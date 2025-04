Depuis quelques jours maintenant, les abonnés au PS Plus ont pu récupérer leur trio de jeux « gratuits » mensuels. Ce mois-ci encore, Sony table sur la variété avec un JRPG, Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker’s Memory, le fameux FPS Robocop qui a été l’une des bonnes surprises de 2023 et un multi asymétrique : The Texas Chain Saw Massacre. Une sélection assez intéressante, d’autant que deux d’entre eux recevront une suite cette année. Cerise sur le gâteau, les abonnés peuvent également récupérer des contenus gratuits supplémentaires pour l’un des jeux PlayStation Plus du mois.

Du contenu gratuit pour l'un des jeux PS Plus

Parmi les têtes d’affiche du PS+ du mois, il y en a sûrement une qui ne vous reviendra pas : celle de l’emblématique Leatherface. Le jeu Massacre à la Tronçonneuse a déjà une communauté solide, qui devrait se renforcer, au moins temporairement, dans les prochaines semaines maintenant que le jeu est offert avec le PS Plus. Pour rappel, cette adaptation prend la forme d’un jeu d’horreur asymétrique à la troisième personne inspiré de tous les films de la licence cultissime. On retrouve des personnages emblématiques que l’on pourra incarner et dans les deux camps. Les victimes devront tenter de s'échapper sans se faire prendre, la Famille du Massacre elle devra les tuer. Un titre fort sympathique pour passer des soirées entre potes, et si c’est ce que vous avez prévu ce weekend, sachez que du contenu gratuit est disponible pour le jeu.

Les membres du PS Plus, et globalement tous les joueurs PS5, peuvent en effet récupérer deux packs pour Massacre à la Tronçonneuse. Comme souvent, il s’agit de cosmétiques pour briller pendant vos parties, et dans le cas présent en tant que Leatherface, la mascotte du jeu. Vous aurez ainsi six skins supplémentaires pour votre tronçonneuse, histoire de réduite en charpie vos victimes avec style. De jolis contenus gratuits bonus pour l’un des jeux PS Plus du mois donc, à récupérer dès maintenant sur le PlayStation Store. On vous rassure d’emblée, l’offre n’est pas limitée dans le temps, vous pouvez mettre la main dessus quand bon vous semble. Mais tant que vous êtes là, autant le faire maintenant.