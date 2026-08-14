Ces dernières semaines n’ont peut-être pas été glorieuses pour PlayStation, mais une chose est sûre : l’éditeur semble désormais déterminé à braquer les projecteurs vers des actualités plus réjouissantes. En effet, entre l’annonce des prochaines arrivées du PS Plus, celle d’une extension pour Ghost of Yotei, mais également le lancement imminent de PS5 collectors pour Marvel’s Wolverine, les fans de la marque n’ont sans doute pas été déçus. Et cerise sur le gâteau : si vous êtes abonnés au PS Plus, d’autres contenus gratuits n’attendent que vous.

Du contenu gratuit pour Genshin Impact et Marvels Rivals offert via le PS Plus

En marge des nombreuses promotions actuellement en cours sur le PlayStation Store, la firme japonaise a effectivement décidé de continuer à chouchouter les abonnés à son service en leur offrant une ribambelle de cadeaux, ce qui n’est sans doute pas du luxe pour colmater la perte d’abonnés provoquée par l’annonce de l’arrêt du physique à partir de 2028. Ainsi, en plus de contenus gratuits en lien avec Dying Light 2 et MARVEL Tokon Fighting Souls, les possesseurs du PS Plus peuvent dès maintenant réclamer les contenus suivants :

Le pack « Genshin Impact Avantages PlayStation Plus », qui comprend : 160 Primo-gemmes 4 Résines fragiles 20 Leçons du héros 30 Minerais de renforcement mystique 150 000 Mora



Le pack « Marvel Rivals – Lot du 3 ème trimestre 2026 », qui comprend : Tenue Iron Fist Maître épéiste Meilleur jour Iron Fist Maître épéiste Tag Iron Fist Maître épéiste Titre Iron Fist Maître épéiste 300 Jetons Chrono

trimestre 2026 », qui comprend :

Notez que les deux packs en question, gracieusement offerts à l’ensemble des abonnés du PS Plus, ne seront toutefois disponibles que pour une durée limitée. Le pack Genshin Impact restera disponible jusqu’au 3 novembre 2026 à 23h (heure française), tandis que le pack Marvel Rivals disparaîtra quant à lui quelques jours plus tard, le 19 novembre 2026, à 9h (heure française). Cela vous laisse donc de la marge pour ne pas les manquer, mais ne tardez pas trop non plus. Car vous connaissez le dicton : il ne faut jamais remettre à demain ce que l’on peut faire dès aujourd’hui.

Les cadeaux Dying Light 2 et MARVEL Tokon toujours disponibles

Profitons-en également pour rappeler que pour célébrer son arrivée dans les jeux gratuits d’août 2026 du PS Plus, Techland et PlayStation se sont associés pour offrir aux abonnés du service le pack « PS Plus 500 DL Points », qui vous donne accès à une ressource in-game normalement vendue au tarif de 4.99€. Quant à MARVEL Tokon Fighting Souls, disponible depuis le 6 août dernier, il vous offre quant à lui l’opportunité de mettre la main sur plusieurs avatars et poses de personnages via le PS Plus, à savoir :

5 avatars inspirés des personnages du jeu, mettant en vedette Captain America, Tornade, Spider-Man, Docteur Fatalis et Ghost Rider.

Un ensemble de poses de personnages pour l’écran des résultats mettant en scène 20 personnages, dont Spider-Man, Miss Marvel, Star-Lord, Peni Parker et bien d’autres.

Source : PlayStation Store