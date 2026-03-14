La semaine prochaine, les membres du PS Plus Extra et Premium devront faire leurs devoirs et changer le cœur de quelques personnes. Persona 5 Royal débarque dans le catalogue le 17 mars 2026, accompagné de Warhammer 40,000 Space Marine 2 et de plusieurs jeux indépendants qui méritent le détour. De quoi occuper les abonnés pendant un bon moment, mais pour ceux qui exploitent surtout leur abonnement pour le jeu en ligne, Sony propose chaque mois son lot de contenus gratuits destinés à leurs jeux favoris. Sauts de rang, ressources en jeu, skins, accélérateurs d'XP… il y en a de tout. On fait le point sur ce qui est encore disponible avec un abonnement PS Plus Essential ou supérieur.

Les contenus gratuits PS Plus de mars 2026

Skate .: ce pack réservé aux membres du PS Plus comprend 30 nouveaux objets et skate dont 3 plateaux, 2 ensembles de trucks, 2 ensembles de roues, 8 stickers, 7 icônes et 8 titres.

.: ce pack réservé aux membres du PS Plus comprend 30 nouveaux objets et skate dont 3 plateaux, 2 ensembles de trucks, 2 ensembles de roues, 8 stickers, 7 icônes et 8 titres. Marathon : ce pack comprend les talismans d’arme « POUR LA LIBERTÉ », « GUITARE DE COMBAT » et « ONRYŌ ».

: ce pack comprend les talismans d’arme « POUR LA LIBERTÉ », « GUITARE DE COMBAT » et « ONRYŌ ». Throne and Liberty : ce pack gratuit pour les membres du PS Plus comprend une tenue exclusive « Gardien des ronces » et un Amitoï Doudours rose qui vous accompagnera dans votre prochaine quête.

: ce pack gratuit pour les membres du PS Plus comprend une tenue exclusive « Gardien des ronces » et un Amitoï Doudours rose qui vous accompagnera dans votre prochaine quête. Rainbow Six Siege : ce bonus comprend un ensemble de contenus cosmétiques et un booster de Renommée de sept jours. Vous avez jusqu'au 2 juin 2026 pour le réclamer.

: ce bonus comprend un ensemble de contenus cosmétiques et un booster de Renommée de sept jours. Vous avez pour le réclamer. The Division 2 : ce pack contient une tenue Service secret de combat, une apparence d'arme assortie et un emote exclusif. Vous avez jusqu'au 10 mai 2026 pour le réclamer.

: ce pack contient une tenue Service secret de combat, une apparence d'arme assortie et un emote exclusif. Vous avez pour le réclamer. eFootball : comme toujours, ce pack PS Plus comprend 300 pièces eFootball et 23 jetons d'expérience 4 000 XP. Vous avez jusqu'au 2 juin 2026 pour le réclamer.

: comme toujours, ce pack PS Plus comprend 300 pièces eFootball et 23 jetons d'expérience 4 000 XP. Vous avez pour le réclamer. Disney Speedstorm : comprend l'avatar logo Wildboost de Mowgli, la combi d'héritage rutilante et la livrée Édition rutilante Wildboost du même personnage.

: comprend l'avatar logo Wildboost de Mowgli, la combi d'héritage rutilante et la livrée Édition rutilante Wildboost du même personnage. Warframe : ce pack comprend le plastron, les épaulières et les jambières de la Série Sigma, le fusil Quellor, un réacteur Orokin, un catalyseur Orokin, la palette de couleurs Tenno et 170 Platinum.

: ce pack comprend le plastron, les épaulières et les jambières de la Série Sigma, le fusil Quellor, un réacteur Orokin, un catalyseur Orokin, la palette de couleurs Tenno et 170 Platinum. Genshin Impact : ce pack PS Plus contient 160 primo-gemmes, 4 résines fragiles, 20 leçons du héros, 30 minerais de renforcement mystique et 150 000 Mora. Vous avez jusqu'au 19 mai 2026 pour le réclamer.

: ce pack PS Plus contient 160 primo-gemmes, 4 résines fragiles, 20 leçons du héros, 30 minerais de renforcement mystique et 150 000 Mora. Vous avez pour le réclamer. Honkai Star Rail : comprend 160 jades stellaires, 5 carburants, 20 guides du voyageur, 10 éthers purifiés, 10 cristaux perdus et 150 000 crédits. Vous avez jusqu'au 24 mars 2026 pour le réclamer.

Les packs gratuits toujours disponibles en mars 2026

Marvel Rivals : contient la tenue, le meilleur joueur, le tag et le titre Venom Space Knight ainsi que 300 jetons Chrono. Vous avez jusqu'au 21 mai 2026 pour le réclamer.

: contient la tenue, le meilleur joueur, le tag et le titre Venom Space Knight ainsi que 300 jetons Chrono. Vous avez pour le réclamer. Call of Duty : Warzone / Black Ops 7 : ce cinquième pack PS Plus comprend une apparence d'opérateur, 4 plans d'arme, 2 porte-bonheurs d'arme, une exécution, un emblème, un autocollant, un vinyle, un spray et 2 jetons de double EXP d'une heure.

: ce cinquième pack PS Plus comprend une apparence d'opérateur, 4 plans d'arme, 2 porte-bonheurs d'arme, une exécution, un emblème, un autocollant, un vinyle, un spray et 2 jetons de double EXP d'une heure. Overwatch : comprend le modèle légendaire Orisa Secteur zéro et 5 sauts de rang pour le passe de combat.

: comprend le modèle légendaire Orisa Secteur zéro et 5 sauts de rang pour le passe de combat. Apex Legends : ce pack exclusif aux membres du PS Plus contient 2 skins de personnage (Bloodhound et Ash), 2 skins d'arme (Flatline et Mozambique) et 2 bannières.

: ce pack exclusif aux membres du PS Plus contient 2 skins de personnage (Bloodhound et Ash), 2 skins d'arme (Flatline et Mozambique) et 2 bannières. VALORANT : comprend 2 porte-bonheurs (Ion et Ép. 5), une carte de joueur Frontières, 2 graffitis et 10 points Radianite.

: comprend 2 porte-bonheurs (Ion et Ép. 5), une carte de joueur Frontières, 2 graffitis et 10 points Radianite. Delta Force : ce huitième pack pour les membres du PS Plus contient des TurBricks, des billets d'équipement, des bons d'armement tactique, des jetons d'EXP d'arme et des clés d'accès au coffre-fort avancé.

: ce huitième pack pour les membres du PS Plus contient des TurBricks, des billets d'équipement, des bons d'armement tactique, des jetons d'EXP d'arme et des clés d'accès au coffre-fort avancé. Infinity Nikki : comprend 160 diamants, 3 cristaux d'énergie, 120 particules brillantes et 150 000 Blings. Vous avez jusqu'au 18 avril 2026 pour le réclamer.

: comprend 160 diamants, 3 cristaux d'énergie, 120 particules brillantes et 150 000 Blings. Vous avez pour le réclamer. 2XKO : contient 1 chroma Ekko gris, 1 veste sans manche de rebelle rock'n'roll et 10 niveaux de passe de combat.

: contient 1 chroma Ekko gris, 1 veste sans manche de rebelle rock'n'roll et 10 niveaux de passe de combat. Roblox : ce pack PS Plus comprend le personnage de morse marin.

: ce pack PS Plus comprend le personnage de morse marin. Final Fantasy 14 : comprend un favori gratuit supplémentaire permettant de se téléporter sans frais pendant 30 jours après activation. Vous avez jusqu'au 1er avril 2026 pour le réclamer.

Source : PlayStation Store