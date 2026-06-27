Les abonnements au services gaming sont non seulement l'occasion de profiter du online sans limites sur votre console, mais aussi d'un tas d'autres avantages. Avec le PS Plus, vous pouvez récupérer des dizaines et des dizaines de contenus gratuits sur des jeux-service de toutes sortes. R6 Siege, Yu-Gi-Oh, Apex... Vous n'avez qu'à vous servir tant qu'il est encore temps.

Les contenus gratuits PS Plus de juin à septembre 2026

La plupart des contenus bonus offerts via le PS Plus ne le sont que pour une période donnée. C'est peu comme les jeux gratuits chaque mois finalement. Cela dit, la période est un peu plus longue dans le cas présent. Pour autant, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour obtenir ceux de juin. Ne perdez pas une minute et offrez-vous encore de style et de moyen dans vos jeux préférés. Voici le calendrier des packs exclusifs au PlayStation Plus :

  • Jusqu'au 30 juin :
    • Brawlhalla Bonus Pack 23 : Skin sentinelle à fort impact, Déblocage de la légende Sentinel, Danseuse joyeuse Priya, Déblocage de la légende Priya, Emote « Ce type » et l’acolyte de Bee Bot.
    • Rainbow Six Siege : un pack cosmétique exclusif et un booster de Renommée de sept jours.
    • Tower of Fantasy : Cristal obscur x200 et Or x20 000.
    • World of Tanks HEAT : Apparence d'Agent (Kent) : Chevaucheur de vagues, Apparence de véhicule (XM1 90) : Bleu royal et 250 000 crédits.
  • Jusqu'au 1er juillet :
  • Jusqu'au 2 juillet :
    • NARAKA BLADEPOINT : un accessoire de tête exclusif, un coffret de saison S19 (ou S20), un coffret de valeur ou bon de remise 50 %. un coffret de cartes d'essai S20 et des cartes bonus d'EXP et de trésor.
  • Jusqu'au 7 juillet :
    • NTE : Annulith x160, Solution antibruit x5, Guide de chasseur d'élite x10, Teinture chaotique x10, Bagou des égouts x10, Pièce coléoptère x100000
    • World of Tanks Modern Armor : 7 jours de compte premium, 500 000 pièces d'argent, 20 kits de réparation améliorés, 20 trousses de secours améliorées et 20 extincteurs automatiques.
  • Jusqu'au 8 juillet :
  • Jusqu'au 18 juillet :
    • Infinity Nikki : 160 diamants, 3 cristaux d'énergie, 250 fils de pureté, 250 bubulles brillantes et 150 000 Blings.
  • Jusqu'au 20 juillet :
    • World of Warships Legends : une caisse de commandant, 3 grandes caisses de printemps. 3 jours de compte premium, une insigne, 20 ordres de promotion et 40 000 points d'EXP de commandant.
  • Jusqu'au 23 juillet :
    • Wuthering Waves : 160 Astrites, 5 Solvants cristallins, 10 Potions de résonance avancée. 10 Noyaux d'énergie avancés, 10 Enregistreurs avancés et 150 000 crédits coquille.
  • Jusqu'au 29 juillet :
  • Jusqu'au 10 août :
    • Crossout — Vial : carrosserie « Vial », cabine « Bat », arme autocannon « Tempest », module d'invisibilté « Caméléon », refroidisseur « CS Taymyr », munition « Ammo supply », radiateur « R-2 Chill” », signe « Tanks ahoy! », autocollant «  », motif « Tortue » et « Matte purple », un set de parts structurales et le nombre max de part monte à 45.
  • Jusqu'au 12 août :
  • Jusqu'au 13 août :
  • Jusqu'au 20 août :
    • Genshin Impact : Primo-gemme ×160, Résine fragile ×4, Leçons du héros ×20, Minerai de renforcement mystique ×30 et Mora ×150 000.
    • The First Descendant Pack PS Plus Épisode 4 Saison 3 : accessoire dorsal x1 (Petit ours brun), apparence d'arme x2 (Coâ coâ, Annihilateur vestigial), maquillage x3 (Yujin-Papa longues jambes, Blair-Vert, Jayber-Olive) et peintures x10 (Bleu méduse mat x5, Gris dauphin satiné x5).
  • Jusqu'au 26 août :
  • Jusqu'au 27 août :
    • FragPunk : FragPunk Coins x500, Or x1 000, Pack d’Autocollants Basique x10, Cartes à gratter - Curiosité x5 et Astrohorloge x1.
  • Jusqu'au 1er septembre :
    • eFootball : 300 pièces eFootball et x23 Jeton 4 000 Exp.
ps plus packs exclusifs juin 2026.
Capture d'écran du 26 juin 2026. © Gameblog.

Les packs permanents dans votre abonnements PlayStation Plus

Certes, on n'a pas toujours le temps d'obtenir les contenus gratuits qu'on aimerait avec le PS Plus. Cependant, certains jeux vous font bénéficier de lots permanents, sans date limite. Certains peuvent être retirés à posteriori, mais ils sont tout de même accessibles bien plus longtemps. Apex Legends, Roblox, Marvel Rivals... Il y en a pour tous les goûts :

  • Apex Legends : 2 skins de personnages (Ballistic et Loba). 2 skins d'armes (Wingman et Mastiff) et 2 bannières (Ballistic et Loba).
  • Asphalt Legends - Pack de printemps exclusif PS Plus : 200 000 crédits et 1 500 jetons.
  • Battlefield 6 et REDSEC Pack « Recherche et destruction » : Skin de soldat Soutien de l'OTAN « Poussée tactique », Paquetage d'arme « Joli tir » pour le M/60 LMG, Paquetage d'arme « Tir sûr » pour le pistolet-mitrailleur SGX, Écusson de soldat « Traque prioritaire », Plaque « Pile sur la cible », Parachute « Relevé volant », Arrière-plan de fiche de jeu « Poursuite », Pendentif d'arme « Trois étoiles », Autocollant de véhicule « Direction cardinale », Skin de véhicule « Chausse-trappe » et Autocollant d'arme « Tirs d'essai »
  • Delta Force : 2 TurBrick, 6 billets d'équipement d'élite, 10 billets d'équipement standard, 5 bons d'armement tactique. Des jetons d'EXP d'arme (premium, intermédiaire et basique), 4 packs d'équipement niveau 3, 4 EXP de fichiers d'opération premium. Pour finir, 3 clés d'accès de 7 jours pour un coffre-fort avancé.
  • Feverdream: Rainbow Chaser : Confetti Cannon & Confetti.
  • Feverdream: Rainbow Chaser : Suncatcher & Stained Glass Rainbow
  • Marvel Rivals - Lot du 2nd trimestre 2026 : Mantis Gardiens de la Galaxie Ép. 3 (Tenue, Meilleur joueur, Tag, Titre) et 300 Jetons Chrono.
  • Metaball : Pack Astro Bleu
  • MLB The Show 26 : 10 packs The Show pour Diamond Dynasty, un pack d'équipement et un skin de batte exclusif.
  • Tanki Online : Exclusive reward.
  • The Finals - Performance Pour Set : 6 skins d'armes et une breloque.
  • The Seven Deadly Sins: Origin - Pack Bonus : Fragment stellaire x300, EXP de maîtrise spéciale x20, Pierre de raffinement spéciale x20, Pierre de renforcement spéciale x20, Or x100 000.
  • Throne and Liberty : Tenue de l'Archer éternel et Amitoï Fourchinette à carreaux.
  • Vigor - Dominator's Reward : x5 M62 + 450 munitions (7,62x39), x5 Vz.82 + 180 munitions (9x18 Makarov), x4 La Chiave 12 + 100 munitions (cartouches), x4 PP-19 + 780 munitions (9x18 Makarov), x3 AUR LSW + 380 munitions (5.56x45 OTAN), x3 SVU + 90 munitions (7,62x54), x5 caisses de consommables, x5 caisses de ressources et x2 caisses spéciales.
  • Warframe Pack Sigma Ascendant : Plastron de la Série Sigma, Épaulières de la Série Sigma, Jambières de la Série Sigma, Fusil Quellor, Réacteur Orokin, Catalyseur Orokin, Palette de couleurs Tenno et 170 Platinum.
  • War Thunder : Cyberpunk Airforce Snail Bundle.
  • Where Winds Meet Pack membre : Son Délicat ×3, Poudre du Sommeil ×3, Jade Longue Résonance ×450, Tongbao ×90 000, Pierre d’Accord ×6 et Grande Pierre de Réglage ×30.
  • Wizard101 - Lot « Greffon de Bartelby » : Robe du navigateur de Polaris, Familier Corbeau, Familier Bébé monstroll, 50 000 pièces d'or, 5 Lots « Horde de vautours macabres ».

Source : PlayStation Store.