Votre abonnement PS Plus vous donne droit à un tas de contenus gratuits pour un paquet de jeux, dont certains super populaires. Profitez de ceux de juin avant qu'ils ne s'envolent.
Les abonnements au services gaming sont non seulement l'occasion de profiter du online sans limites sur votre console, mais aussi d'un tas d'autres avantages. Avec le PS Plus, vous pouvez récupérer des dizaines et des dizaines de contenus gratuits sur des jeux-service de toutes sortes. R6 Siege, Yu-Gi-Oh, Apex... Vous n'avez qu'à vous servir tant qu'il est encore temps.
Les contenus gratuits PS Plus de juin à septembre 2026
La plupart des contenus bonus offerts via le PS Plus ne le sont que pour une période donnée. C'est peu comme les jeux gratuits chaque mois finalement. Cela dit, la période est un peu plus longue dans le cas présent. Pour autant, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour obtenir ceux de juin. Ne perdez pas une minute et offrez-vous encore de style et de moyen dans vos jeux préférés. Voici le calendrier des packs exclusifs au PlayStation Plus :
- Jusqu'au 30 juin :
- Brawlhalla Bonus Pack 23 : Skin sentinelle à fort impact, Déblocage de la légende Sentinel, Danseuse joyeuse Priya, Déblocage de la légende Priya, Emote « Ce type » et l’acolyte de Bee Bot.
- Rainbow Six Siege : un pack cosmétique exclusif et un booster de Renommée de sept jours.
- Tower of Fantasy : Cristal obscur x200 et Or x20 000.
- World of Tanks HEAT : Apparence d'Agent (Kent) : Chevaucheur de vagues, Apparence de véhicule (XM1 90) : Bleu royal et 250 000 crédits.
- Jusqu'au 1er juillet :
- 3on3 FreeStyle - Pack bonus PS Plus 2026 de juin : 4 999 pièces, 2 tickets de croissance, 1 boule de bonus de pièces (1D) et 5 boissons d'XP (L).
- Bleach Brave Souls : Ticket de loterie personnage 5★ bonus PS Plus x1, Ticket de loterie à accessoires 5★ bonus PS Plus x1 et Soul Ticket x50.
- Final Fantasy XIV (avril - juin) : une éthérite supplémentaire comme favori gratuit.
- Pack de joueurs GOALS : 6 joueurs « peu communs ».
- Yu-Gi-Oh! Master Duel : Pack de 50 tickets.
- Jusqu'au 2 juillet :
- NARAKA BLADEPOINT : un accessoire de tête exclusif, un coffret de saison S19 (ou S20), un coffret de valeur ou bon de remise 50 %. un coffret de cartes d'essai S20 et des cartes bonus d'EXP et de trésor.
- Jusqu'au 7 juillet :
- NTE : Annulith x160, Solution antibruit x5, Guide de chasseur d'élite x10, Teinture chaotique x10, Bagou des égouts x10, Pièce coléoptère x100000
- World of Tanks Modern Armor : 7 jours de compte premium, 500 000 pièces d'argent, 20 kits de réparation améliorés, 20 trousses de secours améliorées et 20 extincteurs automatiques.
- Jusqu'au 8 juillet :
- Dragon Ball Gekishin Squadra : 10 capsules SG.
- Jusqu'au 18 juillet :
- Infinity Nikki : 160 diamants, 3 cristaux d'énergie, 250 fils de pureté, 250 bubulles brillantes et 150 000 Blings.
- Jusqu'au 20 juillet :
- World of Warships Legends : une caisse de commandant, 3 grandes caisses de printemps. 3 jours de compte premium, une insigne, 20 ordres de promotion et 40 000 points d'EXP de commandant.
- Jusqu'au 23 juillet :
- Wuthering Waves : 160 Astrites, 5 Solvants cristallins, 10 Potions de résonance avancée. 10 Noyaux d'énergie avancés, 10 Enregistreurs avancés et 150 000 crédits coquille.
- Jusqu'au 29 juillet :
- Zenless Zone Zero Promotion PlayStation Plus : Polychrome ×160, batteries d'éther ×4, Journal d'inspecteur principal ×20, Module énergétique de moteur-ampli ×30 et Dennies ×150 000.
- Jusqu'au 10 août :
- Crossout — Vial : carrosserie « Vial », cabine « Bat », arme autocannon « Tempest », module d'invisibilté « Caméléon », refroidisseur « CS Taymyr », munition « Ammo supply », radiateur « R-2 Chill” », signe « Tanks ahoy! », autocollant « », motif « Tortue » et « Matte purple », un set de parts structurales et le nombre max de part monte à 45.
- Jusqu'au 12 août :
- Overwatch – Pack bonus Ashe safari : skin Ashe safari et 5 sauts de rang pour le passe de combat.
- Jusqu'au 13 août :
- Faaast Penguin : 500 cristaux et Cierge de prière (bleu) x400.
- Jusqu'au 20 août :
- Genshin Impact : Primo-gemme ×160, Résine fragile ×4, Leçons du héros ×20, Minerai de renforcement mystique ×30 et Mora ×150 000.
- The First Descendant Pack PS Plus Épisode 4 Saison 3 : accessoire dorsal x1 (Petit ours brun), apparence d'arme x2 (Coâ coâ, Annihilateur vestigial), maquillage x3 (Yujin-Papa longues jambes, Blair-Vert, Jayber-Olive) et peintures x10 (Bleu méduse mat x5, Gris dauphin satiné x5).
- Jusqu'au 26 août :
- Honkai : Star Rail offre PS Plus : Jade stellaire ×160, Carburant ×5, Guide du voyageur ×20, Éther purifié ×10, Cristal perdu ×10 et Crédits ×150 000.
- Jusqu'au 27 août :
- FragPunk : FragPunk Coins x500, Or x1 000, Pack d’Autocollants Basique x10, Cartes à gratter - Curiosité x5 et Astrohorloge x1.
- Jusqu'au 1er septembre :
- eFootball : 300 pièces eFootball et x23 Jeton 4 000 Exp.
Les packs permanents dans votre abonnements PlayStation Plus
Certes, on n'a pas toujours le temps d'obtenir les contenus gratuits qu'on aimerait avec le PS Plus. Cependant, certains jeux vous font bénéficier de lots permanents, sans date limite. Certains peuvent être retirés à posteriori, mais ils sont tout de même accessibles bien plus longtemps. Apex Legends, Roblox, Marvel Rivals... Il y en a pour tous les goûts :
- Apex Legends : 2 skins de personnages (Ballistic et Loba). 2 skins d'armes (Wingman et Mastiff) et 2 bannières (Ballistic et Loba).
- Asphalt Legends - Pack de printemps exclusif PS Plus : 200 000 crédits et 1 500 jetons.
- Battlefield 6 et REDSEC Pack « Recherche et destruction » : Skin de soldat Soutien de l'OTAN « Poussée tactique », Paquetage d'arme « Joli tir » pour le M/60 LMG, Paquetage d'arme « Tir sûr » pour le pistolet-mitrailleur SGX, Écusson de soldat « Traque prioritaire », Plaque « Pile sur la cible », Parachute « Relevé volant », Arrière-plan de fiche de jeu « Poursuite », Pendentif d'arme « Trois étoiles », Autocollant de véhicule « Direction cardinale », Skin de véhicule « Chausse-trappe » et Autocollant d'arme « Tirs d'essai »
- Delta Force : 2 TurBrick, 6 billets d'équipement d'élite, 10 billets d'équipement standard, 5 bons d'armement tactique. Des jetons d'EXP d'arme (premium, intermédiaire et basique), 4 packs d'équipement niveau 3, 4 EXP de fichiers d'opération premium. Pour finir, 3 clés d'accès de 7 jours pour un coffre-fort avancé.
- Feverdream: Rainbow Chaser : Confetti Cannon & Confetti.
- Feverdream: Rainbow Chaser : Suncatcher & Stained Glass Rainbow
- Marvel Rivals - Lot du 2nd trimestre 2026 : Mantis Gardiens de la Galaxie Ép. 3 (Tenue, Meilleur joueur, Tag, Titre) et 300 Jetons Chrono.
- Metaball : Pack Astro Bleu
- MLB The Show 26 : 10 packs The Show pour Diamond Dynasty, un pack d'équipement et un skin de batte exclusif.
- Path of Exile 2 : Bundle 21.
- Predecessor - Pack Invasion des Abysses : Zarus, Aurora, Kira et Mourn, skin exclusif « Invasion des Abysses de Mourn », x3 Noyaux de butin Ionique et x1 Noyau Quantique.
- Roblox : Mae Plunderjack.
- Secret Neighbor - Pack de bienvenue : tenue de tennis du voisin et la tenue de basketball.
- Sky Pack de printemps Children of the Light : 30 bougies normales, 3 sorts de traînée bleue, 3 sorts de recharge rapide et 3 sorts de lueur arc-en-ciel.
- SMITE Pack Été torride : Divinité jouable Danzaburou, Pack de voix et les émotes de Danzaburou, Divinité jouable Morrigan, Pack de voix et les émotes de Morrigan, Divinité jouable Fenrir, Pack de voix et les émotes de Fenrir et Booster de compte de 3 jours.
- Spellbreak : Pack Bagarreur.
- Star Trek Online Unparalleled Cobalt Pack : x1 Cobalt Changeling Phaser Full Auto Rifle (boîte contenant un fusil automatique) et x1 Elite Captain Training Token.
- Tanki Online : Exclusive reward.
- The Finals - Performance Pour Set : 6 skins d'armes et une breloque.
- The Seven Deadly Sins: Origin - Pack Bonus : Fragment stellaire x300, EXP de maîtrise spéciale x20, Pierre de raffinement spéciale x20, Pierre de renforcement spéciale x20, Or x100 000.
- Throne and Liberty : Tenue de l'Archer éternel et Amitoï Fourchinette à carreaux.
- Vigor - Dominator's Reward : x5 M62 + 450 munitions (7,62x39), x5 Vz.82 + 180 munitions (9x18 Makarov), x4 La Chiave 12 + 100 munitions (cartouches), x4 PP-19 + 780 munitions (9x18 Makarov), x3 AUR LSW + 380 munitions (5.56x45 OTAN), x3 SVU + 90 munitions (7,62x54), x5 caisses de consommables, x5 caisses de ressources et x2 caisses spéciales.
- Warframe Pack Sigma Ascendant : Plastron de la Série Sigma, Épaulières de la Série Sigma, Jambières de la Série Sigma, Fusil Quellor, Réacteur Orokin, Catalyseur Orokin, Palette de couleurs Tenno et 170 Platinum.
- War Thunder : Cyberpunk Airforce Snail Bundle.
- Where Winds Meet Pack membre : Son Délicat ×3, Poudre du Sommeil ×3, Jade Longue Résonance ×450, Tongbao ×90 000, Pierre d’Accord ×6 et Grande Pierre de Réglage ×30.
- Wizard101 - Lot « Greffon de Bartelby » : Robe du navigateur de Polaris, Familier Corbeau, Familier Bébé monstroll, 50 000 pièces d'or, 5 Lots « Horde de vautours macabres ».
Source : PlayStation Store.