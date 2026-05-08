Tous les mois, PlayStation propose à l’ensemble de ses abonnés de récupérer toute une flopée de contenus gratuits pour des jeux populaires. Voici ceux disponibles avec le PS Plus en mai 2026.
Les jeux gratuits du PS Plus de mai 2026 sont disponibles. Ce mois-ci, le trio est composé du mastodonte EA Sports FC 26, qui arrive à temps, juste avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde, ainsi que les souls-like Wuchang: Fallen Feathers et Nine Sols. Une sélection forte, qui permettra à l’ensemble des abonnés de s’occuper en attendant les grosses sorties du mois. Pour autant, certains membres du service utilisent principalement leur abonnement pour jouer en ligne. PlayStation pense également à eux chaque mois, en leur proposant chaque mois des contenus gratuits pour leurs jeux-service préférés. Ces bonus vont de skins inédits, aux sauts dans un passe de combat, en passant par accélérateurs d’expérience et bien d’autres ressources utiles, comme cosmétiques. Voici tous les contenus gratuits disponibles avec le PS Plus en mai 2026 :
Les contenus gratuits PS Plus de mai 2026
- Marvel Rivals Lot du 1er trimestre 2026 : comprend un ensemble Venom Space Knight (Tenue , Meilleur Joueur, Tag, Titre), ainsi que 300 Jetons Chrono. Vous avez jusqu'au 21 mai 2026 pour mettre la main dessus.
- Genshin Impact - Avantages PS Plus : contient 160 Primo-gemmes, 4 Résines fragiles, 20 Leçons du héros, 30 Minerais de renforcement mystique et 150 000 Mora. Vous avez jusqu'au 20 mai 2026 pour le récupérer.
- 2XKO PS+ Y1S1 : inclut un chroma Ekko gris, une veste sans manche de rebelle rock'n'roll et 10 niveaux de passe de combat.
- EA FC 26 : ce pack gratuit pour les membres PS Plus comprend un pack titulaires Or avec 11 éléments non échangeables, ainsi que 3 choix de j. Icônes ou Héros (1 parmi 5 pour la défense, le milieu et l'attaque). Vous avez jusqu'au 16 juin 2026 pour le réclamer.
- VALORANT : comprend 2 porte-bonheurs Pilleur EP5, une carte de joueur Bête incandescente, 2 graffitis (Ace d'équipe // Raze et Primordial//2.0) ainsi que 10 Radianite Points.
- NTE : 160 Annuliths, 5 Solutions antibruit, 10 Guides de chasseur d'élite, 10 Teintures chaotiques, 10 Bagous des égouts et 100 000 Pièces coléoptère.
- Call of Duty Warzone Pack PS Plus 6 : inclut une apparence d'opérateur, 5 plans d'arme, 2 porte-bonheurs d'arme, un réticule, une emote, un emblème, 2 autocollants d'arme ainsi que des jetons de double EXP et de double EXP d'arme (1 heure).
- FINAL FANTASY 14 : permet d'obtenir un favori gratuit supplémentaire pour une éthérite, permettant de se téléporter sans frais pendant 30 jours. Vous avez jusqu'au 1er juillet 2026 pour l'activer.
- Tower of Fantasy : 200 cristaux obscurs et 20 000 or. Vous avez jusqu'au 19 mai 2026 pour le récupérer.
- Rainbow Six Siege : ce pack de contenus gratuits PS Plus comprend un pack cosmétique exclusif ainsi qu'un booster de renommée de 7 jours. Vous avez jusqu'au 2 juin 2026 pour le récupérer.
- The Division 2 : comprend une tenue Service secret de combat, une apparence d'arme assortie ainsi qu'une emote exclusive. Vous avez jusqu'au 11 mai 2026 pour le réclamer.
Les packs gratuits toujours disponibles en mai 2026
- Overwatch : ce pack de contenu gratuit réservé aux membres PS Plus inclut le modèle légendaire Moira dionée, ainsi que 5 sauts de rang pour le passe de combat. Vous avez jusqu'au 17 juin 2026 pour le réclamer.
- Honkai Star Rail : inclut 160 Jades stellaires, 5 carburants, 20 guides du voyageur, 10 éthers purifiés, 10 cristaux perdus et 150 000 crédits. Vous avez jusqu'au 1er juin 2026 pour le récupérer.
- Delta Force : inclut 2 TurBrick, 6 billets d'équipement d'élite, 10 billets d'équipement standard, 5 bons d'armement tactique, des jetons d'EXP d'arme (premium, intermédiaire et basique), 4 packs d'équipement niveau 3, 4 EXP de fichiers d'opération premium ainsi que 3 clés d'accès de 7 jours pour un coffre-fort avancé.
- World of Warships Legends : comprend une caisse de commandant, 3 grandes caisses de printemps, 3 jours de compte premium, une insigne, 20 ordres de promotion et 40 000 points d'EXP de commandant. Vous avez donc jusqu'au 20 juillet 2026 pour le récupérer.
- Infinity Nikki : ce bonus gratuit pour les membres PS Plus inclut 160 diamants, 3 cristaux d'énergie, 250 fils de pureté, 250 bubulles brillantes et 150 000 Blings. Vous avez jusqu'au 18 juillet 2026 pour en profiter.
- MLB The Show 26 : contient 10 packs The Show pour Diamond Dynasty, un pack d'équipement ainsi qu'un skin de batte exclusif.
- The First Descendant : comprend un accessoire dorsal (Pulvérisateur de substance fluorescente), une apparence d'arme (Manipulatrice), un maquillage (Esiemo-Rouille) ainsi que 4 peintures Bleu méduse mat. Vous avez jusqu'au 21 mai 2026 pour le récupérer.
- NARAKA BLADEPOINT : comprend un accessoire de tête exclusif, un coffret de saison S19 (ou S20), un coffret de valeur ou bon de remise 50%, un coffret de cartes d'essai S20. Inclut également des cartes bonus d'EXP et de trésor. Vous avez jusqu'au 2 juillet 2026 pour le réclamer.
- Apex Legends : ce contenu gratuit réservé aux membres du PS Plus inclut 2 skins de personnages (Ballistic et Loba), 2 skins d'armes (Wingman et Mastiff) et 2 bannières (Ballistic et Loba).
- Wuthering Waves : contient 160 Astrites, 5 Solvants cristallins, 10 Potions de résonance avancée, 10 Noyaux d'énergie avancés, 10 Enregistreurs avancés et 150 000 crédits coquille. Vous avez jusqu'au 23 juillet 2026 pour le récupérer.
- World of Tanks Modern Armor : ce pack contient 7 jours de compte premium, 500 000 pièces d'argent, 20 kits de réparation améliorés, 20 trousses de secours améliorées et 20 extincteurs automatiques. Vous avez jusqu'au 7 juillet 2026 pour le récupérer.
- Bleach: Brave Souls : ce pack gratuit pour les membres PS Plus inclut un ticket de loterie personnage 5 étoiles, un ticket de loterie à accessoires 5 étoiles, ainsi que 50 Soul Tickets. Vous avez jusqu'au 1er juin 2026 pour le récupérer.