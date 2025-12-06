Tous les mois, Sony offre à tous les abonnés des contenus gratuits pour leurs jeux favoris. Voici tous ceux qui sont actuellement disponibles avec le PS Plus.
Depuis quelques jours, tous les abonnés au PS Plus peuvent récupérer leurs jeux gratuits mensuels. Et cette fois, Sony termine l’année sur une note plutôt généreuse, en offrant bien plus que d’habitude. Ce ne sont pas moins de cinq titres qui sont proposés, à savoir LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada et Neon White. Une belle brochette, donc, mais malgré ce florilège, certains abonnés préfèrent passer leur temps sur leurs jeux multijoueurs favoris. Sony n’oublie pas ses membres du PS Plus inconditionnels de jeux-service et leur offre chaque mois du contenu gratuit exclusif. De nouveaux packs sont donc à récupérer, voici ceux qui sont actuellement disponibles.
Des cadeaux pour les abonnés PS Plus en décembre 2025
Ces avantages prennent généralement la forme de packs de contenu gratuit pour des titres fortement orientés multijoueurs, à l’image de Valorant, Call of Duty Warzone, Delta Force, Fortnite ou Marvel Rivals, pour ne citer que quelques exemples. On y trouve de tout : des coups de pouce pour accélérer la progression, des cosmétiques variés (tenues, bannières, skins d’armes) ou encore de précieuses ressources. Ces packs de contenus gratuits PS Plus sont déployés progressivement chaque mois, mais, bien sûr, sans réelle alerte ou annonce préalable. D’ailleurs, certains nécessitent d’être réclamés avant une certaine date limite, donc ne traînez pas trop.
Les contenus gratuits PS Plus de décembre 2025
- THRONE AND LIBERTY : comprend une Guerrier loyal exclusive aux membres du PlayStation Plus, ainsi qu’un Amitoï Doudours des bois pour vous accompagner dans vos aventures.
- Bleach: Brave Souls : les habitués le savent, ils peuvent récupérer tous les mois des tickets 5 étoiles pour le jeu. Ce pack comprend un ticket de loterie personnage 5★ et un à accessoires 5★, ainsi que 50 Soul Tickets. Vous avez jusqu'au 1er janvier 2026 pour réclamer votre avantage PS Plus.
- Genshin Impact Avantages PS Plus : contient 160 Primo-gemmes, 4 Résines fragiles, 20 Leçons du héros, 30 Minerais de renforcement mystique. 150 000 Mora sont également offerts pour booster votre progression. Vous avez jusqu’au 24 février 2026 pour le récupérer.
- skate. pack de jeu PS Plus : contient un habillage pour plateau, un ensemble de trucks et de roues, ainsi que 5 stickers.
- Rainbow Six Siege Pack PlayStation Plus : contient un pack cosmétique exclusif et un booster de Renommée de sept jours. Vous avez jusqu’au 3 mars 2026 pour le récupérer.
- Disney Speedstorm Pack exclusif PlayStation Plus : contient inspirés du personnage de la Bête. Parmis eux, un avatar logo ProRose, une combi d’héritage rutilant et une livrée Édition rutilante ProRose.
- eFootball : ce pack gratuit pour les membres du PS Plus vous donne 300 pièces eFootball et 23 Jetons de 4 000 Exp. Vous avez jusqu’au 3 mars 2026 pour le récupérer.
- Promotion Tower of Fantasy pour PlayStation Plus : offre 150 Cristaux obscurs, une puce de fournitures conjointes, un répéteur de données et 10 000 Or. Vous avez jusqu’au 30 décembre 2025 pour le récupérer.
- Marvel Rivals Pack du 4e trimestre 2025 : contient des objets inspirés du Winter Soldier. Cela inclus une tenue, un tag, un titre, ainsi que 300 Jetons Chrono.
Les packs gratuits toujours disponibles
- Call of Duty Warzone - Pack PS Plus : continent 2 apparences d’Opérateur, 2 plans d’arme, 2 émotes, une exécution, un Porte-bonheur d'arme, un écran de chargement, un spray, un autocollant. Des bonus d’EXP pour les armes et les joueurs sont également donnés.
- Delta Force Pack S7 : comprend des apparences d’armes diverses, des jetons d’EXP premium et des clés d’accès pour des coffres-forts avancés.
- 3on3 FreeStyle Pack bonus PS Plus : il contient 4 999 pièces, 50 points, une balle de bonus de pièces (7 jours), un ticket de personnage P5 temporaire (30 jours). 5 tickets de boîte de croissance au choix sont aussi offerts. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2025 pour le récupérer.
- War Thunder - Naval Snail Bundle : inclut un le Retrofuture Naval Snail et des boosters Premium.
- Pack VALORANT PS+ : comprend 2 porte-bonheurs Altitude, une carte Valeureux héros, 2 graffitis et 10 Radianite Points.
- PUBG : inclut 5 coffres du chasseur, 5 clés, 80 coupons de contrebande et un parachute Pixel Art. Vous avez jusqu’au 8 janvier 2026 pour le récupérer.
- The First Descendant Season 3 Episode 2 : contient des apparences d’armes exclusives, un accessoire dorsal, des sprays. Divers éléments de personnalisation sont aussi offerts.
- Apex Legends : ce pack gratuit du PS Plus offre 2 skins de personnage (Gibraltar et Alter), 2 skins d’armement (G7 Scout et Nemesis) et 2 bannières.
- Infinity Nikki : comprend 160 Diamants, 3 Cristaux d’énergie, 500 Bubulles brillantes et 150 000 Blings. Vous avez jusqu’au 18 janvier 2026 pour le récupérer.
- Overwatch 2 : contient le modèle légendaire Soldat : 76 tueur et 5 sauts de rang pour le passe de combat. Vous avez jusqu’au 17 janvier 2026 pour le récupérer.
Source : PS Store