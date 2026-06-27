Votre abonnement PS Plus vous donne droit à un tas de contenus gratuits pour un paquet de jeux, dont certains super populaires. Profitez de ceux de juin avant qu'ils ne s'envolent.

Les abonnements au services gaming sont non seulement l'occasion de profiter du online sans limites sur votre console, mais aussi d'un tas d'autres avantages. Avec le PS Plus, vous pouvez récupérer des dizaines et des dizaines de contenus gratuits sur des jeux-service de toutes sortes. R6 Siege, Yu-Gi-Oh, Apex... Vous n'avez qu'à vous servir tant qu'il est encore temps.

Les contenus gratuits PS Plus de juin à septembre 2026

La plupart des contenus bonus offerts via le PS Plus ne le sont que pour une période donnée. C'est peu comme les jeux gratuits chaque mois finalement. Cela dit, la période est un peu plus longue dans le cas présent. Pour autant, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour obtenir ceux de juin. Ne perdez pas une minute et offrez-vous encore de style et de moyen dans vos jeux préférés. Voici le calendrier des packs exclusifs au PlayStation Plus :

Capture d'écran du 26 juin 2026. © Gameblog.

Les packs permanents dans votre abonnements PlayStation Plus

Certes, on n'a pas toujours le temps d'obtenir les contenus gratuits qu'on aimerait avec le PS Plus. Cependant, certains jeux vous font bénéficier de lots permanents, sans date limite. Certains peuvent être retirés à posteriori, mais ils sont tout de même accessibles bien plus longtemps. Apex Legends, Roblox, Marvel Rivals... Il y en a pour tous les goûts :

Spellbreak : Pack Bagarreur.

: Pack Bagarreur. Star Trek Online Unparalleled Cobalt Pack : x1 Cobalt Changeling Phaser Full Auto Rifle (boîte contenant un fusil automatique) et x1 Elite Captain Training Token.

Where Winds Meet Pack membre : Son Délicat ×3, Poudre du Sommeil ×3, Jade Longue Résonance ×450, Tongbao ×90 000, Pierre d’Accord ×6 et Grande Pierre de Réglage ×30.

: Son Délicat ×3, Poudre du Sommeil ×3, Jade Longue Résonance ×450, Tongbao ×90 000, Pierre d’Accord ×6 et Grande Pierre de Réglage ×30. Wizard101 - Lot « Greffon de Bartelby » : Robe du navigateur de Polaris, Familier Corbeau, Familier Bébé monstroll, 50 000 pièces d'or, 5 Lots « Horde de vautours macabres ».