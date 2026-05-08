Les jeux gratuits du PS Plus de mai 2026 sont disponibles. Ce mois-ci, le trio est composé du mastodonte EA Sports FC 26, qui arrive à temps, juste avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde, ainsi que les souls-like Wuchang: Fallen Feathers et Nine Sols. Une sélection forte, qui permettra à l’ensemble des abonnés de s’occuper en attendant les grosses sorties du mois. Pour autant, certains membres du service utilisent principalement leur abonnement pour jouer en ligne. PlayStation pense également à eux chaque mois, en leur proposant chaque mois des contenus gratuits pour leurs jeux-service préférés. Ces bonus vont de skins inédits, aux sauts dans un passe de combat, en passant par accélérateurs d’expérience et bien d’autres ressources utiles, comme cosmétiques. Voici tous les contenus gratuits disponibles avec le PS Plus en mai 2026 :

Les contenus gratuits PS Plus de mai 2026

Les packs gratuits toujours disponibles en mai 2026