources ou autres éléments permettant de progresser plus rapidement. Ces packs de contenus gratuits PS Plus sont alors déployés progressivement. Nous vous avons tout de même dressé la liste des nouveaux avantages disponibles en octobre 2025. Notez cependant que certains d’entre eux devront être réclamés avant une certaine date limite.

Les contenus gratuits PS Plus d'octobre 2025

Final Fantasy 14 : ce pack trimestriel propose aux membres du PS+ de récupérer une éthérite supplémentaire comme favori gratuit qui vous permet de vous téléporter sans frais. Vous avez jusqu’au 1 er janvier 2026 pour le récupérer.

: ce pack trimestriel propose aux membres du PS+ de récupérer une éthérite supplémentaire comme favori gratuit qui vous permet de vous téléporter sans frais. Vous avez jusqu’au pour le récupérer. THRONE AND LIBERTY : pour les fans du MMO, ce pack de contenus gratuits contient une armure mystique de Nimogos et son chapeau en cuir, tous deux exclusifs aux membres du PS+, ainsi que le compagnon de voyage l'amitoï Pérégroc punk rock.

: pour les fans du MMO, ce pack de contenus gratuits contient une armure mystique de Nimogos et son chapeau en cuir, tous deux exclusifs aux membres du PS+, ainsi que le compagnon de voyage l'amitoï Pérégroc punk rock. Sky Children of the Light (Pack d'automne) : ce pack de contenus gratuits PS Plus contient 30 bougies régulières, 3 Sorts d'espace partagé, 3 Sorts de souvenirs partagés et 3 Sorts lanterne à message.

: ce pack de contenus gratuits PS Plus contient 30 bougies régulières, 3 Sorts d'espace partagé, 3 Sorts de souvenirs partagés et 3 Sorts lanterne à message. Roblox, pack Sire Carottus le Croustillant : pour les amateurs de metaverse, un nouveau personnage est à récupérer avec votre abonnement.

: pour les amateurs de metaverse, un nouveau personnage est à récupérer avec votre abonnement. Zenless Zone Zero pack PS Plus : ce pack comprend 160 Polychromes, 4 batteries d'éther, 20 Journaux d'inspecteur principal, 30 modules énergétiques de moteur-ampli. Cet avantage doit être utilisé dans les 365 jours après avoir été réclamé.

: ce pack comprend 160 Polychromes, 4 batteries d'éther, 20 Journaux d'inspecteur principal, 30 modules énergétiques de moteur-ampli. Cet avantage doit être utilisé dans les 365 jours après avoir été réclamé. NARAKA BLADEPOINT : pour la saison 18, les membres du PS Plus peuvent récupérer leur pack saisonnier. Il comprend un ornement exclusif, un cadeau de coffre de saison 2 étoiles, un coffre de Valeur 3 étoiles, un coffret de cartes d’essais S18. 10 Bonus d’XP 1 étoile et 10 Bonus de trésor 1 étoile sont aussi offerts. Cet avantage est à récupérer avant le 30 décembre 2025 .

: pour la saison 18, les membres du PS Plus peuvent récupérer leur pack saisonnier. Il comprend un ornement exclusif, un cadeau de coffre de saison 2 étoiles, un coffre de Valeur 3 étoiles, un coffret de cartes d’essais S18. 10 Bonus d’XP 1 étoile et 10 Bonus de trésor 1 étoile sont aussi offerts. Cet avantage est à récupérer avant le . MY HERO ULTRA RUMBLE : ce pack PS Plus comprend 200 tickets tirage. Vous avez jusqu’au 13 janvier 2026 pour le récupérer.

: ce pack PS Plus comprend 200 tickets tirage. Vous avez pour le récupérer. DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA : ce kit PS Plus comprend 10 capsules SG.

Exemple de pack gratuit avec le PS Plus ©Gameblog

Les packs gratuits toujours disponibles

Bleach: Brave Souls - Pack tickets de loterie 5★ : comme son nom l’indique, cet avantage gratuit contient donc un ticket de de loterie personnage 5★ bonus, un à accessoires 5★ ainsi que 50 Soul Tickets. Vous avez jusqu’au 11 novembre 2025 pour réclamer votre pack PS Plus.

: comme son nom l’indique, cet avantage gratuit contient donc un ticket de de loterie personnage 5★ bonus, un à accessoires 5★ ainsi que 50 Soul Tickets. Vous avez pour réclamer votre pack PS Plus. Honkai Star Rail : ce pack PS+ comprend 160 Jades stellaires, 5 carburants, 20 guides du voyageur, 10 Éthers purifiés. 10 Cristaux perdus et 150 000 crédits sont aussi offerts. Vous avez jusqu’au 16 décembre 2025 pour le récupérer.

ce pack PS+ comprend 160 Jades stellaires, 5 carburants, 20 guides du voyageur, 10 Éthers purifiés. 10 Cristaux perdus et 150 000 crédits sont aussi offerts. Vous avez pour le récupérer. Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL : ce pack comprend 50 tickets pour faire vos tirages de cartes. Vous avez jusqu’au 1 er janvier 2026 pour le récupérer.

: ce pack comprend 50 tickets pour faire vos tirages de cartes. Vous avez jusqu’au pour le récupérer. Crossout : ce pack de contenus gratuits PS Plus comprend Trio, un véhicule blindé unique, la cabine Bat, le révolver Emily. Il contient également des équipements (moteur, munitions, accélérateur et générateur), des pièces de mouvement, les bonbonnes de peinture Dragon Azur et Malédiction, ainsi qu’un ensemble d’autocollants et de décorations. Cet avantage très généreux est à réclamer avant le 5 janvier 2026.

: ce pack de contenus gratuits PS Plus comprend Trio, un véhicule blindé unique, la cabine Bat, le révolver Emily. Il contient également des équipements (moteur, munitions, accélérateur et générateur), des pièces de mouvement, les bonbonnes de peinture Dragon Azur et Malédiction, ainsi qu’un ensemble d’autocollants et de décorations. Cet avantage très généreux est à réclamer avant skate. : ce pack réservé aux membres du PS Plus comprend donc 1 habillage pour plateau, un ensemble de trucks, un ensemble de roues et cinq stickers.

ce pack réservé aux membres du PS Plus comprend donc 1 habillage pour plateau, un ensemble de trucks, un ensemble de roues et cinq stickers. VALORANT Pack PS+ : il comprend 2 porte-bonheurs Araxys, 1 carte de joueur Tigre, 1 graffiti Magepunk, 1 graffiti Oni et 10 Radianite Points

Source : PS Store