Les jeux du PS Plus de novembre 2025 venaient tout juste d’être dévoilés que Sony dégainait déjà une nouvelle annonce. La surprise était de taille. Le monument Red Dead Redemption fera son retour dans une version native PS5 dès le 2 décembre 2025. Elle sera intégrée à cette même date au catalogue du PS Plus Extra et Premium. Et comme si les abonnés n’étaient pas déjà suffisamment choyés, la firme japonaise continue d’enrichir ses formules avec une série de bonus réguliers : des packs de contenus gratuits, pensés principalement pour accompagner leurs jeux multijoueurs favoris. L’heure est donc venue de faire le point sur tous les packs gratuits actuellement disponibles avec votre abonnement PS Plus en novembre 2025.

Des cadeaux pour les abonnés PS Plus en novembre 2025

Comme son concurrent direct, PlayStation enrichit régulièrement l’expérience des abonnés au PS Plus en leur donnant accès à une série de packs exclusifs. De Valorant à Marvel Rivals, en passant par Fortnite ou Roblox, la firme japonaise propose des cosmétiques et bonus de progression particulièrement appréciables pour les habitués des jeux service phénomènes. Tous ces avantages sont alors déployés progressivement au fil du mois, chacun avec sa propre date limite pour être réclamé. Et si vous n’êtes pas du genre à surveiller en permanence l’arrivée de nouveaux contenus gratuits, il est facile d’en laisser passer. Pas d’inquiétude : voici la liste complète des nouveautés du moment, ainsi que celles qui quitteront bientôt le PS Plus.

Les contenus gratuits PS Plus de novembre 2025

Apex Legends : ce pack réservé aux membres du PS plus contient 2 skins de personnage (Gibraltar et Alter), 2 skins d'arme (G7 Scout et Nemesis et 2 bannières (Gibraltar et Alter).

: ce pack réservé aux membres du PS plus contient 2 skins de personnage (Gibraltar et Alter), 2 skins d'arme (G7 Scout et Nemesis et 2 bannières (Gibraltar et Alter). Battlefield 6 & REDSEC : comprend le skin de soldat d'Assaut de la PAX Plonger dans l'ombre, l'écusson de soldat Zéro limite. Il inclut également l'arrière-plan de fiche de jeu Cible repérée, le pendentif d'arme Amplifié, la plaque Pluie de plomb, l’autocollant de véhicule Tactiques agressives. Le skin de véhicule Raid nocturne pour l'UH-79, l'autocollant d'arme Prêt-à-tuer, le parachute Ophidien. Ajoutez à cela les paquetages d'armes Règne arctique (L110) et Mort subite (P18).

: comprend le skin de soldat d'Assaut de la PAX Plonger dans l'ombre, l'écusson de soldat Zéro limite. Il inclut également l'arrière-plan de fiche de jeu Cible repérée, le pendentif d'arme Amplifié, la plaque Pluie de plomb, l’autocollant de véhicule Tactiques agressives. Le skin de véhicule Raid nocturne pour l'UH-79, l'autocollant d'arme Prêt-à-tuer, le parachute Ophidien. Ajoutez à cela les paquetages d'armes Règne arctique (L110) et Mort subite (P18). Overwatch 2 Pack bonus Soldat 76 tueur : ce pack contient le skin Soldat ainsi que 5 sauts de rang pour le passe de combat. Vous avez jusqu’au 17 janvier 2026 .

: ce pack contient le skin Soldat ainsi que 5 sauts de rang pour le passe de combat. Vous avez . World of Tanks Modern Armor : les joueurs de World of Tank sont régulièrement gâtés. Ce lot de contenus gratuits comprend la chef de char standard Elise Toussaint. 10 Boosts d'EXP. du chef de char x4 et 10 Boosts d'EXP. du véhicule x3 sont également inclus. Vous avez jusqu’au 1 er janvier 2026 pour le récupérer .

: les joueurs de World of Tank sont régulièrement gâtés. Ce lot de contenus gratuits comprend la chef de char standard Elise Toussaint. 10 Boosts d'EXP. du chef de char x4 et 10 Boosts d'EXP. du véhicule x3 sont également inclus. Vous avez . Stumble Guys - Lot Dj Mummy : ce pack comprend le Stumbler légendaire DJ Mummy. Une animation dans le thème et 900 gemmes sont également comprises. Vous avez jusqu'au 6 décembre 2025 pour récupérer ce cadeau

: ce pack comprend le Stumbler légendaire DJ Mummy. Une animation dans le thème et 900 gemmes sont également comprises. Vous avez pour récupérer ce cadeau FragPunk Pack Spécial PS Plus : il comprend 500 FragPunk Coins, 1000 Or, 10 Packs d’Autocollants Basiques, 5 Cartes à gratter Curiosité et 1 Télécommande Slime Fiend. Vous avez jusqu’au 30 janvier 2026 pour récupérer ce cadeau.

: il comprend 500 FragPunk Coins, 1000 Or, 10 Packs d’Autocollants Basiques, 5 Cartes à gratter Curiosité et 1 Télécommande Slime Fiend. Vous avez pour récupérer ce cadeau. Infinity Nikki : ce pack comprend 160 Diamants, 3 Cristaux d’énergie, 500 Bubulles brillantes et 150 000 Blings. Vous avez jusqu'au 18 janvier 2026 .

: ce pack comprend 160 Diamants, 3 Cristaux d’énergie, 500 Bubulles brillantes et 150 000 Blings. Vous avez . Roblox : ce pack permet d’obtenir le personnage exclusif Sire Carottus le Croustillant grâce au PS Plus.

Exemples de packs disponibles avec le PS Plus. ©Gameblog

Les packs gratuits toujours disponibles

The First Descendant Pack PS Plus pour la saison 3 : comme à chaque saison, The Finals offre du contenu gratuit. Le dernier en date comprendre 2 apparences d’arme (Les six cauchemars, Tempête de sable), le spray Sentiments inexprimés, 3 maquillages (Défini, Soldat blessé, Amour fou) et 4 peintures (Jaune citron métallisé x2, Gris dauphin satiné x2).

: comme à chaque saison, The Finals offre du contenu gratuit. Le dernier en date comprendre 2 apparences d’arme (Les six cauchemars, Tempête de sable), le spray Sentiments inexprimés, 3 maquillages (Défini, Soldat blessé, Amour fou) et 4 peintures (Jaune citron métallisé x2, Gris dauphin satiné x2). Bleach Brave Souls : ce pack réservé aux abonnés PS Plus contient un ticket de loterie personnage 5★ bonus, un ticket de loterie à accessoires 5★ bonus. 50 Soul Tickets sont aussi offerts. Vous avez jusqu’au 1er décembre 2025 pour le récupérer .

: ce pack réservé aux abonnés PS Plus contient un ticket de loterie personnage 5★ bonus, un ticket de loterie à accessoires 5★ bonus. 50 Soul Tickets sont aussi offerts. Vous avez . UFL Bonus Pack : il comprend 50 000 000 CP, 1 pack CP épique et 2 packs LP améliorés.

: il comprend 50 000 000 CP, 1 pack CP épique et 2 packs LP améliorés. Warframe : ce pack comprend les Épaulières Galvanik, le Plastron Galvanik, les Jambières Galvanik, la Syandana Amphor. La palette de couleurs Grineer et le pistolet Quatz et 170 Platinum sont aussi offerts.

: ce pack comprend les Épaulières Galvanik, le Plastron Galvanik, les Jambières Galvanik, la Syandana Amphor. La palette de couleurs Grineer et le pistolet Quatz et 170 Platinum sont aussi offerts. Tower of Fantasy : ce pack exclusif au PS Plus comprend 150 Cristaux obscurs, 10 Boîtes Éclat de relique SR. 150 Cristalithes d’énergie (orange) sont également inclus. Vous avez jusqu'au 25 novembre 2025.

: ce pack exclusif au PS Plus comprend 150 Cristaux obscurs, 10 Boîtes Éclat de relique SR. 150 Cristalithes d’énergie (orange) sont également inclus. World of Warships Legends : ce lot inclus donc le destroyer premium britannique Medea (rang II), 500 000 crédits, 7 camouflages Union Jack. 7 accélérateurs de crédits classiques et 3 jours de compte premium sont également donnés.

: ce lot inclus donc le destroyer premium britannique Medea (rang II), 500 000 crédits, 7 camouflages Union Jack. 7 accélérateurs de crédits classiques et 3 jours de compte premium sont également donnés. THRONE AND LIBERTY : permet d’obtenir l’armure mystique de Nimogos exclusive au PlayStation Plus, le chapeau en cuir de Nimogos. Le compagnon de voyage amitoï Pérégroc punk rock est aussi inclut.

Source : PS Store