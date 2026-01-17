Chaque mois, Sony offre à l’ensemble des abonnés des contenus gratuits pour leurs jeux préférés. Voici ceux qui actuellement disponibles avec le PS Plus.
La semaine prochaine sera placée sous le signe de l’horreur, de la boue, des plages et de la décoration. Ce 20 janvier 2026, le catalogue du PS Plus Extra et Premium s’agrandira de 9 nouveaux jeux, parmi lesquels Resident Evil Village, Like a Dragon Infinite Wealth ou encore The Exit 8. Ce sont encore des dizaines d’heures en perspective, réparties au travers de très bonnes productions dans leur genre, mais certains préfèrent malgré tout concentrer leurs efforts sur leurs jeux-service favoris, et pourquoi un abonnement PS Plus sert davantage à jouer en multijoueur qu’à élargir ses horizons vidéoludiques. Sony pense également à eux tous les mois en leur proposant de récupérer un florilège de contenus gratuits exclusifs. De nouveaux packs ont commencé à être déployés, on fait le point.
Des cadeaux pour les abonnés PS Plus en janvier 2026
Avec son abonnement PlayStation Plus, il est ainsi possible de récupérer des contenus bonus, prenant généralement la forme de packs de contenu gratuit pour des jeux à forte connotation multijoueur, pour ne pas dire presque que des jeux-service. De Call of Duty à Marvel Rivals, en passant par Valorant ou World of Tanks, les jeux du moment réservent parfois quelques cosmétiques et autres avantages exclusivement aux membres du PS Plus. Ces derniers sont ainsi déployés progressivement, au cours du mois, en catimini. On retrouve de tout, notamment des sauts de rang pour les Passes de Combat, des skins, des accélérateurs d’XP et autres précieuses ressources. Attention toutefois, certains nécessitent d’être réclamés dans les temps, donc ne traînez pas trop.
Les contenus gratuits PS Plus de janvier 2026
- DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA : ce pack offre 10 capsules SG. Vous avez jusqu’au 17 mars 2026 pour le réclamer.
- Tower of Fantasy : inclut 200 cristaux noirs et 20 000 pièces d’or. Vous avez jusqu’au 2 mars 2026 pour le réclamer.
- MY HERO ULTRA RUMBLE : ce pack PS Plus contient 100 tickets de tirage. Vous avez jusqu’au 14 avril 2026 pour le réclamer.
- NARAKA BLADEPOINT : comprend un accessoire exclusif, des coffres et cadeaux d’adhésion au choix, des bonus d’XP et des récompenses de progression. Vous avez ainsi jusqu’au 1er avril 2026 pour le réclamer.
- Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL (PS5) : ce pack gratuit contient 50 tickets réservés aux abonnés PS Plus. Vous avez jusqu’au 1er avril 2026 pour le réclamer.
- Stumble Guys : le lot Drift comprend un Stumbler légendaire, une animation de victoire Laser Dodge et 900 gemmes. Vous avez jusqu’au 8 février 2026 pour le réclamer.
- World of Tanks Modern Armor : ce nouveau pack PS Plus comprend 30 jours de compte premium et des boosts d’EXP. de char et de chef pour accélérer votre progression. Vous avez jusqu’au 3 mars 2026 pour le réclamer.
- Bleach Brave Souls Pack tickets 5★ : contient, comme toujours, des tickets de loterie personnage et accessoires 5★ ainsi que 50 Soul Tickets. Vous avez jusqu’au 1er février 2026 pour le réclamer.
- FINAL FANTASY 14 : ce pack PS Plus vous offre une éthérite supplémentaire enregistrable en favori gratuit pendant 30 jours. Vous avez jusqu’au 1er avril 2026 pour le réclamer.
- Honkai Star Rail : offre 160 Jades stellaires, du carburant, des matériaux d’amélioration variés et 150 000 crédits. Vous avez donc jusqu’au 12 février 2026 pour le réclamer.
- Genshin Impact : ce pack de contenus gratuits comprend 160 Primo-gemmes, 4 résines fragiles, diverses ressources d’EXP. et 150 000 Mora. Vous avez jusqu’au 24 février 2026 pour le réclamer.
- Rainbow Six Siege : contient un pack cosmétique exclusif et un booster de Renommée de sept jours. Vous avez donc jusqu’au 3 mars 2026 pour le réclamer.
Les packs gratuits toujours disponibles en janvier 2026
- eFootball : cet ensemble de contenus gratuits inclut 300 pièces eFootball et des jetons de 4000 EXP. exclusifs. Vous avez jusqu’au 3 mars 2026 pour le réclamer.
- Throne and Liberty : ce pack gratuit continent une tenue Guerrier loyal exclusive aux joueurs PlayStation, accompagnée d’un Amitoï Doudours des bois.
- Disney Speedstorm : ce pack gratuit PS Plus comprend l’avatar logo ProRose de la Bête, ainsi qu’une combinaison et une Livrée Édition rutilante ProRose pour le personnage.
- Marvel Rivals : le pack PS Plus du 4e trimestre 2025 inclut un ensemble de cosmétiques autour du Soldat D’Hiver et 300 jetons Chrono.
- VALORANT : ce pack PS Plus comprend 2 porte-bonheurs Altitude, une carte Valeureux héros, un graffiti RGX 11z PRO, ÉP 4, un graffiti Faucheur d'âmes et 10 Radianite Points.
- skate. : ce pack de personnalisation PS Plus inclut un habillage de plateau, un ensemble de trucks, des roues et des stickers.
- THE FINALS : le pack PS Plus Glow and Behold comprend 6 skins d’arme et une breloque.
- World of Warships Legends : ce pack gratuit contient une caisse de commandant japonais, 5 camouflages et 3 ordres de promotion.
- Zenless Zone Zero : ce pack PS Plus inclut 160 Polychromes, 4 batteries d’éther, 20 - Journal d'inspecteur principal, des ressources d’amélioration et 150 000 Dennies.
Source : PlayStation Store