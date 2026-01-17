La semaine prochaine sera placée sous le signe de l’horreur, de la boue, des plages et de la décoration. Ce 20 janvier 2026, le catalogue du PS Plus Extra et Premium s’agrandira de 9 nouveaux jeux, parmi lesquels Resident Evil Village, Like a Dragon Infinite Wealth ou encore The Exit 8. Ce sont encore des dizaines d’heures en perspective, réparties au travers de très bonnes productions dans leur genre, mais certains préfèrent malgré tout concentrer leurs efforts sur leurs jeux-service favoris, et pourquoi un abonnement PS Plus sert davantage à jouer en multijoueur qu’à élargir ses horizons vidéoludiques. Sony pense également à eux tous les mois en leur proposant de récupérer un florilège de contenus gratuits exclusifs. De nouveaux packs ont commencé à être déployés, on fait le point.

Des cadeaux pour les abonnés PS Plus en janvier 2026

Avec son abonnement PlayStation Plus, il est ainsi possible de récupérer des contenus bonus, prenant généralement la forme de packs de contenu gratuit pour des jeux à forte connotation multijoueur, pour ne pas dire presque que des jeux-service. De Call of Duty à Marvel Rivals, en passant par Valorant ou World of Tanks, les jeux du moment réservent parfois quelques cosmétiques et autres avantages exclusivement aux membres du PS Plus. Ces derniers sont ainsi déployés progressivement, au cours du mois, en catimini. On retrouve de tout, notamment des sauts de rang pour les Passes de Combat, des skins, des accélérateurs d’XP et autres précieuses ressources. Attention toutefois, certains nécessitent d’être réclamés dans les temps, donc ne traînez pas trop.

Les contenus gratuits PS Plus de janvier 2026

Les packs gratuits toujours disponibles en janvier 2026

eFootball : cet ensemble de contenus gratuits inclut 300 pièces eFootball et des jetons de 4000 EXP. exclusifs. Vous avez jusqu’au 3 mars 2026 pour le réclamer.

: cet ensemble de contenus gratuits inclut 300 pièces eFootball et des jetons de 4000 EXP. exclusifs. Vous avez pour le réclamer. Throne and Liberty : ce pack gratuit continent une tenue Guerrier loyal exclusive aux joueurs PlayStation, accompagnée d’un Amitoï Doudours des bois.

: ce pack gratuit continent une tenue Guerrier loyal exclusive aux joueurs PlayStation, accompagnée d’un Amitoï Doudours des bois. Disney Speedstorm : ce pack gratuit PS Plus comprend l’avatar logo ProRose de la Bête, ainsi qu’une combinaison et une Livrée Édition rutilante ProRose pour le personnage.

: ce pack gratuit PS Plus comprend l’avatar logo ProRose de la Bête, ainsi qu’une combinaison et une Livrée Édition rutilante ProRose pour le personnage. Marvel Rivals : le pack PS Plus du 4e trimestre 2025 inclut un ensemble de cosmétiques autour du Soldat D’Hiver et 300 jetons Chrono.

: le pack PS Plus du 4e trimestre 2025 inclut un ensemble de cosmétiques autour du Soldat D’Hiver et 300 jetons Chrono. VALORANT : ce pack PS Plus comprend 2 porte-bonheurs Altitude, une carte Valeureux héros, un graffiti RGX 11z PRO, ÉP 4, un graffiti Faucheur d'âmes et 10 Radianite Points.

: ce pack PS Plus comprend 2 porte-bonheurs Altitude, une carte Valeureux héros, un graffiti RGX 11z PRO, ÉP 4, un graffiti Faucheur d'âmes et 10 Radianite Points. skate. : ce pack de personnalisation PS Plus inclut un habillage de plateau, un ensemble de trucks, des roues et des stickers.

: ce pack de personnalisation PS Plus inclut un habillage de plateau, un ensemble de trucks, des roues et des stickers. THE FINALS : le pack PS Plus Glow and Behold comprend 6 skins d’arme et une breloque.

: le pack PS Plus Glow and Behold comprend 6 skins d’arme et une breloque. World of Warships Legends : ce pack gratuit contient une caisse de commandant japonais, 5 camouflages et 3 ordres de promotion.

: ce pack gratuit contient une caisse de commandant japonais, 5 camouflages et 3 ordres de promotion. Zenless Zone Zero : ce pack PS Plus inclut 160 Polychromes, 4 batteries d’éther, 20 - Journal d'inspecteur principal, des ressources d’amélioration et 150 000 Dennies.

