Les derniers jeux gratuits offerts avec le PS Plus sont maintenant disponibles. Une sélection somme toute sympathique, qui se repose avant tout sur la première collection Tomb Raider Remastered et le reboot de Lords of the Fallen. De quoi occuper les abonnés pendant tout le mois, même si certains utilisent surtout leur abonnement pour le jeu en ligne. PlayStation ne le met pas de côté et leur propose chaque mois du contenu gratuit destiné à leurs jeux-service favoris. Des bonus allant de sauts dans le passe de combat, des skins, des ressources fort utiles en jeu ou encore des accélérateurs d’expérience. Comme tous les mois, nous vous avons compilés sur tous les packs gratuits disponibles avec n’importe quel abonnement PS Plus.

Les contenus gratuits PS Plus d'avril 2026

Aperçu des contenus gratuits pour les membres du PS Plus.

Les packs gratuits toujours disponibles en avril 2026

skate. : ce contenu gratuit inclut 3 planches, 2 ensembles de trucks, 2 ensembles de roues, 8 stickers, 7 icônes et 8 titres. A récupérer avant le 2 juin 2026 .

: ce contenu gratuit inclut 3 planches, 2 ensembles de trucks, 2 ensembles de roues, 8 stickers, 7 icônes et 8 titres. A récupérer . DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA : ce pack comprend 10 capsules SG à utiliser dans le jeu. Il sera dispo jusqu’au 13 mai 2026.

: ce pack comprend 10 capsules SG à utiliser dans le jeu. Il sera dispo Marathon : ce pack de contenus gratuits pour les membres du PS Plus comprend les talismans d'armes « POUR LA LIBERTÉ », « GUITARE DE COMBAT » et « ONRYŌ ».

: ce pack de contenus gratuits pour les membres du PS Plus comprend les talismans d'armes « POUR LA LIBERTÉ », « GUITARE DE COMBAT » et « ONRYŌ ». Rainbow Six Siege : inclut un pack cosmétique exclusif, ainsi qu'un booster de Renommée de 7 jours. Vous avez jusqu'au 2 juin 2026 pour le récupérer.

: inclut un pack cosmétique exclusif, ainsi qu'un booster de Renommée de 7 jours. Vous avez pour le récupérer. The Division 2 : ce pack de contenus gratuits offre une tenue complète, une apparence d'arme et une emote exclusive. Il est disponible jusqu'au 11 mai 2026 .

: ce pack de contenus gratuits offre une tenue complète, une apparence d'arme et une emote exclusive. Il est disponible . eFootball : comme chaque trimestre, ce pack comprend 300 pièces eFootball ainsi que 23 jetons d'expérience 4 000 EXP. Il sera dispo jusqu’au juin 2026 .

: comme chaque trimestre, ce pack comprend 300 pièces eFootball ainsi que 23 jetons d'expérience 4 000 EXP. Il sera dispo . Genshin Impact : ce pack gratuit pour les abonnés PS Plus comprend 160 Primo-gemmes, 4 Résines fragiles, 20 Leçons du héros, 30 Minerais de renforcement mystique et 150 000 Moras. Vous avez jusqu'au 20 mai 2026 pour le récupérer.

: ce pack gratuit pour les abonnés PS Plus comprend 160 Primo-gemmes, 4 Résines fragiles, 20 Leçons du héros, 30 Minerais de renforcement mystique et 150 000 Moras. Vous avez pour le récupérer. Marvel Rivals : ce pack exclusif inclut une tenue Venom Space Knight, un titre, un tag, un meilleur joueur associé ainsi que 300 jetons Chrono. Il sera disponible jusqu'au 21 mai 2026 .

: ce pack exclusif inclut une tenue Venom Space Knight, un titre, un tag, un meilleur joueur associé ainsi que 300 jetons Chrono. Il sera disponible . Overwatch : ce pack comprend la skin Orisa Secteur zéro et 5 sauts de rang pour le passe de combat.

: ce pack comprend la skin Orisa Secteur zéro et 5 sauts de rang pour le passe de combat. Battlefield 6 et REDSEC : ce pack de contenus gratuits comprend un ensemble complet de cosmétiques (skins de soldat, armes, véhicule, parachute, pendentif et plusieurs éléments de personnalisation).

: ce pack de contenus gratuits comprend un ensemble complet de cosmétiques (skins de soldat, armes, véhicule, parachute, pendentif et plusieurs éléments de personnalisation). VALORANT : comprend 2 porte-bonheurs, une carte de joueur, deux graffitis ainsi que 10 points de Radianite.

Source : PS Store