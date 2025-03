Tous les mois, Sony offre à tous les abonnés PlayStation Plus des contenus in-game gratuits pour plusieurs free-to-play populaires et appréciés des membres du service.

Les jeux PS Plus de mars 2025 sont disponibles depuis une petite semaine maintenant. Ce mois-ci l’ensemble des abonnés peut découvrir Dragon Age The Veilguard seulement quelques mois après sa sortie mouvementée. Sinon, ils peuvent foncer à toute allure dans Sonic Colors Ultimate ou partir en virée nostalgique avec Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection. Certains joueurs préfèrent en revanche se consacrer à leurs jeux-service favoris. Sony pense également à eux en leur proposant tous les mois de récupérer une flopée de contenus exclusifs. Ils prennent alors la forme de packs ajoutés au fil des semaines à l’offre de tous les membres du service, peu importe la formule choisie. Voici tous les contenus gratuits en mars 2025 avec votre abonnement PS Plus.

Les cadeaux pour les abonnés PS Plus de mars 2025

Contrairement au Xbox Game Pass qui réserve ces avantages supplémentaires qu’aux abonnés de sa formule la plus chère, PlayStation lui gratifie tous les membres de son service de ces contenus gratuits. Comme pour son concurrent, ils prennent le plus souvent la forme de bonus in-game permettant de progresser plus rapidement ou de packs contenant des skins et autres items pour briller dans les jeux multi. Le mois de mars ne dérogera pas à la règle avec tout un tas d’avantages à récupérer gratuitement pour des titres divers et variés. On vous fait donc un petit tour d’horizon de ce qui est disponible avec votre abonnement PS Plus.

Liste des nouveaux contenus

Exemple de contenu gratuit exclusif au PS Plus ©Gameblog

Évidemment, cela n’est qu’un échantillon de ce qui est disponible avec votre abonnement. Envie de vous laisser tenter par un ou plusieurs d’entre eux ? C’est simple comme tout et vous avez deux solutions. La plus rapide, c’est de passer par votre navigateur web et de cliquer sur les liens mis dans cet article. Il vous suffira alors de vous connecter avec votre compte PSN et le tour sera joué. L’autre possibilité, c’est de passer directement par votre console. Sur PS5, rendez-vous dans l’onglet dédié au PS Plus puis allez dans la case « Avantages ». À partir de là vous n’avez plus qu’à cliquer sur « Voir tous les jeux ». La liste de tous les contenus disponibles encore non réclamés s’affichera alors.

