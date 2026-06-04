Votre abonnement au PS Plus vous donne accès à bien des avantages. En ce moment, tout un tas de contenus gratuits pour plusieurs jeux vous attend, ça devrait vous intéresser.

Depuis le temps, vous le savez : l'abonnement au PS Plus vous donne bien plus que des avantages pour jouer en ligne. Avec ses jeux gratuits et son catalogue à la demande, l'offre s'est enrichie ces dernières années. Mais il ne faut non plus oublier ses contenus gratuits régulièrement offerts. En ce moment, avec les Days of Play, de nouveaux packs cadeaux vous sont offerts, alors profitez-en.

De nouveaux contenus gratuits avec le PS Plus en juin 2026

À l'occasion des Days of Play, Sony tient à gâter sa communauté de joueuses et de joueurs. Entre une pluie de cadeaux et les promos, il y a de quoi faire. Les membres abonnés au PS Plus ont même droit à des packs de contenus gratuits exclusifs rien que pour eux.

Chaque mois, votre abonnement au PS Plus vous donne en effet droit à de nouveaux cadeaux réservés aux membres. Pour les Days of Play, PlayStation a allongé la liste du contenu gratuit qui vous est offert. Cela concerne en l'occurrence 3 jeux, EA FC 26 à temps pour la Coupe du Monde, la dernière exclu jeu-service Marathon et le populaire War of Tanks Heat. Voici tout ce qui vous attend :

EA Sports FC 26 (jusqu'au 16 juin) : Pack Onze de départ Or et 3 choix de joueurs iconiques.

(jusqu'au 16 juin) : Pack Onze de départ Or et 3 choix de joueurs iconiques. Marathon (depuis le 2 juin) : Null Tempest (style de coque de Runner pour Vandal), Null Tempest (style d’arme Overrun AR), Tempest Factor (arrière-plan de profil) et TEMPESTworm (charme d’arme WEAVEworm).

(depuis le 2 juin) : Null Tempest (style de coque de Runner pour Vandal), Null Tempest (style d’arme Overrun AR), Tempest Factor (arrière-plan de profil) et TEMPESTworm (charme d’arme WEAVEworm). World of Tanks HEAT (depuis le 26 mai) : Skin d’agent (Kent) Wave Rider, Skin de véhicule (XM1 90) Royal Blue et 250 000 crédits.

Tous les packs gratuits encore disponibles en mai 2026

Pas de date indiquée : Apex Legends : 2 skins de personnages (Ballistic et Loba), 2 skins d'armes (Wingman et Mastiff) et 2 bannières (Ballistic et Loba). Delta Force : 2 TurBrick, 6 billets d'équipement d'élite, 10 billets d'équipement standard, 5 bons d'armement tactique, des jetons d'EXP d'arme (premium, intermédiaire et basique), 4 packs d'équipement niveau 3, 4 EXP de fichiers d'opération premium ainsi que 3 clés d'accès de 7 jours pour un coffre-fort avancé. MLB The Show 26 : 10 packs The Show pour Diamond Dynasty, un pack d'équipement et un skin de batte exclusif.

Jusqu'au 17 juin : Overwatch : le modèle légendaire Moira dionée, ainsi que 5 sauts de rang pour le passe de combat.

Jusqu'au 2 juillet : NARAKA BLADEPOINT : un accessoire de tête exclusif, un coffret de saison S19 (ou S20), un coffret de valeur ou bon de remise 50 %, un coffret de cartes d'essai S20 et des cartes bonus d'EXP et de trésor.

Jusqu'au 7 juillet : World of Tanks Modern Armor : 7 jours de compte premium, 500 000 pièces d'argent, 20 kits de réparation améliorés, 20 trousses de secours améliorées et 20 extincteurs automatiques.

Jusqu'au 18 juillet : Infinity Nikki : 160 diamants, 3 cristaux d'énergie, 250 fils de pureté, 250 bubulles brillantes et 150 000 Blings.

Jusqu'au 20 juillet : World of Warships Legends : une caisse de commandant, 3 grandes caisses de printemps, 3 jours de compte premium, une insigne, 20 ordres de promotion et 40 000 points d'EXP de commandant.

Jusqu'au 23 juillet : Wuthering Waves : 160 Astrites, 5 Solvants cristallins, 10 Potions de résonance avancée, 10 Noyaux d'énergie avancés, 10 Enregistreurs avancés et 150 000 crédits coquille.



Comment récupérer vos packs offerts avec le PlayStation Plus ?

Vous pouvez récupérer dès maintenant tous vos packs de contenus gratuits offerts avec le PS Plus. Pour ce faire, vous avez la possibilité de passer par le PS Store depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Autrement, tout peut directement être obtenu sur votre console PS4 ou PS5, comme suit :

Allumez votre PS4 ou votre PS5.

Depuis le hub d'accueil, rendez-vous dans la section abonnement PS Plus à gauche de la barre de navigation.

Faites dérouler le menu PS Plus jusqu'à tomber sur la section « Récupérer du contenu exclusif ».

Continuez dans « Voir les jeux » pour accéder à la liste complète des titres bénéficiant de packs gratuits.

Procédez enfin comme si vous achetiez un jeu, en cliquant sur la mention des 0,00 €.

Finissez par valider en cochant la case de non-rétraction, puis en cliquant sur « Confirmer et payer ».

Capture d'écran du 4 juin 2026. © Gameblog.