Depuis quelques jours, tous les abonnés au PS Plus peuvent récupérer leurs jeux gratuits mensuels. Et cette fois, Sony termine l’année sur une note plutôt généreuse, en offrant bien plus que d’habitude. Ce ne sont pas moins de cinq titres qui sont proposés, à savoir LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada et Neon White. Une belle brochette, donc, mais malgré ce florilège, certains abonnés préfèrent passer leur temps sur leurs jeux multijoueurs favoris. Sony n’oublie pas ses membres du PS Plus inconditionnels de jeux-service et leur offre chaque mois du contenu gratuit exclusif. De nouveaux packs sont donc à récupérer, voici ceux qui sont actuellement disponibles.

Des cadeaux pour les abonnés PS Plus en décembre 2025

Ces avantages prennent généralement la forme de packs de contenu gratuit pour des titres fortement orientés multijoueurs, à l’image de Valorant, Call of Duty Warzone, Delta Force, Fortnite ou Marvel Rivals, pour ne citer que quelques exemples. On y trouve de tout : des coups de pouce pour accélérer la progression, des cosmétiques variés (tenues, bannières, skins d’armes) ou encore de précieuses ressources. Ces packs de contenus gratuits PS Plus sont déployés progressivement chaque mois, mais, bien sûr, sans réelle alerte ou annonce préalable. D’ailleurs, certains nécessitent d’être réclamés avant une certaine date limite, donc ne traînez pas trop.

Les contenus gratuits PS Plus de décembre 2025

Les packs gratuits toujours disponibles

