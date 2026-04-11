Chaque mois, PlayStation met à disposition de tous les abonnés un tas de contenus gratuits pour certains jeux très populaires. Voici ceux disponibles avec le PS Plus en avril 2026.
Les derniers jeux gratuits offerts avec le PS Plus sont maintenant disponibles. Une sélection somme toute sympathique, qui se repose avant tout sur la première collection Tomb Raider Remastered et le reboot de Lords of the Fallen. De quoi occuper les abonnés pendant tout le mois, même si certains utilisent surtout leur abonnement pour le jeu en ligne. PlayStation ne le met pas de côté et leur propose chaque mois du contenu gratuit destiné à leurs jeux-service favoris. Des bonus allant de sauts dans le passe de combat, des skins, des ressources fort utiles en jeu ou encore des accélérateurs d’expérience. Comme tous les mois, nous vous avons compilés sur tous les packs gratuits disponibles avec n’importe quel abonnement PS Plus.
Les contenus gratuits PS Plus d'avril 2026
- Call of Duty Warzone - Pack PS Plus 6 : ce pack comprend une apparence d'Opérateur, 5 plans d'arme, 2 porte-bonheurs d'arme, un réticule, une emote, un emblème, 2 autocollants d'arme, ainsi que 2 jetons de double EXP et 2 jetons de double EXP d'arme.
- Bleach: Brave Souls - Pack tickets de loterie 5★ : ce pack gratuit pour les membres PS Plus inclut un ticket de loterie personnage 5 étoiles, un ticket de loterie à accessoires, ainsi que 50 Soul Tickets. Vous avez jusqu'au 1er mai 2026 pour le récupérer.
- FINAL FANTASY XIV : tous les trimestres, les joueurs de FF14 peuvent récupérer leur petite récompense. Elle permet d'obtenir une éthérite supplémentaire en tant que favori gratuit, offrant une téléportation sans frais pendant 30 jours après activation. Vous avez jusqu'au 1er juillet 2026 pour en profiter.
- NARAKA : BLADEPOINT : ce pack réservé aux membres du PS Plus inclut un accessoire de tête exclusif, des coffres de saison S19 et S20, un coffret de cartes d'essai S20, ainsi que des cartes bonus d'EXP et de trésor. Vous avez jusqu'au 2 juillet 2026 pour le récupérer.
- Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL : comme toujours, ce pack de contenus gratuits comprend 50 tickets de loterie. Vous avez jusqu’au 1er juillet 2026 pour le réclamer.
- THE FINALS ce pack PS Plus inclut 6 skins d'arme ainsi qu'une breloque.
- MLB The Show 26 : ce bonus comprend 10 packs The Show pour le mode Diamond Dynasty, un pack Équipement pour Road to the Show, ainsi qu'un Bat Skin
- Honkai Star Rail : ce contenu gratuit réservé aux membres du PS Plus comprend 160 Jades stellaires, 5 carburants, 20 Guides du voyageur, 10 éthers purifiés, 10 cristaux perdus ainsi que 150 000 crédits. Vous avez jusqu'au 1er juin 2026 à 00h00 pour le récupérer.
- PUBG : ce pack de contenus gratuits inclut 5 coffres du chasseur, 5 clés ainsi que 80 coupons de contrebande pour enrichir votre progression en jeu. L’offre est disponible jusqu'au 23 mai 2026.
- Zenless Zone Zero : ce pack de contenus gratuits comprend 160 Polychromes, 4 batteries d'éther, 20 journaux d'inspecteur principal, 30 modules énergétiques de moteur-ampli et 150 000 Dennies. A récupérer avant le 6 mai 2026.
- Tower of Fantasy : ce bonus pour les membres du PS Plus offre 200 Cristaux obscurs ainsi que 20 000 unités d'or pour progresser plus vite. Il sera dispo jusqu’au 14 avril 2026.
Les packs gratuits toujours disponibles en avril 2026
- skate. : ce contenu gratuit inclut 3 planches, 2 ensembles de trucks, 2 ensembles de roues, 8 stickers, 7 icônes et 8 titres. A récupérer avant le 2 juin 2026.
- DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA : ce pack comprend 10 capsules SG à utiliser dans le jeu. Il sera dispo jusqu’au 13 mai 2026.
- Marathon : ce pack de contenus gratuits pour les membres du PS Plus comprend les talismans d'armes « POUR LA LIBERTÉ », « GUITARE DE COMBAT » et « ONRYŌ ».
- Rainbow Six Siege : inclut un pack cosmétique exclusif, ainsi qu'un booster de Renommée de 7 jours. Vous avez jusqu'au 2 juin 2026 pour le récupérer.
- The Division 2 : ce pack de contenus gratuits offre une tenue complète, une apparence d'arme et une emote exclusive. Il est disponible jusqu'au 11 mai 2026.
- eFootball : comme chaque trimestre, ce pack comprend 300 pièces eFootball ainsi que 23 jetons d'expérience 4 000 EXP. Il sera dispo jusqu’au juin 2026.
- Genshin Impact : ce pack gratuit pour les abonnés PS Plus comprend 160 Primo-gemmes, 4 Résines fragiles, 20 Leçons du héros, 30 Minerais de renforcement mystique et 150 000 Moras. Vous avez jusqu'au 20 mai 2026 pour le récupérer.
- Marvel Rivals : ce pack exclusif inclut une tenue Venom Space Knight, un titre, un tag, un meilleur joueur associé ainsi que 300 jetons Chrono. Il sera disponible jusqu'au 21 mai 2026.
- Overwatch : ce pack comprend la skin Orisa Secteur zéro et 5 sauts de rang pour le passe de combat.
- Battlefield 6 et REDSEC : ce pack de contenus gratuits comprend un ensemble complet de cosmétiques (skins de soldat, armes, véhicule, parachute, pendentif et plusieurs éléments de personnalisation).
- VALORANT : comprend 2 porte-bonheurs, une carte de joueur, deux graffitis ainsi que 10 points de Radianite.
Source : PS Store